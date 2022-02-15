Нардеп "Голосу" Костенко про підвищення зарплат в армії на 30%: Цього замало. Зараз військовослужбовець отримує 10 тис. Мінімально ця суму мала б складати 20 тис.
Народний депутат фракції "Голос", секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко не бачив законопроєкт про підвищення військовим зарплат.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.
Костенко наголосив, що зарплата військовослужбовців складається з низки показників - "це вислуга років, звання, надбавки, зокрема за секретність і так далі".
Нардеп вважає, що питанням підвищення зарплат військовим на 30 відсотків часто маніпулюють.
"Від якої саме виплати добавлять ці 30 відсотків? Якщо від усієї зарплати, то цього замало. Наприклад, якщо зараз військовослужбовець отримує 10 тисяч, то я вважаю, що мінімально ця суму мала б складати 20 тисяч. От це було б нормально", - зазначив він.
Нагадаємо, 14 лютого Зеленський наказав підвищити зарплати в армії на 30%, а в Нацгвардії та Держприкордонслужбі на 20% з 1 березня. У "Слузі народу" пояснили, що кошти на зарплати військовим візьмуть з підвищення ренти на газ та Великого будівництва.
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да це посягання на саме святоє для зеЛоха!
Але за членограя військовослужбовці наступного разу не проголосують. а от "*******" та "єдідусі", отримавши смартфон, зможуть. Тому підвищення зарплат до 20 тис. військовослужбовцям за зеленої влади очікувати не варто.
Якщо, звичайно, гривня не обесціниться суттєво.
своє зелене болото фінансувати треба......
Люди получают субсидию, спят в кровати, живут в тепле и тишине !
Откопай себе окоп, перекрой досками и посиди там недельку в мороз и дождь и тогда гражданская житуха, даже с доходом 6-7 тыс. покажется раем !
А так сидять собі і споглядають спокійно - чим все закінчиться. На питання, що робитимете в разі вторгнення Росії, часто звучить відповідь - а нічого. Бо гірше вже не буде. І приводять приклад Криму, де газ по 2,1грн. і міст збудували.
Навоюєш тут.....
А потім ми дивуємося щому хохли сто років тому просрали УНР і що потім з того вийшло (
Не знаєш, що на першій лінії солдат отримував 30 тисяч ?