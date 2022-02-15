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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Якщо буде війна між Росією та Україною, "Північний потік-2" не функціонуватиме", - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що газопровід "Північний потік-2" не буде запущено в разі вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Якщо буде війна між Росією та Україною, "Північний потік-2" не функціонуватиме", - сказав він.

Зазначається, що Боррель був більш прямим, ніж канцлер Німеччини Олаф Шольц , який уникав чіткої відповіді на це питання, хоча міністр закордонних справ Анналена Бербок виклала позицію Берліна.

Боррель також висловив впевненість у одностайній підтримці нових санкцій проти Росії всіма 27 державами-членами.

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Автор: 

росія (64984) санкції (11782) Північний потік (2461) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+1
а ПП-1 ?... на полную мощь?...
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15.02.2022 12:51
+1
Буде, Борель, буде. Не переймайся.
От така ..., малята.
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15.02.2022 12:53
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а ПП-1 ?... на полную мощь?...
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15.02.2022 12:51 Відповісти
Буде, Борель, буде. Не переймайся.
От така ..., малята.
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15.02.2022 12:53 Відповісти
Уточните, что будет, сп-2 или война?
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15.02.2022 12:55 Відповісти
Звісно шо. Буде СП-2.
Донагніталися.
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15.02.2022 12:59 Відповісти
Он знаеи, что не будет. Аннексия ордло для европейцев и американцев не в счет
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15.02.2022 12:54 Відповісти
Подивишся на всіх цих "боррелів" і виникає думка: невже, скажімо, після вступу в ЄС, нам, як платникам податків, доведеться годувати ще й цю високооплачувану імпотентну наволоч? Адже тоді їхні "рішення" будуть для нас обов'язковими. Не дарма Королівство покинуло це болото. І уявіть, як би UK змогло нам допомогти, якби підкорялося всім цим "боррелям"?
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15.02.2022 12:55 Відповісти
Та россии пофуй. Труба есть и в случае дальнейшего умиротворения, европа проститутка после пару зим сама введет в эксплуатацию.

но суть в том что пу хочетразвалить единство в европе
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15.02.2022 12:56 Відповісти
россия требует гарантий, что на территоррии Украины никогда не будут размещены ракеты.

Но на территории самой россии есть ракеты, которые она может использовать против Украины!

Так пусть россия сама уничтожит свои ракеты!

Нам нужно обратится к россии, чтобы она дала нам юридически закрепленные гарантии безопасности! чтобы она уничтожила все ракеты на своей территории! нам же не нужны ракеты под нашими границами!
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15.02.2022 12:56 Відповісти
По якому колу вони вже запускають цю "мантру"?
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15.02.2022 13:09 Відповісти
Только сами немцы молчат об этом. Честно говоря, даже противно общаться с этими немцами.
Они не только турбины и насосы Крыму поставили, не только заблокировали поставку уже купленного оружия, https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/13/7323818/ они вели тайную торговлю с агрессором, продавая им товары двойного, военного назначения !
Украина обязана отозвать мандат Германии в нормандском формате! Франции тоже, кстати!
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15.02.2022 13:09 Відповісти
Та счас. Якщо кацапи зрозпочнуть бойові дії і перекриють через це українську ГТС, то шольци з штайнмаєрами аж бігом запустять всі потоки. Вищорасові німецькі дупи не будуть мерзнути через те, що десь в якійсь Україні гинуть під обстрілами і бомбардуваннями аборигени.
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15.02.2022 13:10 Відповісти
Але мерзнути доведеться, думаю, що Байден на це досить прозоро натякнув. Он в росіі супутники падають бо заклепки розучилися робить, а тут дохера км труби - точно буде аварія
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15.02.2022 13:16 Відповісти
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15.02.2022 14:23 Відповісти
 
 