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Новини
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"Слуга народу" Чернєв про можливе "визнання "ЛДНР" РФ: Можлива ескалація на лінії зіткнення

Ухвалення Держдумою РФ звернення до Володимира Путіна про "визнання "ЛДНР" означає, що Росія використала усі можливі інструменти впливу на Україну та Захід.

Про це в коментарі парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ заявив народний депутат "Слуги народу", голова делегації у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, раніше росіяни отримували відмови на свої ультиматимуми, коли намагалися протягнути у своїй трактовці мінські угоди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдума підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання ЛДНР"

Чернєв вважає, що "визнання" Росією "ЛДНР" свідчить про вихід РФ з мінських угод.

"Тепер росіяни, можливо, будуть офіційно "накачувати" зброєю ті території нібито через продаж. Вони ж говорили, що якщо Україна активно отримує допомогу зброєю з країн Заходу, то вони повинні допомогти цим так званим "республікам". Отакий можливий розвиток подій. А що в такому разі буде далі? Можлива ескалація конфлікту на лінії зіткнення. Тому що в так званих "конституціях" так званих "ЛНР" і "ДНР" є пункт, що їх територією є уся Донецька і Луганська області, а не лише їхні сьогоднішні межі", - зауважив нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жодних офіційних рішень стосовно визнання "Л/ДНР" поки що не приймалося, - Пєсков

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".

Автор: 

Держдума (734) росія (64984) Чернєв Єгор (122)


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@уевый Харьков@h_kharkov·46 мин

Новые подробности в деле с кортежем Ярославского.

Из морга были похищены вещи погибшего, которые являются важными уликами и ожидали экспертизы.

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15.02.2022 12:59 Відповісти
Та пьянь першу допомогу надавала вже мертвій людині? Іншого пояснення в мене немає...
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15.02.2022 13:07 Відповісти
Ярославський хитрий семітохаміт
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15.02.2022 13:13 Відповісти
Если Путин подпишет то нужно немедленно разорвать дипотношения,выслать всех дипломатов из Украины, ввода визового режима с лаптестаном.
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15.02.2022 14:30 Відповісти
А чему на фото он так радуется?
Экономят на бритвах?
Почему грязный?
Из расее приехал?
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15.02.2022 14:49 Відповісти
Зеля вже зрадив і буде протягувати Статус ОРДЛО через ВР. А цей покидьок димову завісу ставить
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15.02.2022 19:35 Відповісти
 
 