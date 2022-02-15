Генсек ОБСЄ Шмід застосувала інструментарій щодо раннього запобігання конфліктам з огляду на ситуацію довкола України, - Кулеба

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід надіслала країнам-учасницям організації листа, в якому звернула увагу на зростаючу напругу на українському кордоні.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід застосувала інструментарій із раннього запобігання конфліктам. Це лише третій в історії випадок практичного застосування цього інструментарію ОБСЄ. Попередні два стосувалися подій у зоні Нагірно-Карабаського конфлікту в 2012 році, а також незаконного затримання Росією українських моряків у 2018 році", – сказав Кулеба.

За словами міністра, на практиці це означає, що генеральний секретар ОБСЄ адресувала всім главам делегацій держав-учасниць спеціального листа, в якому звернено увагу Постійної ради ОБСЄ на зростання напруги та ризику ескалації ситуації.

"Це крок для дипломатичного запобігання подальшій ескалації. Це ініціатива генерального секретаря, за яку ми їй вдячні. Хельга Шмід зазначила про випадки застосування розділу 3 Віденського документа внаслідок розвитку цих подій. Не згадуючи країни, щодо яких активовано цей механізм, вона закликала до негайного, а також повного та ефективного використання механізму підвищення довіри та зміцнення безпеки для деескалації ситуації, а також до утримання від дій, які можуть погіршити ситуацію", - зазначив Кулеба.

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