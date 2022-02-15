Відповідь Москви щодо гарантій безпеки буде передана США та НАТО найближчим часом, - Лавров

Президент Володимир Путін загалом схвалив відповідь Росії США та НАТО щодо гарантій безпеки і незабаром ця відповідь буде доопрацьована і передана НАТО та США

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Я вчора доповідав президенту Путіну і наголосив, що наші пропозиції, які він, в принципі, схвалив, і які будуть доопрацьовані найближчим часом і передані американським та натовським партнерам, вони виходять із збереження цілісності російської позиції", - сказав він у вівторок на прес-конференції за підсумками переговорів із головою МЗС Польщі, чинним головою ОБСЄ Збігневом Рау.

За словами Лаврова, пропозиції, які перераховані у відповіді РФ, "звичайно ж важливі як практичні кроки по деескалації".

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"Але ці кроки будуть ефективними, якщо під них буде підведено міцний правовий фундамент і насамперед у тому, що стосується тлумачення принципу неподільності безпеки, який наші західні колеги безсоромно перекручують, трактують його виключно як свободу вибору військових альянсів", - наголосив Лавров.

Напередодні Лавров на зустрічі з Путіним повідомив, що МЗС РФ підготувало відповідь на реакцію США та НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки. "Він сформульований на десяти сторінках", – сказав російський міністр.

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За його словами, відповіді, отримані на запит Росії з трактування принципу неподільності безпеки, були незадовільними, Москва і надалі домагатиметься конкретної реакції від кожної країни в національній якості.

Лавров на зустрічі з Путіним також заявив, що Росія не готова нескінченно вести розмову зі США та НАТО щодо ключових питань тематики безпеки, які викликають занепокоєння Москви, але шанс на досягнення домовленостей є.