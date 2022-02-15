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Україна має негайно запровадити санкції проти депутатів Держдуми РФ, які голосували за "визнання "ЛДНР", - нардеп "ЄС" Геращенко

Україна має негайно запровадити санкції проти депутатів Держдуми РФ, які голосували за

Україна має негайно запровадити санкції проти депутатів Державної Думи Росії, які проголосували за "визнання" так званих "ЛДНР".

Про це заявила з трибуни парламенту співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Тільки що Держдума Російської Федерації прийняла звернення до кремлівського диктатора щодо визнання так званих квазі-республік, псевдо республік. Це означає одне – продовження війни проти суверенітету і територіальної цілісності України. Це означає, що на кремлівському столі лежать десятки сценаріїв розчленування нашої країни. Це означає одне – одноосібний вихід Москви з Мінських домовленостей", – наголошує Геращенко.

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Ірина Геращенко зауважила, що для Москви будь-який документ не має жодної ваги – чи це великий Договір, ратифікований Верховною Радою України і Державною Думою РФ про дружбу і співробітництво, чи це Будапештський меморандум, який передбачає тільки консультації.

"Для цього кремлівського диктатора це все одне, вони їх викидають у папір. І до Мінських угод таке саме ставлення", – говорить Геращенко.

"І тому сьогодні, коли Москва одноосібно вийшла з усіх документів, коли вона нехтує суверенітетом України, від української влади ми чекаємо їх плану захисту, нашого з вами плану захисту територіальної цілісності і суверенітету України", – вважає Геращенко.

"Що ми вимагаємо? Перше. Негайно санкційні списки відносно кожного покидька з Держдуми, який натиснув на кнопку за розчленування України. І це наш заклик до всього світу. Друге. Переглянути зараз порядок денний, щоб ми з вами приймали закони про підтримку української армії, а не оце все, що відбувається", – закликала Ірина Геращенко.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".

Автор: 

ВР (14945) Геращенко Ірина (1147) Держдума (734) росія (64984) санкції (11782)


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Топ коментарі
+19
Наскільки я розумію, санкції може ввести лише блаЗЄнський з РНБО. Побачимо як він діятиме. Адже це не міфічні "воривзаконє"
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15.02.2022 13:32
+13
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15.02.2022 13:31
+8
А що заважає нам признати незалежність усіх республік ерефії від московії? Нехай виють на болотах.
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15.02.2022 13:27
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Действуйте, чего трепаться...
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15.02.2022 13:24 Відповісти
Наскільки я розумію, санкції може ввести лише блаЗЄнський з РНБО. Побачимо як він діятиме. Адже це не міфічні "воривзаконє"
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15.02.2022 13:32 Відповісти
Не пустити їх в Карпати?
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15.02.2022 13:34 Відповісти
Я впевнений, що вся ця наволоч зав'язана на український бізнес. А Ви, звісно, можете іронізувати далі. На Заході дуже *******, коли Україна ніяк не реагує на територіяльні претензії.
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15.02.2022 13:37 Відповісти
Повністю підтримую! Шкода тільки, що найПатріотичеіший Президент свого часу не ввів такі санкції проти тих, хто голосував за використання мордорськихтвійськ проти України
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15.02.2022 14:29 Відповісти
Добродію, Ви б ліпше сказали чи тоді кацапією визнавали "лднр".
Це, по перше.
Тепер по-друге:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2014_%E2%80%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2015

Чи Вам блаЗЄнська полуда на очах?
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15.02.2022 14:37 Відповісти
Железные слова.
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15.02.2022 13:25 Відповісти
Это всего лишь слова....

Санкции к проголосовавшим за "родную говень" геращенко конечно ввела.... Нет?

Как же так?
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15.02.2022 13:28 Відповісти
Н а шо намек, зебуины не будут вводить санкции?
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15.02.2022 13:34 Відповісти
Пфф Вони у себе не ******* шлятись по расее А діточки й поготів - по гейропам та США. Які санкції? Ваша ЄС пару каналів "вестникаф руцкага міра" не змогла закрити, сиділи там пукали в болото. Вже мовчу про ті гральні сатанинські притони, які забуяли десятками тисяч по всій Україні. Забули сатанюги? Тепер ліплять із себе борцунів-віруючих. Ідіть в піший еротичний похід
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15.02.2022 13:25 Відповісти
И шо , вы будете безучастно воспринимать борзость каазлабадии?
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15.02.2022 13:37 Відповісти
Только прокацапский зелёный дегенерат может называть Европу гейевропой,когда отмазывать своего зелупу)
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15.02.2022 13:45 Відповісти
Для тих хто в танку та не розуміє. Ці санкції можна зробити, але вони до дупи. ЯКІ санкції Україна може запровадити проти депутатів госдури? НІЯКІ. Це витрачання часу. Результат буде НУЛЬОВИМ.
Чому Іринка не займеться чимось потрібним? Ну наприклад законом про єдине громадянство? Поглибленням відповідальності для стороннікав руцкага міра? Відповідальності за антиукраїнські висловлювання. А це дурь.
В кінці кінців ЧОМУ вони та інши депутани не прочитають той триклятий Будпаштський момрандум? Чому по ньому для України взагалі НЕМА гарантій?
Навіть (по меморандуму) можна застосовувати ядерну зброю (в випадку певних умов) проти України.. Пункт 5. його трактування "домутять ".
Пункт 4 НІЧОГО не гарантує. Та навіть з застосвання ЯЗ - надали якусь допомогу - пункт виконано.
Чому тварюка кучма не сидить? Чому ті, хто клепав текст цього неподбства НЕ сидять?
кучма разом з пособниками мають сидіти пожиттєво. ХТОСЬ добре надавав хабарів, щоб залишити Україну голою.
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15.02.2022 14:00 Відповісти
Не можна! Півшостого ще не зазирнув їм в очі.
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15.02.2022 13:25 Відповісти
А що заважає нам признати незалежність усіх республік ерефії від московії? Нехай виють на болотах.
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15.02.2022 13:27 Відповісти
Чтобы опуститься до их уровня? Ну уж нет.
Украина - серьезное государство, уважающее международное законодательство.
Это признание ничего не меняет. Агрессор, как кормил, так и будет кормить, а для нас это прекрасный повод требовать усиления санкций и использовать, в любой удобный момент как повод для отказа от Минских из за грубых нарушений козломордых.
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15.02.2022 15:19 Відповісти
Іринко почитай в кінці кінців той меморандум. З москалями зрозуміло,вони ЗАВЖДИ порушували договори. А ось ХТО і ЧОМУ до сих пір НЕ сидить пожиттєво за державну зраду - це цікавіше.
Віддати (подарувати) ВСЮ ядерну зброю - це не просто державна зрада, це більше. Але НІХТО не повішений (хоча можна ж прийняти закон який у виняткових випадках, за особливо важкі злочини ввести смертну кару).
По факту ЖОДНОЇ ракети НЕМА, договору-гарантії (на 100 і більше сторінок з додатками) НЕМА, грошей за ядерну зброю НЕМА (могли ж і продати). І НІХТО за це не покараний. Чудово?
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15.02.2022 13:30 Відповісти
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15.02.2022 13:31 Відповісти
Станом на 12 годину дня 14 лютого в Україні немає 23 народних депутатів.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Зокрема, йдеться про таких народних обранців:

Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (Катар);
Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (Катар);
Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323957/
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15.02.2022 14:00 Відповісти
Ну и слава Богу ! Нат тоже не очень надо в состав ДНР, куда страну затащил бы Зеля.
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15.02.2022 13:32 Відповісти
тут другая проблема возникнет - щаз эти новопризнанный республики начнут претензии на оставшиеся под контролем Украины территории предъявлять, не без помощи кацапии...
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15.02.2022 13:38 Відповісти
Взагалі незрозуміло якщо Україна визнала що дирляндія це терорестичне угрупування то россия признає це угрупування.То чому Україна не визнає россию як терористичну державу?
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15.02.2022 13:35 Відповісти
Тому, що Україна визнає паспорти Косово.
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15.02.2022 13:38 Відповісти
А позвольте вопрос , а за Крым в свое время ввели , али "запамятовали" ( прошу уточнить) Уважаю Геращенко как политика но вот такой у меня вопрос к предыдущей власти и парламенту.
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15.02.2022 13:36 Відповісти
Вводить санкции в обязательном плане нужно. Я просто задал вопрос уважаемому мною политику..( в отличии от ее патрона) А то ведь у нас часто случается что у людей переходящих из власти в оппозицию наступает чудесное прозрение ( ну например о газе собственной добыче для населения и т.д) Так что вопрос не о зебильной отмазке, а шоколадной последовательности ( ну так будет точнее) (Аллах акбар !!! привет пескам Неджда , Хиджаза и Асира, ну если "саудиту" под ЗЕЛЕНЫМ знаменем эти названия что то говорят)
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15.02.2022 13:52 Відповісти
Пане, эко у вас какая тенденциозность : зебуинам не задавать вопросы...ХМЫ...
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15.02.2022 13:59 Відповісти
Не ...мое желание видеть кандидатуру Ирины Геращенко на пост президента Украины ( за которую я проголосую).. а не Вована Зе или ********* де ля Рошена. ( пошли они лесом оба)
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15.02.2022 14:09 Відповісти
Насчет вашего вилайет. Вместо Красного моря следует помнить, шо истинное море Вилайет - это Каспий. В преддверии н.э. еще был связан с Черным морем. Кто не верит читает историка Р.Говарда
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15.02.2022 14:07 Відповісти
Ента чта? зебилья отмазка, не вводить санкции?
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15.02.2022 13:50 Відповісти
СМІ: У беларускай вёсцы знайшлі змёрзлых п'яных расейскіх жаўнераў.
https://charter97.org/be/news/2022/2/15/454782/
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15.02.2022 13:37 Відповісти
чисто лингвистический вопрос - а по-белорусски "змёрзлые" предполагает "насмерть замерзлых", или просто замерзших от холода?
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15.02.2022 13:41 Відповісти
Змерзлый(бел) - замороженный(рус). Тобто -200-е.
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15.02.2022 13:44 Відповісти
Но в Кунсткамеру отнести можно?
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15.02.2022 13:46 Відповісти
А в статье пишется , шо начальство засекретило и не отчиталось инфой перед выше стоящими инстанциями. -Тобто, ИХТАМНЕТЫ, но 200-е.
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15.02.2022 13:52 Відповісти
Нет. Доктор сказал в морг, значит в морг.
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15.02.2022 13:53 Відповісти
это прекрасно! что может быть лучше пяти замороженных пьяных лаптей!
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15.02.2022 13:48 Відповісти
Да сьмерці.
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15.02.2022 13:47 Відповісти
спасибо, друг!
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15.02.2022 13:49 Відповісти
Пане, вы там шепните своим, шобы побольше картопляновки гнали.
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15.02.2022 13:55 Відповісти
Ти ж депутат, вперед, приймай закон.
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15.02.2022 13:39 Відповісти
у ЕС -27 депутатов в ВР, а у зеленых 240 .Монобильшисть выбрал мудрый нарид, теперь ешьте
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15.02.2022 14:02 Відповісти
Ну то й що. Любителька всіх президентів як депутат не має права такий закон ініціювати?
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15.02.2022 15:26 Відповісти
Не знаю чому, но кацапи брешуть завжди і любителі шоколадного. Ось і ти, не порушуєш традицію.
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15.02.2022 15:29 Відповісти
Сам посмотри, сколько депутатов в каждой фракции и признай, что ты балабол.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions
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15.02.2022 15:39 Відповісти
Ну подивився. Ти що сліпий? чи ти в начальній школі цифри не вчив? 240 це не 241.
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15.02.2022 15:43 Відповісти
Я задал вопрос по сути, а ты начинаешь придираться 240 или 241. А суть в том, что у ЕС всего 27 голосов. Они уже десятки законопроектов вносили, котоыре зеленые хоронили. Даже если произойдет чудо и объединятся ЕС, Голос, Юля и даже ОПЗЖ, у них все равно не хватит голосов, чтобы принять любой закон. Все голоса у монобильшости, которую вы выбрали.
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15.02.2022 16:05 Відповісти
Бачиш в чому справа, не хвате того "голоса", закон не приймуть. Ось до чого може призвести твоя неосвідченність, це якщо по суті. Те що 27 депутатів ПЄС, це ще не значить що нужно без толку язиком бовтати. Подала б закон, який би санкції, допустимо б прийняли б його- великий жирний плюс. Не прийняли - дуже добрий факт показати хто сидить в раді.
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15.02.2022 16:32 Відповісти
Згода! ЄС давно слід змінити риторику - не боротися за рейтинг, а боротися за Україну. Боротися за те, хто в політикумі МУДРІШИЙ і справжній патріот України, а не мисливець за промахами влади, виробник з мухи слонів. Не творити заголовки новин.
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15.02.2022 13:39 Відповісти
Пили и курили, вот поговорили... А кто мешает зебилам осудить каазлабадию?
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15.02.2022 13:41 Відповісти
И перестать наконец обниматься с пособниками кремля - Медведчуком и Новицким ))
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15.02.2022 13:40 Відповісти
Если бы она призвала это сделать США и Англию,то это было в миллион раз больнее. Шо сильно Украина может навредить депутату из козляндии ??? - Показуха. Хотя и приятная на слух.
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15.02.2022 13:42 Відповісти
Говнобот-дебил
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15.02.2022 14:19 Відповісти
И что это даст? В Украину эти депутаты и так не ездят и активов не имеют.
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15.02.2022 13:42 Відповісти
Також прийняти арешт Порошенка за створення партії регіонів та прийняття мінських домовленостей.
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15.02.2022 13:42 Відповісти
не канает это больше,зескот)зелупе и так теперь пол ляма баксов за пару процентов рейтинга платить приходится постоянно,но зесрань все равно никак методички не поменяет)))
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15.02.2022 13:52 Відповісти
Украина вообще не должна признавать московскую хунту за которую голосовали наши окупированные территории
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15.02.2022 13:44 Відповісти
300 лет нужна та Украина зеленым. Они лучше проголосуют закон про антисемитизм. нельзя обижать Беню и Зелю. А про увеличение финансирования армии или про реальные шаги против России им неинтересно.
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15.02.2022 14:01 Відповісти
https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-Valeriy-Chaly/100003056659575/?hc_ref=ARQsYjjIscVqxAYSxDn55O9CZu-A5WVoqnGqiTCmCMBHnaAp4GY4-fB9D0xk9ik_uAE&fref=nf Валерій Чалий (Valeriy Chaly)

Російський парламент очікуванно проголосував постанову про визнання частини території України на східному кордоні з Росією окупованою і зажадав остаточного рішення про відокремлення цієї території від України.

Що відбулося:
1. Офіційне рішення російського парламенту про зазіхання на територію іншої країни.
2. Фактично російський одноосібний вихід із політичних домовленостей з мирного врегулювання. Мінському процесу - кінець. І, звісно - показове знущання над канцлером Німеччини, який перебуває з візитом у Москві.
3. Перехід до іншого сценарію ескалації загроз навколо України.

Що робити:
1. Термінове рішення з введення санкцій проти всіх, хто проголосував це протизаконне рішення.
2. Консультації з усіма зацікавленими сторонами з доведенням нашої позиції.
3. Звернення до Генерального секретаря ООН про негайний розгляд питання надсилання миротворчого контингенту ООН на тимчасово окуповані території на сході України.
4. Активна інформаційна робота як в Україні, так і за кордоном щодо неприпустимості зазіхання на частину території України та легалізації російської військової присутності на сході України.
5. Врахування змін можливого сценарію ескалації з російськогр боку в планах оборони країни.
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15.02.2022 14:12 Відповісти
это одно и то же
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15.02.2022 14:46 Відповісти
Валерій Чалий дипломат вищої ліги (це не Пристайко і не Кулеба), він розуміє що сталось і знає що каже.
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15.02.2022 20:02 Відповісти
С одной стороны - да. А с другой стороны - тупая трата времени. Им те санкции от Украины до одного места. Вот если б за это их детей из США и Европы выставили - вот тогда бы они триста раз подумали...
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15.02.2022 14:31 Відповісти
А что там с теми депутатами Думы и КС РФ которые аннексировали Крым?
Понять и простить?
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15.02.2022 14:45 Відповісти
Объясните мне, почему при таких крайне недружественных действиях рф (я уже молчу про 8 лет войны и 15+ тысяч убитых) подобные постановления русской госдумы не являются основанием для разрыва дипломатических и консульских отношений ?
Перестаньте вытирать сопли на тему помощи нашим гражданам на территории рф . . . Те, кто туда добровольно поехал, сами идиоты. А кого незаконно захватили - тем консул наш или временный поверенный в делах Украины в рф и так помочь не смогут (им помогать можно и из-за границ рф).

РАЗОРВАТЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ И КОНСУЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РФ И УКРАИНЫ !!!

ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ГРАЖДАН РФ !!!

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ С РФ И ЗАКРЫТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ С РФ ДЛЯ ВСЕХ !!!

ТОРГОВОЕ ЭМБАРГО НА ВСЁ, КРОМЕ ТОВАРОВ КРИТИЧЕСКОГО ИМПОРТА (ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО И Т.П.) !!!

КОНФИСКАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ РФ, РЕГИОНОВ РФ, ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РФ В БЮДЖЕТ, С ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ "НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ УКРАИНЫ" !!!

ПУБЛИЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ МИНСКИХ "СОГЛАШЕНИЙ" НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - КАК ЗАКЛЮЧЁННЫХ ПОД УГРОЗОЙ НАСИЛИЯ + НЕ РАТИФИЦИРОВАННЫХ ВР УКРАИНЫ + ПРОТИВОРЕЧАЩИХ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ !!!

БЛОКАДА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ЛИНИИ ФРОНТА) !!!

Вот так надо поступать, а не чёрти-что-и-с-боку-бантик.
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15.02.2022 15:03 Відповісти
как бесчеловечно, они этого не вынесут.
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15.02.2022 19:08 Відповісти
 
 