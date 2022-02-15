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Новини Війна
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"Офіційне визнання "ЛДНР" може спричинити додаткові територіальні претензії до України, - Маасікас

Якщо Російська Федерація офіційно визнає так звані "Л/ДНР", у російської сторони виникнуть додаткові територіальні претензії до України

Таку думку у твітері висловив глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.

"У разі офіційного оформлення виникнуть додаткові територіальні претензії до України", - написав Маасікас.

Нагадаємо, 15 лютого депутати Держдуми РФ більшістю голосів підтримали направлення президенту Володимиру Путіну звернення про "визнання ЛДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голосу" Рахманін про можливе "визнання "ЛДНР": Україна тепер має всі підстави відмовитися від мінських домовленостей та вийти з них

Автор: 

Держдума (734) росія (64984) Донбас (22354) Матті Маасікас (134) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+41
Територіальні претензії в мордору будуть завжди, не залежно від визнання лугандонії. Завжди, поки мордор не буде розвалено.
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15.02.2022 13:23
+31
глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас - клінічний ідіот? В рф територіальни притензії до півЄвропи і це тільки початок...
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15.02.2022 13:24
+12
видел интервью где опрашивали даунбасскую вату, "признание расеи маладых риспублик эта харашо иль плоха?", так большинство местных даунов считает, что хорошо, потому что позволит развивать бизнес с разными странами, обеспечит фабриками-заводами-параходами )))
причём тут "разные страны" никто обьяснить не смог
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15.02.2022 14:08
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Територіальні претензії в мордору будуть завжди, не залежно від визнання лугандонії. Завжди, поки мордор не буде розвалено.
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15.02.2022 13:23 Відповісти
видел интервью где опрашивали даунбасскую вату, "признание расеи маладых риспублик эта харашо иль плоха?", так большинство местных даунов считает, что хорошо, потому что позволит развивать бизнес с разными странами, обеспечит фабриками-заводами-параходами )))
причём тут "разные страны" никто обьяснить не смог
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15.02.2022 14:08 Відповісти
Ну почему же, есть очень большое количество прекраснейших стран, готовых соутрупничать с лугандоном, зимбабве, науру, Берег Слоновой Кости , хрен его где они находятся, но вес имеют, правда в очень узких первобытных кругах Опять же, друзья *****
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15.02.2022 14:22 Відповісти
да-да, "инновационные площадки Абхазии", "космическим программы Южной Осетии", "IT-коньюктура рынка Приднестровья", "Модные тенденции Луганской Народной Республики"
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15.02.2022 14:29 Відповісти
глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас - клінічний ідіот? В рф територіальни притензії до півЄвропи і це тільки початок...
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15.02.2022 13:24 Відповісти
Вочевидь Маасікас має на увазі претензії на всі терени Донбасу, де відбувався їх "референдум", включно з контрольованими тепер Україною.
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15.02.2022 14:32 Відповісти
если бы Порох, уже сейчас восстановили бы укрепления второй линии на Донбассе и начали бы дополнительные работ:
«Кровь, пот и слёзы» - речь Уинстона Черчилля 1940 года

но при предателе ЗЕ-бенском у нас завтра празднЫк - день обниманья и лобызанья
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15.02.2022 15:13 Відповісти
а как насчёт возникновения претензий со стороны ООН поэтому поводу ? Пора уже продавливать эту супер-коррупционную структуру на предмет выполнений параграфов коллективного договора,на оснований которого и была создана ООН в 47 году.Продавливать европейцев и американцев можно и параллельно,но заткнуть рот немцам и австрикам нужно и можно точно через ООН
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15.02.2022 13:24 Відповісти
пусть Путя себе мужское достоинство сначала отгрызёт сам у себя....а там подумаем....
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15.02.2022 13:26 Відповісти
будет образцово-показательное соревнование
Стугн, Корсаров, Джавелинов и NLAW

делайте Ваши ставки, господа !
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15.02.2022 15:17 Відповісти
новина, а коли їх не було?
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15.02.2022 13:28 Відповісти
Он имеет ввиду, что тогда кацапы потребуют отдать Л/ДНР остальные не оккупированные части Донецкой и Луганских областей, как будто это какие-то автономные республики в составе федерации, а не произвольно нарезанные административные единицы.
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15.02.2022 13:28 Відповісти
він мабуть вірить, що існують "народи донбасса". Причому в двох версіях
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15.02.2022 13:34 Відповісти
коренньіє і тітульньіє.
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15.02.2022 13:45 Відповісти
Трохи не так. Територія ОРДЛО,згідно їх конституціям,-в межах адмін. одиниць областей.Тобто,-визнання країнами,автоматично тягне територіальні претензії до України.
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15.02.2022 14:16 Відповісти
"Огаласите весь списочек"
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15.02.2022 13:30 Відповісти
У европейцев, как обычно, только смутное и приблизительное понимание ситуации.
Для того, что бы по настоящему понимать аппетиты Кремля, советую им погууглить такие слова как:
Новороссия
Варшавский договор
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15.02.2022 13:31 Відповісти
а Україна нажаль визнала косовські паспорти(((
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15.02.2022 13:33 Відповісти
Скажіть йому, шо в московитів притензії до всієї України і навіть до Рави - Руської!
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15.02.2022 13:42 Відповісти
Оце єдина твереза думка в хорі "що у нас розв"язані руки,що ми тепер,що Росія тепер"...Росія признала ДНР,ЛНР,потім з референдумом чи без включить їх в склад федераціі.І привід буде самий гуманний,скаже подивіться на Крим,там жодних обстрілів,жодних військових дій.Чому?Бо це офіційно територія Росіі,і так тепер буде на Донбасі.Але на Донбасі так не буде,обов"язково хтось по привичці пульне в ту сторону.І тут якраз виникнуть оті самі "додаткові територіальні претензіі до України",про які говорить Маасікас.Невже ми цього не можемо спрогнозувати,виробити адекватну протидію без отих ідіотських "слава","понад усе" і "смерть ворогам"?
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15.02.2022 13:43 Відповісти
хорош бухать.
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15.02.2022 14:27 Відповісти
А без цього , територіальних претензій у паРаші до України , тіпо - нема ... .
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15.02.2022 13:45 Відповісти
Матті Маасікас (ест. Matti Maasikas; нар. 12 червня 1967) - естонський дипломат. Глава представництва ЄС в Україні (з вересня 2019).
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15.02.2022 13:48 Відповісти
Хай скорее заберают *********, а мы в НАТО
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15.02.2022 14:11 Відповісти
Какие еще претензии?
Или они объявят Донецк столицей Украины и будут требовать освобождения территории до западной границы?
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15.02.2022 14:14 Відповісти
а щас типа нет территориальных претензий на всю территорию Украины? шо-то чувак совсем попутал.
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15.02.2022 14:26 Відповісти
И?
Тогда давайте Украине гарантии!
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15.02.2022 14:54 Відповісти
Ну шо сказать?Это похоже на Сицилийскую мафиозную петлю для Пуйла.Один конец это Крым,завязан на ногах.Дальше верёвку продевают через руки за спиной и петлёй набрасывают на горло.Тот конец верёвки,который на горло-это ОРДЛО.Таким образом,получается сцепка с ног на горло.Сцепку стягивают,сгибая спину Пуйла в положение гимнастической позы"мостик".Таким образом,Пуйло чем больше рыпается,тем больше себе затягивает ОРДЛО на шее.Як вариант
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15.02.2022 15:05 Відповісти
Матти Маасикас очередной полезный идиот на службе у )(ула , дайте угадаю скоро заканчиваются его полномочия в европарламенте .
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15.02.2022 15:43 Відповісти
От я не розумію виття з приводу визнання Росією Л/ДНР. Ну, нехай визнають, будуть ще одні Абхазія та Південна Осетія. Конфлікт заморозиться, на повістці дня України не буде гостро стояти, як зараз і Крим. Ми ж від Криму не відмовились, але розуміємо, що повернення Криму довготривалий процес, тай ці території Україна не поверне не сьогодні, не завтра, не після завтра, поки існує Путінський режим, але нас не будуть кожного дня кошмарити Мінськими домовленостями та їх виконанням, не будуть втискати цю ракову опухоль в тіло України.
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15.02.2022 21:35 Відповісти
 
 