"Офіційне визнання "ЛДНР" може спричинити додаткові територіальні претензії до України, - Маасікас

Якщо Російська Федерація офіційно визнає так звані "Л/ДНР", у російської сторони виникнуть додаткові територіальні претензії до України

Таку думку у твітері висловив глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.

"У разі офіційного оформлення виникнуть додаткові територіальні претензії до України", - написав Маасікас.

Нагадаємо, 15 лютого депутати Держдуми РФ більшістю голосів підтримали направлення президенту Володимиру Путіну звернення про "визнання ЛДНР".

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