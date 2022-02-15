"Якщо буде війна між Росією та Україною, "Північний потік-2" не функціонуватиме", - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що газопровід "Північний потік-2" не буде запущено в разі вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Якщо буде війна між Росією та Україною, "Північний потік-2" не функціонуватиме", - сказав він.

Зазначається, що Боррель був більш прямим, ніж канцлер Німеччини Олаф Шольц , який уникав чіткої відповіді на це питання, хоча міністр закордонних справ Анналена Бербок виклала позицію Берліна.

Боррель також висловив впевненість у одностайній підтримці нових санкцій проти Росії всіма 27 державами-членами.

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