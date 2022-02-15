Через позицію РФ Україна може ініціювати проведення спільного засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, - Кулеба

Якщо на сьогоднішньому засіданні ОБСЄ РФ продовжить приховувати від світу ціль своїх дій, Україна ініціює проведення у п'ятницю спільного засідання Постійної ради ОБСЄ та Форуму безпекового співробітництва.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна ініціювала засідання (ОБСЄ. - Ред.) за участю Росії та всіх держав-підписантів (Віденського документа. - Ред.), де російська сторона має надати пояснення. Я вдячний польському головуванню в ОБСЄ за оперативне скликання такого засідання вже сьогодні, 15 лютого. Якщо і сьогодні Росія продовжуватиме нехтувати своїми обов'язками та приховувати від світу ціль своїх дій, ми підемо далі. Уже в п'ятницю я ініціюю проведення спільного засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва - основних органів ОБСЄ, де обговорюватимемо з державами-учасницями вже не лише саму ситуацію, а й рекомендації щодо спільних дій", - сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що минулої п'ятниці Україна активувала механізм зниження напруги згідно з Віденським документом і направила офіційний запит РФ з вимогою надати детальну інформацію щодо її незвичайних військових активностей поблизу державного кордону України та на території тимчасово окупованого Криму.

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"Росія мала 48 годин на відповідь, але не надала її. Це вкотре продемонструвало світові, що Росія не прагне прозорості, не може пояснити ціль своїх безпідставних дій, приховує від світу правду про свої дії", - додав Кулеба.