"Офіційне визнання "ЛДНР" може спричинити додаткові територіальні претензії до України, - Маасікас
Якщо Російська Федерація офіційно визнає так звані "Л/ДНР", у російської сторони виникнуть додаткові територіальні претензії до України
Таку думку у твітері висловив глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.
"У разі офіційного оформлення виникнуть додаткові територіальні претензії до України", - написав Маасікас.
Нагадаємо, 15 лютого депутати Держдуми РФ більшістю голосів підтримали направлення президенту Володимиру Путіну звернення про "визнання ЛДНР".
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+41 Kucher
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причём тут "разные страны" никто обьяснить не смог
«Кровь, пот и слёзы» - речь Уинстона Черчилля 1940 года
но при предателе ЗЕ-бенском у нас завтра празднЫк - день обниманья и лобызанья
Стугн, Корсаров, Джавелинов и NLAW
делайте Ваши ставки, господа !
Для того, что бы по настоящему понимать аппетиты Кремля, советую им погууглить такие слова как:
Новороссия
Варшавский договор
Или они объявят Донецк столицей Украины и будут требовать освобождения территории до западной границы?
Тогда давайте Украине гарантии!