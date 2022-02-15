Україна має негайно запровадити санкції проти депутатів Держдуми РФ, які голосували за "визнання "ЛДНР", - нардеп "ЄС" Геращенко

Україна має негайно запровадити санкції проти депутатів Державної Думи Росії, які проголосували за "визнання" так званих "ЛДНР".

Про це заявила з трибуни парламенту співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Тільки що Держдума Російської Федерації прийняла звернення до кремлівського диктатора щодо визнання так званих квазі-республік, псевдо республік. Це означає одне – продовження війни проти суверенітету і територіальної цілісності України. Це означає, що на кремлівському столі лежать десятки сценаріїв розчленування нашої країни. Це означає одне – одноосібний вихід Москви з Мінських домовленостей", – наголошує Геращенко.

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Ірина Геращенко зауважила, що для Москви будь-який документ не має жодної ваги – чи це великий Договір, ратифікований Верховною Радою України і Державною Думою РФ про дружбу і співробітництво, чи це Будапештський меморандум, який передбачає тільки консультації.

"Для цього кремлівського диктатора це все одне, вони їх викидають у папір. І до Мінських угод таке саме ставлення", – говорить Геращенко.

"І тому сьогодні, коли Москва одноосібно вийшла з усіх документів, коли вона нехтує суверенітетом України, від української влади ми чекаємо їх плану захисту, нашого з вами плану захисту територіальної цілісності і суверенітету України", – вважає Геращенко.

"Що ми вимагаємо? Перше. Негайно санкційні списки відносно кожного покидька з Держдуми, який натиснув на кнопку за розчленування України. І це наш заклик до всього світу. Друге. Переглянути зараз порядок денний, щоб ми з вами приймали закони про підтримку української армії, а не оце все, що відбувається", – закликала Ірина Геращенко.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".