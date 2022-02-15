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Новини Війна
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Нардеп "Голосу" Костенко про підвищення зарплат в армії на 30%: Цього замало. Зараз військовослужбовець отримує 10 тис. Мінімально ця суму мала б складати 20 тис.

Нардеп

Народний депутат фракції "Голос", секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко не бачив законопроєкт про підвищення військовим зарплат.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

Костенко наголосив, що зарплата військовослужбовців складається з низки показників - "це вислуга років, звання, надбавки, зокрема за секретність і так далі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський наказав підвищити зарплати в армії на 30%, а в Нацгвардії та Держприкордонслужбі на 20% з 1 березня

Нардеп вважає, що питанням підвищення зарплат військовим на 30 відсотків часто маніпулюють.

"Від якої саме виплати добавлять ці 30 відсотків? Якщо від усієї зарплати, то цього замало. Наприклад, якщо зараз військовослужбовець отримує 10 тисяч, то я вважаю, що мінімально ця суму мала б складати 20 тисяч. От це було б нормально", - зазначив він.

Нагадаємо, 14 лютого Зеленський наказав підвищити зарплати в армії на 30%, а в Нацгвардії та Держприкордонслужбі на 20% з 1 березня. У "Слузі народу" пояснили, що кошти на зарплати військовим візьмуть з підвищення ренти на газ та Великого будівництва.

Автор: 

армія (3768) ВР (14943) ЗСУ (7507) зарплата (2238) Костенко Роман (206)


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Топ коментарі
+6
ви шо, забрати гроші з великого крадівництва хочете?
да це посягання на саме святоє для зеЛоха!
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15.02.2022 12:09
+5
Потрібно перенаправити гроші з прокуратури,зрізати захмарні пенсії,найвища пенсія не має відрізнятися від мінімальної більше ніж у 5 разів ! Всі антикорупційні органи акщо на них витрачається більше ніж вони повертають до бюджету повинні урізати фінансування в рази.
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15.02.2022 12:11
+4
10 тыс .? Они святые .
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15.02.2022 12:09
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ви шо, забрати гроші з великого крадівництва хочете?
да це посягання на саме святоє для зеЛоха!
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15.02.2022 12:09 Відповісти
Коли нам США будуть надавати військової допомоги не менше ніж Ізраїлю, на 4 млрд. доларів на рік, тоді ми зможемо збільшити виплати військовим. А сьогодні і так військові отримують по 1000 грн за кожен день перебування в зоні бойових дій.
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15.02.2022 12:15 Відповісти
От би так як ви годували армію ворога, добре було б!
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15.02.2022 12:25 Відповісти
Мля, ще на погане харчування поскаржиться. Від військових приймаються тільки одні претензії - чому нам не дають воювати з ворогом!
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15.02.2022 12:47 Відповісти
Убогий, а ты знаешь, что после сектора бригада сидит по 9 месяцев на полигоне.. знаешь как этот период называют? " эпоха нищеты"
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15.02.2022 12:45 Відповісти
Бригада не має стояти на полігоні 9 місяців. Вона має заробляти гроші на лінії фронту!
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15.02.2022 12:46 Відповісти
Так може сам на 10 тис підеш в армію , стратег , і будеш весь час сидіти на передку (
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15.02.2022 13:21 Відповісти
10 тыс .? Они святые .
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15.02.2022 12:09 Відповісти
це дійсно ФАКТ! Ми, нарід, не заслуговуємо на наше ЗСУ
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15.02.2022 12:27 Відповісти
Згоден, стосовно необхідності підвищення компенсацій.
Але за членограя військовослужбовці наступного разу не проголосують. а от "*******" та "єдідусі", отримавши смартфон, зможуть. Тому підвищення зарплат до 20 тис. військовослужбовцям за зеленої влади очікувати не варто.

Якщо, звичайно, гривня не обесціниться суттєво.
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15.02.2022 12:10 Відповісти
Звісно що замало... але з поганої ЗЕвівці хочь вовни клок..
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15.02.2022 12:11 Відповісти
Потрібно перенаправити гроші з прокуратури,зрізати захмарні пенсії,найвища пенсія не має відрізнятися від мінімальної більше ніж у 5 разів ! Всі антикорупційні органи акщо на них витрачається більше ніж вони повертають до бюджету повинні урізати фінансування в рази.
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15.02.2022 12:11 Відповісти
"Велике крадівництво", і фсЬо, питання вирішено.
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15.02.2022 12:16 Відповісти
то тут не вкрадеш, а на дорозі без проблем.
своє зелене болото фінансувати треба......
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15.02.2022 12:13 Відповісти
Уже лікарям підвищили до 20 тис., Правда перевели на півставки. Цікаво, а військових також переведуть на 0.5 окладу після збільшення зарплат?
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15.02.2022 12:14 Відповісти
Всі гроші з військового збору, який сплачують громадяни України потрібно направляти виключно на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ.
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15.02.2022 12:15 Відповісти
Опять будем бездельников плодить ?
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15.02.2022 12:21 Відповісти
Питання в менеджменті, це Ви вірно підмітили. Замінить усіх на людей з боєвим досвідом, мотивацією і бажанням навчатися!!!
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15.02.2022 12:26 Відповісти
Для єтого работать нужно, а не ошиваться по кулуарам ВР.
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15.02.2022 12:19 Відповісти
Зато, например, районный судья получает больше 50 тысяч., ну и всякие чинуши.....
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15.02.2022 12:20 Відповісти
А нічого що люди на підприємствах отримують по 6-7 тисяч?! Потім будете дивуватись чому вони байдужі до загрози вторгнення Росії...
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15.02.2022 12:21 Відповісти
не тре плутать Громадян з електоратом. Електорат цікавий тільки під час виборів! Громадяни захищають країну зі зброєю в руках. Зрівняння їх в доходах - державна зрада!!!
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15.02.2022 12:23 Відповісти

Люди получают субсидию, спят в кровати, живут в тепле и тишине !
Откопай себе окоп, перекрой досками и посиди там недельку в мороз и дождь и тогда гражданская житуха, даже с доходом 6-7 тыс. покажется раем !
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15.02.2022 12:35 Відповісти
Так "якого" тоді ведуть мову про якійсь там "супротив" чи мобілізацію? Людям потрібно спочатку створити такі умови життя, які б хотілось захищати.
А так сидять собі і споглядають спокійно - чим все закінчиться. На питання, що робитимете в разі вторгнення Росії, часто звучить відповідь - а нічого. Бо гірше вже не буде. І приводять приклад Криму, де газ по 2,1грн. і міст збудували.
Навоюєш тут.....
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15.02.2022 13:15 Відповісти
Ну малороси вони і Африці малороси
А потім ми дивуємося щому хохли сто років тому просрали УНР і що потім з того вийшло (
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15.02.2022 13:26 Відповісти
Так йди в армію. Там одінуть, взують і нагудують. 10 000 грн. на дорозі не валяються.
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15.02.2022 12:39 Відповісти
Мінімальна зарплата не 10 000 а трохи більше, десь 13 000
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15.02.2022 12:56 Відповісти
Україні потрібна мілітаризація економіки та мілітаризація суспільства. Лише це дасть змогу нам успішно опиратися московитській навалі в будь якому вигляді.
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15.02.2022 13:29 Відповісти
А порохоботи щось мовчать...Пам"ятають,що сивочолий перед обранням у 2014-му обіцяв військовим по тисячі в день.Він тоді ще підговорив парочку з аудиторіі спитати - а коли?І урочисто,з трибуни казав - запишіть - з двадцять п"ятого квітня!Потім його тикали писком у це обіцяння але він відморожувався,казав ні хрєна не пам"ятаю,п"яний був...
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15.02.2022 13:31 Відповісти
А ти не в Україні живеш ? Яке прикре самогубство...
Не знаєш, що на першій лінії солдат отримував 30 тисяч ?
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15.02.2022 14:04 Відповісти
 
 