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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У разі вторгнення Росія не зупиниться на Україні, - глава МЗС Великої Британії Трасс

У разі вторгнення Росія не зупиниться на Україні, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс вважає, що якщо Росія вторгнеться до України, то Москва не зупиниться лише на цьому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Великий ризик, звичайно, полягає в тому, якщо відбудеться вторгнення в Україну, це завдасть величезної шкоди Росії та Україні. І це ще більше підірве стабільність Європи. Боюся, такі (дії Росії. - Ред.) не зупиняться на Україні. Це атака на сусідні держави з Росією та інші східноєвропейські країни з метою підірвати легітимність їхнього прагнення стати частиною НАТО", - наголосила Трасс.

Глава МЗС додала, що коли вона відвідала Москву минулого тижня для переговорів зі своїм колегою Сергієм Лавровим, він не зміг відповісти, чому на кордоні перебуває понад 100 тис. російських військових, якщо не планується вторгнення.

Також читайте: 18 лютого глава МЗС Великої Британії Трасс відвідає Україну, - Кулеба

Автор: 

росія (64984) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+4
ти зебіл?
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15.02.2022 13:21
+3
може Європа (Німеччина і Франція) нарешті перестане загравати з ******.
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15.02.2022 13:21
+3
зебіл звісно. а хто ж ця істота, як не зебіл?
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15.02.2022 13:25
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Остогидли вже ці казківники своїми побрехеньками!
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15.02.2022 13:21 Відповісти
ти зебіл?
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15.02.2022 13:21 Відповісти
зебіл звісно. а хто ж ця істота, як не зебіл?
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15.02.2022 13:25 Відповісти
може Європа (Німеччина і Франція) нарешті перестане загравати з ******.
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15.02.2022 13:21 Відповісти
***** 2 месяца пытался взять штурмом Джохар бухой расейской салдатнёй в количестве 150 тысяч рыл! один раз чеченские старики с берданками чуть не разкуячили эту толпу под корень!!
каким макаром, вообще, кацапам удастся 100 тысячной армией рыл завоевать страну, в которой только Армия состявляет больше 300 тысяч человек, в которой только солдат 250 тысяч?!!! В которой Ветеранов 400 тысяч!!! В которой населения 40 млн!
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15.02.2022 14:11 Відповісти
то було давно і то була солдатня-строковики 18 років. А тепер в них професійна армія, яка всі ці роки озброювалась і вдосконалювалась.
(с) "Недооцінити ворога - програти зарання" - якась там японська мудрість)
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15.02.2022 15:08 Відповісти
ага, "професийна армия" 7-ой год безуспешно "гоняет" по пустыне сирийских повстанцев, которых пытается мочалить даже их собственная правительственная армия
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15.02.2022 15:11 Відповісти
в Сирії вони ******** соціальні об'єкти, бо в них задача нагнати побільше біженців в Європ
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15.02.2022 15:45 Відповісти
ну а у нас будет лендлиз от американцев, посмотрим как они будут бомбить социальные обьекты
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15.02.2022 16:07 Відповісти
Ні,пані Трасс,якраз тут вони зав.язнуть,а в подальшому,програють і піджавши хвоста,відповзуть в ліпшому випадку.
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15.02.2022 13:22 Відповісти
В гіршому,підуть за міндобрива.
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15.02.2022 13:24 Відповісти
Там не міндобрива, а одна пробухана отрута.
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15.02.2022 20:55 Відповісти
Не розумію, чому всі так впевнені, що якщо росія полізи, то Україна на 100% програє. Наша армія нічого не варта? Наш народ нічого не вартий? Звідки взявся міф про велич росйської армії? Де вони серйозно воювали? Ганяли голодранців по пустелі?
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15.02.2022 13:23 Відповісти
Перевага в техніці (особливо в повітрі та на морі) може зіграти свою роль. Все таки війна 21 століття - це війна більше технологій ,аніж людей. Треба буде реалістами, але звісно, якщо таки полізуть - оборонятися, тим що є.
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15.02.2022 13:33 Відповісти
во-первых, в Украине 51 дивизион зенитно-ракетных войск!
во-вторых, в Украине есть стингеры и джавелины
в-третьих, в Украине Армия, в которой 250 тысяч солдат! и 400 тысяч ветеранов и тероборона...
вот вам причины, почему ***** со своими гандонами лососнут тунца!
эти недоноски 2 месяца атаковали Джохар, который защищали обычные люди, а не регулярная армия
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15.02.2022 14:17 Відповісти
Все одно, у будь-якому, масштабної війни треба уникати. Бо в такому разі, попри людські втрати, будуть руйнації українських міст і сіл, інфраструктури люди залишатимуться без роботи і житла, буде сильний удар по економіці, гривні, іноземний капітал весь "витече".
Війна - це не лише дійство з елементами романтизму й патріотизму, це велике горе і руйнування.
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15.02.2022 14:52 Відповісти
нормальные люди не хотят войны! но если в тебя стреляют, нужно стрелять в ответ
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15.02.2022 14:57 Відповісти
Тоді буде хана Європі.
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15.02.2022 13:27 Відповісти
Не пукайте, ніякого вторгнення не буде. Зеля зуб дає.
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15.02.2022 13:29 Відповісти
зеля тут не причём! ***** засцыт вторгаться, Украинская Армия утилизирует его гандонов со 2-го места в рейтинге "самых мощных армий мира" на 100500-ое
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15.02.2022 14:12 Відповісти
У разі вторгнення росія не зупиниться на Україні....вона зупиниться на московії
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15.02.2022 14:22 Відповісти
 
 