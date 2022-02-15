Пєсков розповів, що Путін іноді жартує стосовно заяв про плани нападу РФ на Україну: "Просто маніакальне інформбожевілля"
Президент Росії Володимир Путін іноді з гумором ставиться до повідомлень з датами нібито запланованого вторгнення РФ в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це журналістам у вівторок розповів прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пояснивши, що неможливо з розумінням ставитися до такого "маніакального інформаційного божевілля".
"До такого (повідомлення про дати нібито планованого вторгнення РФ в Україну. - Ред.) важко ставитися з розумінням. Іноді (Путін. - Ред.) навіть жартує - просить дізнатися, чи не публікується ніде точний час у годинах, коли розпочнеться війна", - сказав представник Кремля.
"Бо, дійсно, подібне фактично іноді вже просто маніакальне інформаційне безумство, яке щодо цього відбувається, зустрічати з розумінням неможливо", - пояснив Пєсков.
Нагадаємо, раніше спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.
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- Сери , лисице!
Та з переляку й обісралася
- А тепер їж!
- Та я тобі!
- "Бах!" - пальнув заєць
З"їла
Далі зустрічає вовка - ситуація повторилася
Потім зустрів ведмедя Але третій раз "Бах!" не вийшло!
Заєць:
- Та , мишко - я ж пожартував!
Ведмідь його за загривок і давай його мордою собі під хвіст тикать:
- Нюхай, куций , нюхай - чим твої "жарти" пахнуть!
Вместо этого он предпочел сделать ПЦР-тест, необходимый для допуска в Кремль, у немецкого врача при посольстве Германии в Москве.
В окружении канцлера сообщили, что германская сторона пригласила представителей органов здравоохранения Россия присутствовать на тестировании Шольца. Весь комплект, необходимый для проведения теста, был привезен из Германии. Сам Шольц, члены его делегации и сопровождающие его журналисты - всего 50 человек - еще до отъезда из ФРГ должны были сделать по три ПЦР-теста.
Переговоры с Путиным
Несколько дней назад президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках визита к Путину тоже отказался от российского ПЦР-теста. В итоге оба политика для соблюдения так называемой социальной дистанции сидели на переговорах по противоположным концам стола длиной шесть метров.
Олаф Шольц прибыл в Москву утром 15 февраля для многочасовых переговоров с Путиным за закрытыми дверьми. В центре внимания будет кризис вокруг Украины. США в последние дни уже неоднократно предупреждали о неминуемом вторжении российских войск в Украину. Россия отвергает эти сообщения, называя их "паникерством". https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/15/454775/
Весь цей відкат : "Та ми шуткуєм!" почався після "контрультиматуму" НАТО та США ***** тижня два назад... Треба ж було зберегти ***** ботоксну морду...
П.С. Брешут кацапы - откуда там мозг ?
П.С.
Нравится, не нравится - хйулом он называется !
*******, шути чаще.