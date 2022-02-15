Нардеп "Голосу" Костенко про підвищення зарплат в армії на 30%: Цього замало. Зараз військовослужбовець отримує 10 тис. Мінімально ця суму мала б складати 20 тис.

Народний депутат фракції "Голос", секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко не бачив законопроєкт про підвищення військовим зарплат.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

Костенко наголосив, що зарплата військовослужбовців складається з низки показників - "це вислуга років, звання, надбавки, зокрема за секретність і так далі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський наказав підвищити зарплати в армії на 30%, а в Нацгвардії та Держприкордонслужбі на 20% з 1 березня

Нардеп вважає, що питанням підвищення зарплат військовим на 30 відсотків часто маніпулюють.

"Від якої саме виплати добавлять ці 30 відсотків? Якщо від усієї зарплати, то цього замало. Наприклад, якщо зараз військовослужбовець отримує 10 тисяч, то я вважаю, що мінімально ця суму мала б складати 20 тисяч. От це було б нормально", - зазначив він.

Нагадаємо, 14 лютого Зеленський наказав підвищити зарплати в армії на 30%, а в Нацгвардії та Держприкордонслужбі на 20% з 1 березня. У "Слузі народу" пояснили, що кошти на зарплати військовим візьмуть з підвищення ренти на газ та Великого будівництва.