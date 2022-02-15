"Слуга народу" Чернєв про можливе "визнання "ЛДНР" РФ: Можлива ескалація на лінії зіткнення

Ухвалення Держдумою РФ звернення до Володимира Путіна про "визнання "ЛДНР" означає, що Росія використала усі можливі інструменти впливу на Україну та Захід.

Про це в коментарі парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ заявив народний депутат "Слуги народу", голова делегації у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, раніше росіяни отримували відмови на свої ультиматимуми, коли намагалися протягнути у своїй трактовці мінські угоди.

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Чернєв вважає, що "визнання" Росією "ЛДНР" свідчить про вихід РФ з мінських угод.

"Тепер росіяни, можливо, будуть офіційно "накачувати" зброєю ті території нібито через продаж. Вони ж говорили, що якщо Україна активно отримує допомогу зброєю з країн Заходу, то вони повинні допомогти цим так званим "республікам". Отакий можливий розвиток подій. А що в такому разі буде далі? Можлива ескалація конфлікту на лінії зіткнення. Тому що в так званих "конституціях" так званих "ЛНР" і "ДНР" є пункт, що їх територією є уся Донецька і Луганська області, а не лише їхні сьогоднішні межі", - зауважив нардеп.

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Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".