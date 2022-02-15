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Новини Коронавірус і карантин
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Є шанс, що після хвилі "Омікрону" гостра фаза пандемії завершиться, але вірус буде повертатися, - ВООЗ

Є шанс, що після хвилі

Гостра фаза пандемії коронавірусу COVID-19 у світі після хвилі "омікрону" може завершитися, але для цього необхідне дотримання низки умов.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге.

"Поєднання заходів, що вживаються державами, та відповідальності людей дає нам шанс, коли хвиля "омікрону" завершиться, спробувати вийти з гострої фази пандемії. Велика ймовірність, що наприкінці року вірус повернеться, тому що так багато людей було інфіковано, що означає виникнення нових мутацій вірусу. Взимку вірус повернеться, але ми маємо змогу уникнути повернення пандемії", - сказав Клюге на брифінгу у вівторок.

Він звернув увагу, що в тих країнах регіону, де високий рівень вакцинації, з хвилею "омікрону" спостерігалося дуже швидке та різке зростання кількості випадків зараження, на короткий час лікарні були під величезним навантаженням, але відділення інтенсивної терапії не були переповнені, а пацієнти, які потребували спеціального лікування, не були щеплені.

Водночас, наголосив Клюге, високий рівень вакцинації поки що досягнуто не в усіх країнах нашого регіону, а тим більше не в усьому світі.

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На його думку, необхідно у всіх країнах досягти високого рівня вакцинації від COVID-19 населення, особливо груп ризику, посилити систему моніторингу та секвенування вірусу, щоб у разі появи нового варіанту швидко його виявити та викласти в бази даних.

ВООЗ також закликає забезпечити рівний доступ більшої частини населення до нових ліків проти COVID-19, які можуть запобігти тяжкому перебігу захворювання.

"Крім того, має бути відповідальність людей... "Омікрон" швидко поширюється, тому самотестування, самоізоляція є дуже важливими", - сказав Клюге.

ВООЗ (770) пандемія (126)


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Топ коментарі
+7
Куди ви за пару місяців майже без "поєднання заходів, що вживаються державами, та відповідальності людей..."поділи свинячий грип, і чому він не повернувся?
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15.02.2022 13:50
+6
ясно.. есть шанс что когда ВОЗ доберется в наручниках в полном составе до Нюрнберга 2 - то вирус исчезнет полностью... Ждемс...
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15.02.2022 13:49
+5
A eсть шанс что эту шарашкину контору привлекут к международному трибуналу за массовый обман населения планеты, за нанесение гигантского ущерба экономикам всех стран, и за насильственное втыкание иголок в людей ?
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15.02.2022 14:13
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15.02.2022 13:03 Відповісти
Пряма дорога омікрону до мацковії, спутнику все пофіг
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15.02.2022 13:06 Відповісти
После омикрона будет волна эпсилона и т.д.
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15.02.2022 13:23 Відповісти
ясно.. есть шанс что когда ВОЗ доберется в наручниках в полном составе до Нюрнберга 2 - то вирус исчезнет полностью... Ждемс...
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15.02.2022 13:49 Відповісти
Куди ви за пару місяців майже без "поєднання заходів, що вживаються державами, та відповідальності людей..."поділи свинячий грип, і чому він не повернувся?
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15.02.2022 13:50 Відповісти
A eсть шанс что эту шарашкину контору привлекут к международному трибуналу за массовый обман населения планеты, за нанесение гигантского ущерба экономикам всех стран, и за насильственное втыкание иголок в людей ?
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15.02.2022 14:13 Відповісти
Багато людей було примусово ширнуті, тому є великий шанс, що ці "біолабораторіі" будуть розсадниками нових мутацій та штамів.
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15.02.2022 16:59 Відповісти
Так он для того и был создан. Генетики определили, он произошел не от дельты, а от более ранних, затем мутировал в мышах (лабораторных?) и снова попал к человеку.
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15.02.2022 19:05 Відповісти
Теперь в лабораторных мышей превратились получившие первые две дозы бесплатно.
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15.02.2022 20:13 Відповісти
 
 