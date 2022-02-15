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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Пєсков розповів, що Путін іноді жартує стосовно заяв про плани нападу РФ на Україну: "Просто маніакальне інформбожевілля"

Пєсков розповів, що Путін іноді жартує стосовно заяв про плани нападу РФ на Україну:

Президент Росії Володимир Путін іноді з гумором ставиться до повідомлень з датами нібито запланованого вторгнення РФ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це журналістам у вівторок розповів прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пояснивши, що неможливо з розумінням ставитися до такого "маніакального інформаційного божевілля".

"До такого (повідомлення про дати нібито планованого вторгнення РФ в Україну. - Ред.) важко ставитися з розумінням. Іноді (Путін. - Ред.) навіть жартує - просить дізнатися, чи не публікується ніде точний час у годинах, коли розпочнеться війна", - сказав представник Кремля.

"Бо, дійсно, подібне фактично іноді вже просто маніакальне інформаційне безумство, яке щодо цього відбувається, зустрічати з розумінням неможливо", - пояснив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторгнення Росії в Україну дуже ймовірне: Трасс описала сценарій зі швидким захопленням Києва військами РФ без розпізнавальних знаків

Нагадаємо, раніше спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.

вторгнення (380) Пєсков Дмитро (1609) путін володимир (23767) росія (64984)


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Топ коментарі
+44
значит сработало, обосралась карликовая бункерная крыса
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15.02.2022 12:22
+18
Ага, ох*еть как смешно. Но, зная про шуточки окурка про половые признаки дедушки и бабушки - уже никто не удивляется, просто крутят пальцем у виска...
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15.02.2022 12:24
+10
Йде заєць по лісу Бачить - під сосною п"яний мисливець спить А кого нього -"двостволка" От заєць ружжо взяв і пішов далі Іде - а назустріч - лисиця Заїць курком "клац!"
- Сери , лисице!
Та з переляку й обісралася
- А тепер їж!
- Та я тобі!
- "Бах!" - пальнув заєць
З"їла
Далі зустрічає вовка - ситуація повторилася
Потім зустрів ведмедя Але третій раз "Бах!" не вийшло!
Заєць:
- Та , мишко - я ж пожартував!
Ведмідь його за загривок і давай його мордою собі під хвіст тикать:
- Нюхай, куций , нюхай - чим твої "жарти" пахнуть!
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15.02.2022 12:36
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*****, обосралося, обтекай, чмо вонючее
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15.02.2022 13:54 Відповісти
значит сработало, обосралась карликовая бункерная крыса
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15.02.2022 12:22 Відповісти
Йде заєць по лісу Бачить - під сосною п"яний мисливець спить А кого нього -"двостволка" От заєць ружжо взяв і пішов далі Іде - а назустріч - лисиця Заїць курком "клац!"
- Сери , лисице!
Та з переляку й обісралася
- А тепер їж!
- Та я тобі!
- "Бах!" - пальнув заєць
З"їла
Далі зустрічає вовка - ситуація повторилася
Потім зустрів ведмедя Але третій раз "Бах!" не вийшло!
Заєць:
- Та , мишко - я ж пожартував!
Ведмідь його за загривок і давай його мордою собі під хвіст тикать:
- Нюхай, куций , нюхай - чим твої "жарти" пахнуть!
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15.02.2022 12:36 Відповісти
Ага, ох*еть как смешно. Но, зная про шуточки окурка про половые признаки дедушки и бабушки - уже никто не удивляется, просто крутят пальцем у виска...
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15.02.2022 12:24 Відповісти
https://piccy.info/view3/15237857/bd571ddc04498c0f915b06e3a673bb24/
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15.02.2022 12:25 Відповісти
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) во вторник, 15 февраля, отказался от предложения российской стороны сделать ему тест на коронавирус перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает https://www.dw.com/ru/olaf-sholc-ne-stal-delat-pcr-test-pered-vstrechej-s-putinym/a-60781797 dw.com .

Вместо этого он предпочел сделать ПЦР-тест, необходимый для допуска в Кремль, у немецкого врача при посольстве Германии в Москве.

В окружении канцлера сообщили, что германская сторона пригласила представителей органов здравоохранения Россия присутствовать на тестировании Шольца. Весь комплект, необходимый для проведения теста, был привезен из Германии. Сам Шольц, члены его делегации и сопровождающие его журналисты - всего 50 человек - еще до отъезда из ФРГ должны были сделать по три ПЦР-теста.

Переговоры с Путиным

Несколько дней назад президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках визита к Путину тоже отказался от российского ПЦР-теста. В итоге оба политика для соблюдения так называемой социальной дистанции сидели на переговорах по противоположным концам стола длиной шесть метров.

Олаф Шольц прибыл в Москву утром 15 февраля для многочасовых переговоров с Путиным за закрытыми дверьми. В центре внимания будет кризис вокруг Украины. США в последние дни уже неоднократно предупреждали о неминуемом вторжении российских войск в Украину. Россия отвергает эти сообщения, называя их "паникерством". https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/15/454775/
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15.02.2022 12:52 Відповісти
Самі з себе Сміються на стільки вони безалаберні , а Марія Захарова , - Генофонд нації .І Все.
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15.02.2022 12:25 Відповісти
Хорошо смеется тот, кто стреляет последним.
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15.02.2022 12:26 Відповісти
стрелять лучше первым
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15.02.2022 13:43 Відповісти
Нічого собі жарти! Весь світ готується його мочити в сортірі, а це просто жарт!
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15.02.2022 12:26 Відповісти
Мобілізація резервістів --- це теж був жарт?

Весь цей відкат : "Та ми шуткуєм!" почався після "контрультиматуму" НАТО та США ***** тижня два назад... Треба ж було зберегти ***** ботоксну морду...
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15.02.2022 12:56 Відповісти
Письков , когда царь начнёт без причины хихикать , сообщи . Вернём Крым и Донбасс .
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15.02.2022 12:26 Відповісти
так уже.
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15.02.2022 13:36 Відповісти
Десь далеко, на дальніх болотах, прєдательські затріщав пукан....
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15.02.2022 12:26 Відповісти
Жирік кирзачі вже склеїв....хтось знає ?
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15.02.2022 12:27 Відповісти
уже официальное заявление вышло: информации о смерти жирика не верить. по ходу подавился пеной наконец-то. или в коматозе.
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15.02.2022 12:31 Відповісти
Костлявая брезгует . Уговариваем .
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15.02.2022 12:31 Відповісти
Пишу о "серьёзном воспалении мозга"....
П.С. Брешут кацапы - откуда там мозг ?
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15.02.2022 12:31 Відповісти
Он, случайно, своих прихвостней не просил узнать, какое у него погоняло в Украине !?
П.С.
Нравится, не нравится - хйулом он называется !
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15.02.2022 12:29 Відповісти
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15.02.2022 12:29 Відповісти
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15.02.2022 12:33 Відповісти
Маниакальная жажда контролировать Украину заставляет быть предельно бдительными. И когда шпана видеть отпор, то сразу "пошутили" или "ничего и не думали делать".
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15.02.2022 12:32 Відповісти
Медведчук и опзж в акуе от сцыкливости *****, они ему поверили, а он в кусты
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15.02.2022 12:32 Відповісти
Зря сорвались,всем составом.Поверили гопнику...
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15.02.2022 14:18 Відповісти
Проводить полномасштабные военные маневры и сборы возле границы другого государства - разве не маниакальное безумство?
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15.02.2022 12:32 Відповісти
В Гааге-шутить будет или на лопате,благодарного(из за санкций)народа.
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15.02.2022 14:20 Відповісти
Шутники проказники) Как там НАТА сабирай манатки! Хде маи харантии! Янки го хом!
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15.02.2022 12:33 Відповісти
Шютнік , біляд , да !? Да я, тіпа , вєсь трюба НАТО шяталь ....
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15.02.2022 12:34 Відповісти
именно, это не Украина, это им долго будут помнить!
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15.02.2022 12:35 Відповісти
Терпи письков, это тебе не Украинцев пугать, за ультиматумы США будете отвечать. Мы им не упирались, а от за свое рэноме они вам навешают по полной программе...
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15.02.2022 12:34 Відповісти
Слушай ёршик для унитаза, посоветуй ***** возвратить все захваченные золотой ордой территории, начиная от Китая до Финляндии и будет копростану полнейшая гарантия безопасности! Как сказал "лень in" - звиздеть, не брёвна ворочать!
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15.02.2022 12:38 Відповісти
Надеюсь дядюшка Си примет слова суркова к действию
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15.02.2022 12:41 Відповісти
Скорее всего осёлбек ослойобович "суркоф" дядюшке Си, давно высказал своё мнение... =)
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15.02.2022 12:47 Відповісти
1 педофил с комплексом Наполеона пошутил - 140 млн ватоголовых снова ...й без соли доедают)

*******, шути чаще.
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15.02.2022 12:45 Відповісти
та да, хорошая новая формулировка. ***** - маниакальный сумашедший ))
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15.02.2022 12:47 Відповісти
Відбілюють Путіна.
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15.02.2022 12:55 Відповісти
Пусть и дальше шутит. Нам оружие от Запада не помешает ))
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15.02.2022 13:25 Відповісти
Чим далі, тим більше переконуюсь, що США - геніальні стратеги
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15.02.2022 13:27 Відповісти
ми теж пожартувати любимо. Для путіна теж хохму придумали. Коли впіймаємо, то кинемо його в Дніпро. Якщо спливе, то буде ясно що це лайно, якщо потоне, тоді гіпотеза про те що лайно не тоне лише видумка.
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15.02.2022 13:28 Відповісти
Так на мацкве сплошные шутки... И верно ,нападают тихо, исподтишка ,а танки по улицам приграничных городов и сел возят для понта. Тут ,главное напугать обывателей.....и своих не в последнюю очередь. Потом объявят весь мир поджигателями войны ,а Вовку голубем и спасителем планеты.
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15.02.2022 13:30 Відповісти
У Путлера не хватает солдатов-холопов для вторжения. Группировка в 200,000 это не больше ВСУ, да ещё на чужой территории, где будут оборонять многократно больше людей, ну то таке. Сейчас не 2014, у многих есть опыт, есть оружие, ситуация кардинально отличается от того, что было 8 лет назад. Так что с 200,000 и даже 300,000 погоды не сделаешь, ну максимум зайдёшь в приграничные города, не более, да и не факт что удержишь.
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15.02.2022 13:31 Відповісти
По сравнение с тем что Путин ( а вместе с ним Лукашенко, Лавров и компани) маниакально твердит что Украина с часу на час готова напасть на ОРДЛО, Крым, Беларусь и т.д. Или то что НАТО готовит нападение на РФ, а прибытие 3 тысяч американцев в восточную Европу вызывает истошный вой, при том что к украинским границам стянуто до 140 тысяч и согнана техника от Тихого океана и Архангельска.. То кто в этом случае патологический идиЕт и безумец.. Хотя скорее лжец, провокатор и террорист ( так будет вернее).
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15.02.2022 13:42 Відповісти
Завтра все будет ясно кто безумен.
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15.02.2022 13:54 Відповісти
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15.02.2022 14:09 Відповісти
Представляю,что говорят про него,в войсках...
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15.02.2022 14:22 Відповісти
Краще б він просто здох...
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15.02.2022 14:33 Відповісти
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15.02.2022 15:07 Відповісти
та нічого... коли ху%лу лом у дупу вставлять свої чи чужі, йому вже так смішно не буде
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15.02.2022 15:45 Відповісти
Весь мир знает, что Путин как и Сталин, - параноики.
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15.02.2022 16:27 Відповісти
Для краткой характеристики ***** можно сказать ********, карликовый шутник!
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15.02.2022 17:29 Відповісти
 
 