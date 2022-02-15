У разі вторгнення Росія не зупиниться на Україні, - глава МЗС Великої Британії Трасс
Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс вважає, що якщо Росія вторгнеться до України, то Москва не зупиниться лише на цьому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Великий ризик, звичайно, полягає в тому, якщо відбудеться вторгнення в Україну, це завдасть величезної шкоди Росії та Україні. І це ще більше підірве стабільність Європи. Боюся, такі (дії Росії. - Ред.) не зупиняться на Україні. Це атака на сусідні держави з Росією та інші східноєвропейські країни з метою підірвати легітимність їхнього прагнення стати частиною НАТО", - наголосила Трасс.
Глава МЗС додала, що коли вона відвідала Москву минулого тижня для переговорів зі своїм колегою Сергієм Лавровим, він не зміг відповісти, чому на кордоні перебуває понад 100 тис. російських військових, якщо не планується вторгнення.
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каким макаром, вообще, кацапам удастся 100 тысячной армией рыл завоевать страну, в которой только Армия состявляет больше 300 тысяч человек, в которой только солдат 250 тысяч?!!! В которой Ветеранов 400 тысяч!!! В которой населения 40 млн!
(с) "Недооцінити ворога - програти зарання" - якась там японська мудрість)
во-вторых, в Украине есть стингеры и джавелины
в-третьих, в Украине Армия, в которой 250 тысяч солдат! и 400 тысяч ветеранов и тероборона...
вот вам причины, почему ***** со своими гандонами лососнут тунца!
эти недоноски 2 месяца атаковали Джохар, который защищали обычные люди, а не регулярная армия
Війна - це не лише дійство з елементами романтизму й патріотизму, це велике горе і руйнування.