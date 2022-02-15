Нардеп "Голосу" Рахманін про можливе "визнання "ЛДНР": Україна тепер має всі підстави відмовитися від мінських домовленостей та вийти з них
Народний депутат "Голосу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін вважає, що звернення Держдуми РФ до Володимира Путіна щодо "визнання "ЛДНР" означає "поховання" Росією мінських угод.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР.
За словами нардепа, тепер Україна має всі підстави нарешті відмовитися від мінських домовленостей та вийти з них.
Рахманін наголосив, що треба буде продумати механізм "для того, щоб на цей документ (мінські угоди. – Ред.) більше не посилатися".
Відповідаючи на запитання, чи "визнає "ЛДНР" Путін, політик зауважив: "Важко уявити, що Держдума не узгодила це питання з Путіним".
Рахманін впевнений, що за весь час існування мінських угод ще ніколи "ставка не піднімалася так високо".
"Мені здається, що росіяни трохи загралися з підвищенням цієї ставки. Зараз у них ситуація, якщо не патова, то максимально складна. З одного боку, вони не можуть вдаватися до прямої агресії, тому що попереджені про можливі наслідки… З іншого – вони зрозуміли, що сьогодні варіант примус України до виконання мінських домовленостей теж не спрацьовує. Відповідно, їм потрібно "зберегти обличчя" - тобто якась невеличка перемога, вочевидь, на даному проміжку часу, вони вирішили, що це звернення і є цією невеликою перемогою", - додав парламентар.
Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".
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Узнаем кто кому кум. Та же Германия ведет себя не адекватно.
Но теперь Украина не сможет освобождать оккупированные территории как зону интересов кремля и теперь Куйло сможет развязать войну, типа защищая целостность росии !? ..
хм... может для этого весь этот цирк с требованиями от Запада "гарантий", ультиматумами, военным шантажом, и затевался?!.. Тут много вопросов...
Вероятно там что-то готовится, может планируют расширить и пойти войсками оттуда, черт их знает...