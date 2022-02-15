УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10881 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 230 22

Нардеп "Голосу" Рахманін про можливе "визнання "ЛДНР": Україна тепер має всі підстави відмовитися від мінських домовленостей та вийти з них

Нардеп

Народний депутат "Голосу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін вважає, що звернення Держдуми РФ до Володимира Путіна щодо "визнання "ЛДНР" означає "поховання" Росією мінських угод.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР.

За словами нардепа, тепер Україна має всі підстави нарешті відмовитися від мінських домовленостей та вийти з них.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Народ России готов отказаться не только от 13-й зарплаты", - депутат-комуніст Тайсаєв перед голосуванням в Держдумі РФ за визнання терористів "ЛДНР". ВIДЕО

Рахманін наголосив, що треба буде продумати механізм "для того, щоб на цей документ (мінські угоди. – Ред.) більше не посилатися".

Відповідаючи на запитання, чи "визнає "ЛДНР" Путін, політик зауважив: "Важко уявити, що Держдума не узгодила це питання з Путіним".

Рахманін впевнений, що за весь час існування мінських угод ще ніколи "ставка не піднімалася так високо".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Чернєв про можливе "визнання "ЛДНР" РФ: Можлива ескалація на лінії зіткнення

"Мені здається, що росіяни трохи загралися з підвищенням цієї ставки. Зараз у них ситуація, якщо не патова, то максимально складна. З одного боку, вони не можуть вдаватися до прямої агресії, тому що попереджені про можливі наслідки… З іншого – вони зрозуміли, що сьогодні варіант примус України до виконання мінських домовленостей теж не спрацьовує. Відповідно, їм потрібно "зберегти обличчя" - тобто якась невеличка перемога, вочевидь, на даному проміжку часу, вони вирішили, що це звернення і є цією невеликою перемогою", - додав парламентар.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".

Автор: 

Держдума (734) путін володимир (23767) росія (64984) мінські угоди (2231) Рахманін Сергій (137)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Україна тепер має всі підстави військовим шляхом звільнити Крим та ОРДЛО і відновити конституційний лад на тимчасово втрачених територіях.
показати весь коментар
15.02.2022 13:17
+4
Да он капитан очевидность! Орден ему!
показати весь коментар
15.02.2022 13:18
+4
но пусть этот шаг ОФИЦИАЛЬНО сначало сделает Кремль...тогда все основания и без снятия санкций.
показати весь коментар
15.02.2022 13:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна тепер має всі підстави військовим шляхом звільнити Крим та ОРДЛО і відновити конституційний лад на тимчасово втрачених територіях.
показати весь коментар
15.02.2022 13:17 Відповісти
Так,тепер Росіі капець.І тут важливо не зупинитись на Криму і Донбасі,а згадати що і Курськ,і Вороніж,і Кубань споконвічні українські землі і відразу забрати і їх.
показати весь коментар
15.02.2022 13:23 Відповісти
кстати и если бы Рашка такое сделала (признала ОРЛДО) я бы им сказал Брависимо просим повторить на БИС!!!!
показати весь коментар
15.02.2022 13:24 Відповісти
Да он капитан очевидность! Орден ему!
показати весь коментар
15.02.2022 13:18 Відповісти
но пусть этот шаг ОФИЦИАЛЬНО сначало сделает Кремль...тогда все основания и без снятия санкций.
показати весь коментар
15.02.2022 13:18 Відповісти
Ще потрібно підпис *****, зараз він знову торги почне.
показати весь коментар
15.02.2022 13:19 Відповісти
а получит санкции
показати весь коментар
15.02.2022 14:10 Відповісти
Це ж найвеличніший діяч всєя Галактики і її окресностєй підписало формулу Штанмайєра де спочатку вибори, а потім кордон.
показати весь коментар
15.02.2022 13:21 Відповісти
выход Украины-только после получения раиськой благодатных санкций за выход из минских соглашений .и ни секундой раньше.
показати весь коментар
15.02.2022 13:21 Відповісти
А що заважає нам признати незалежність усіх республік ерефії від московії? Нехай виють на болотах.
показати весь коментар
15.02.2022 13:31 Відповісти
І перестати виплачувати пенсії "гражданам расеи".
показати весь коментар
15.02.2022 13:45 Відповісти
Добавлю - и мертвецам. Да именно мертвецам из ОРДЛО наш ПФ с удовольствием платит немалые пенсии, которые прямиком попадают в карманы террористов. пока еще живых, надеюсь ненадолго.
показати весь коментар
15.02.2022 14:01 Відповісти
Дело в том, что россия признает их в границах Донецкой и Луганской областей, как у них и записано. А что дальше будет, надеюсь не нужно объяснять… Об этом нужно думать, а не о выходах или входах в минские…
показати весь коментар
15.02.2022 14:07 Відповісти
давно пора
показати весь коментар
15.02.2022 14:08 Відповісти
Отказ от Минска это хорошо.
Узнаем кто кому кум. Та же Германия ведет себя не адекватно.
показати весь коментар
15.02.2022 14:08 Відповісти
Сергей! Это красивая задумка самого Путина. Ему ну ни как не фартит похоронить Минские соглашения поскольку он за ними пока и скрывается, ссылаясь, что это их Украина не выполняет. Нормальная отмазка! А вот с авторитетом у самого Путина как внутри, так особенно и снаружи - не фонтан! И он решил сделать на свою сторону замануху для российских депутатов этим Законопроектом по признанию ДЛНР, причем притулил туда и свою Единую Россию. Но это только Законопроект, а по Конституции России такой документ должен пройти кучу разных официальных согласования, включая с Правительством. Поэтому это согласование может капитально и специально забуксовать и потом Путин говорит депутатам - Ребята! Вы конечно молодцы, печетесь за судьбу России, я Вас поддержал, но вот видите юридическая казуистика не позволила это сделать, а я же не могу нарушать Конституцию и Право. Красивый ход для этих болванов.
показати весь коментар
15.02.2022 14:10 Відповісти
А чему Рахманин радуется !? То что Минск дерьмо и его нужно было в топку это понятно..
Но теперь Украина не сможет освобождать оккупированные территории как зону интересов кремля и теперь Куйло сможет развязать войну, типа защищая целостность росии !? ..
хм... может для этого весь этот цирк с требованиями от Запада "гарантий", ультиматумами, военным шантажом, и затевался?!.. Тут много вопросов...
показати весь коментар
15.02.2022 14:15 Відповісти
Этой заразы тут много. Но Северное рядом...
показати весь коментар
15.02.2022 15:05 Відповісти
Цитата: "С другой - они поняли, что сегодня вариант принуждения Украины к выполнению минских договоренностей тоже не срабатывает." То есть, этот Рахманин прямо говорит, что именно Украина не выполняла минские, и рф задолбалась её принуждать?
показати весь коментар
15.02.2022 14:27 Відповісти
Шото тут не так. Это однозачный проигрыш россии. А если это первый этап включения их в состав рф - так это вообще смерть, мало того что санкции и де-юре отказ от минских, так еще и бабло на восстановление.

Вероятно там что-то готовится, может планируют расширить и пойти войсками оттуда, черт их знает...
показати весь коментар
15.02.2022 15:17 Відповісти
 
 