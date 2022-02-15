"Якщо буде війна між Росією та Україною, "Північний потік-2" не функціонуватиме", - Боррель
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що газопровід "Північний потік-2" не буде запущено в разі вторгнення РФ до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Якщо буде війна між Росією та Україною, "Північний потік-2" не функціонуватиме", - сказав він.
Зазначається, що Боррель був більш прямим, ніж канцлер Німеччини Олаф Шольц , який уникав чіткої відповіді на це питання, хоча міністр закордонних справ Анналена Бербок виклала позицію Берліна.
Боррель також висловив впевненість у одностайній підтримці нових санкцій проти Росії всіма 27 державами-членами.
Топ коментарі
+1 piligrim
показати весь коментар15.02.2022 12:51
+1 Петро Воля
показати весь коментар15.02.2022 12:53
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От така ..., малята.
Донагніталися.
но суть в том что пу хочетразвалить единство в европе
Но на территории самой россии есть ракеты, которые она может использовать против Украины!
Так пусть россия сама уничтожит свои ракеты!
Нам нужно обратится к россии, чтобы она дала нам юридически закрепленные гарантии безопасности! чтобы она уничтожила все ракеты на своей территории! нам же не нужны ракеты под нашими границами!
Они не только турбины и насосы Крыму поставили, не только заблокировали поставку уже купленного оружия, https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/13/7323818/ они вели тайную торговлю с агрессором, продавая им товары двойного, военного назначения !
Украина обязана отозвать мандат Германии в нормандском формате! Франции тоже, кстати!