Україна має негайно запровадити санкції проти депутатів Держдуми РФ, які голосували за "визнання "ЛДНР", - нардеп "ЄС" Геращенко
Україна має негайно запровадити санкції проти депутатів Державної Думи Росії, які проголосували за "визнання" так званих "ЛДНР".
Про це заявила з трибуни парламенту співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Тільки що Держдума Російської Федерації прийняла звернення до кремлівського диктатора щодо визнання так званих квазі-республік, псевдо республік. Це означає одне – продовження війни проти суверенітету і територіальної цілісності України. Це означає, що на кремлівському столі лежать десятки сценаріїв розчленування нашої країни. Це означає одне – одноосібний вихід Москви з Мінських домовленостей", – наголошує Геращенко.
Ірина Геращенко зауважила, що для Москви будь-який документ не має жодної ваги – чи це великий Договір, ратифікований Верховною Радою України і Державною Думою РФ про дружбу і співробітництво, чи це Будапештський меморандум, який передбачає тільки консультації.
"Для цього кремлівського диктатора це все одне, вони їх викидають у папір. І до Мінських угод таке саме ставлення", – говорить Геращенко.
"І тому сьогодні, коли Москва одноосібно вийшла з усіх документів, коли вона нехтує суверенітетом України, від української влади ми чекаємо їх плану захисту, нашого з вами плану захисту територіальної цілісності і суверенітету України", – вважає Геращенко.
"Що ми вимагаємо? Перше. Негайно санкційні списки відносно кожного покидька з Держдуми, який натиснув на кнопку за розчленування України. І це наш заклик до всього світу. Друге. Переглянути зараз порядок денний, щоб ми з вами приймали закони про підтримку української армії, а не оце все, що відбувається", – закликала Ірина Геращенко.
Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".
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Це, по перше.
Тепер по-друге:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2014_%E2%80%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2015
Чи Вам блаЗЄнська полуда на очах?
Санкции к проголосовавшим за "родную говень" геращенко конечно ввела.... Нет?
Как же так?
Чому Іринка не займеться чимось потрібним? Ну наприклад законом про єдине громадянство? Поглибленням відповідальності для стороннікав руцкага міра? Відповідальності за антиукраїнські висловлювання. А це дурь.
В кінці кінців ЧОМУ вони та інши депутани не прочитають той триклятий Будпаштський момрандум? Чому по ньому для України взагалі НЕМА гарантій?
Навіть (по меморандуму) можна застосовувати ядерну зброю (в випадку певних умов) проти України.. Пункт 5. його трактування "домутять ".
Пункт 4 НІЧОГО не гарантує. Та навіть з застосвання ЯЗ - надали якусь допомогу - пункт виконано.
Чому тварюка кучма не сидить? Чому ті, хто клепав текст цього неподбства НЕ сидять?
кучма разом з пособниками мають сидіти пожиттєво. ХТОСЬ добре надавав хабарів, щоб залишити Україну голою.
Украина - серьезное государство, уважающее международное законодательство.
Это признание ничего не меняет. Агрессор, как кормил, так и будет кормить, а для нас это прекрасный повод требовать усиления санкций и использовать, в любой удобный момент как повод для отказа от Минских из за грубых нарушений козломордых.
Віддати (подарувати) ВСЮ ядерну зброю - це не просто державна зрада, це більше. Але НІХТО не повішений (хоча можна ж прийняти закон який у виняткових випадках, за особливо важкі злочини ввести смертну кару).
По факту ЖОДНОЇ ракети НЕМА, договору-гарантії (на 100 і більше сторінок з додатками) НЕМА, грошей за ядерну зброю НЕМА (могли ж і продати). І НІХТО за це не покараний. Чудово?
Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах
Деталі: Зокрема, йдеться про таких народних обранців:
Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (Катар);
Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (Катар);
Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323957/
https://charter97.org/be/news/2022/2/15/454782/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions
Російський парламент очікуванно проголосував постанову про визнання частини території України на східному кордоні з Росією окупованою і зажадав остаточного рішення про відокремлення цієї території від України.
Що відбулося:
1. Офіційне рішення російського парламенту про зазіхання на територію іншої країни.
2. Фактично російський одноосібний вихід із політичних домовленостей з мирного врегулювання. Мінському процесу - кінець. І, звісно - показове знущання над канцлером Німеччини, який перебуває з візитом у Москві.
3. Перехід до іншого сценарію ескалації загроз навколо України.
Що робити:
1. Термінове рішення з введення санкцій проти всіх, хто проголосував це протизаконне рішення.
2. Консультації з усіма зацікавленими сторонами з доведенням нашої позиції.
3. Звернення до Генерального секретаря ООН про негайний розгляд питання надсилання миротворчого контингенту ООН на тимчасово окуповані території на сході України.
4. Активна інформаційна робота як в Україні, так і за кордоном щодо неприпустимості зазіхання на частину території України та легалізації російської військової присутності на сході України.
5. Врахування змін можливого сценарію ескалації з російськогр боку в планах оборони країни.
Понять и простить?
Перестаньте вытирать сопли на тему помощи нашим гражданам на территории рф . . . Те, кто туда добровольно поехал, сами идиоты. А кого незаконно захватили - тем консул наш или временный поверенный в делах Украины в рф и так помочь не смогут (им помогать можно и из-за границ рф).
РАЗОРВАТЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ И КОНСУЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РФ И УКРАИНЫ !!!
ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ГРАЖДАН РФ !!!
ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ С РФ И ЗАКРЫТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ С РФ ДЛЯ ВСЕХ !!!
ТОРГОВОЕ ЭМБАРГО НА ВСЁ, КРОМЕ ТОВАРОВ КРИТИЧЕСКОГО ИМПОРТА (ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО И Т.П.) !!!
КОНФИСКАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ РФ, РЕГИОНОВ РФ, ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РФ В БЮДЖЕТ, С ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ "НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ УКРАИНЫ" !!!
ПУБЛИЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ МИНСКИХ "СОГЛАШЕНИЙ" НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - КАК ЗАКЛЮЧЁННЫХ ПОД УГРОЗОЙ НАСИЛИЯ + НЕ РАТИФИЦИРОВАННЫХ ВР УКРАИНЫ + ПРОТИВОРЕЧАЩИХ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ !!!
БЛОКАДА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ЛИНИИ ФРОНТА) !!!
Вот так надо поступать, а не чёрти-что-и-с-боку-бантик.