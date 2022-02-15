Пєсков розповів, що Путін іноді жартує стосовно заяв про плани нападу РФ на Україну: "Просто маніакальне інформбожевілля"

Президент Росії Володимир Путін іноді з гумором ставиться до повідомлень з датами нібито запланованого вторгнення РФ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це журналістам у вівторок розповів прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пояснивши, що неможливо з розумінням ставитися до такого "маніакального інформаційного божевілля".

"До такого (повідомлення про дати нібито планованого вторгнення РФ в Україну. - Ред.) важко ставитися з розумінням. Іноді (Путін. - Ред.) навіть жартує - просить дізнатися, чи не публікується ніде точний час у годинах, коли розпочнеться війна", - сказав представник Кремля.

"Бо, дійсно, подібне фактично іноді вже просто маніакальне інформаційне безумство, яке щодо цього відбувається, зустрічати з розумінням неможливо", - пояснив Пєсков.

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Нагадаємо, раніше спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.