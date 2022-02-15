Відповідь Москви щодо гарантій безпеки буде передана США та НАТО найближчим часом, - Лавров
Президент Володимир Путін загалом схвалив відповідь Росії США та НАТО щодо гарантій безпеки і незабаром ця відповідь буде доопрацьована і передана НАТО та США
Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.
"Я вчора доповідав президенту Путіну і наголосив, що наші пропозиції, які він, в принципі, схвалив, і які будуть доопрацьовані найближчим часом і передані американським та натовським партнерам, вони виходять із збереження цілісності російської позиції", - сказав він у вівторок на прес-конференції за підсумками переговорів із головою МЗС Польщі, чинним головою ОБСЄ Збігневом Рау.
За словами Лаврова, пропозиції, які перераховані у відповіді РФ, "звичайно ж важливі як практичні кроки по деескалації".
"Але ці кроки будуть ефективними, якщо під них буде підведено міцний правовий фундамент і насамперед у тому, що стосується тлумачення принципу неподільності безпеки, який наші західні колеги безсоромно перекручують, трактують його виключно як свободу вибору військових альянсів", - наголосив Лавров.
Напередодні Лавров на зустрічі з Путіним повідомив, що МЗС РФ підготувало відповідь на реакцію США та НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки. "Він сформульований на десяти сторінках", – сказав російський міністр.
За його словами, відповіді, отримані на запит Росії з трактування принципу неподільності безпеки, були незадовільними, Москва і надалі домагатиметься конкретної реакції від кожної країни в національній якості.
Лавров на зустрічі з Путіним також заявив, що Росія не готова нескінченно вести розмову зі США та НАТО щодо ключових питань тематики безпеки, які викликають занепокоєння Москви, але шанс на досягнення домовленостей є.
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Тобто росія путіна поділила держави всього світу на кілька "кастових" категорій:
-На вершині цього поділу вона сама поставила себе, як країну, яка нікому не збирається гарантувати безпеку і присвоїла собі право злочинно та безкарно порушувати кордони інших держав, захвачувати чужі території.
-На другому місці від вершини - країни, які як васали -повинні надавати росії гарантії її власної безпеки.
-На третьому місці країни, які не мають права навіть розкривати рота на захист жертв росії
- І на четвертому - всі інші країни, які повинні агресію росії проти них, захват їх територій і ресурсів - сприйняти як "щастя" чи "божий дар"...
Виходячи саме з такої логіки - пєсков пробелькотів (ізрьок) наступне:
-"Президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати ситуацію навколо України та гарантії безпеки. Про це телеканалу CNN розповів речник президента Дмитро Пєсков.
Пєсков нагадав, що Путін завжди наполягав на переговорах та дипломатії. І саме Путін ініціював питання щодо гарантій безпеки для Росії. "Україна - це частина серйознішої проблеми гарантій безпеки для Російської Федерації", - заявив прес-секретар і додав, що президент Путін, звісно, готовий вести переговори"