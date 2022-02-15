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Новини Війна
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Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволяє участь тероборони у бойових діях

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволяє участь тероборони у бойових діях

Силам територіальної оборони дозволено брати участь у бойових діях. Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6521 у першому читанні авторства народного депутата від "Голосу" Романа Костенка.

За документ віддали голоси 304 нардепи, передає Цензор.НЕТ.

Він усуває колізію, яка виникла при ухваленні закону про національний спротив.

"Коли ми тільки прийняли закон про національний спротив, то я наголошував про цю колізію, але документ слід було ухвалювати негайно. №6521 — це мій законопроєкт, який цю колізію усуває. Вона полягала в тому, що коли ми зараз створюємо підрозділи територіальної оборони, ми фактично забороняємо їм брати участь у бойових діях. Тобто в нас є ще один вид збройних сил, ми надаємо їм зброю (від Javelin і більше), але при цьому на рівні закону заборонили їм воювати", — пояснює народний депутат від "Голосу".

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Тепер, за словами Романа Костенка, коли ми приймемо законопроєкт у другому читанні, тероборона братиме участь у бойових діях за рішенням головнокомандуча ЗСУ .

"У нас люди самі йдуть в тероборону, вони готові захищати країну, а ми законом забороняли їм це робити", — підсумовує політик.

Автор: 

ВР (14945) тероборона (384) Костенко Роман (206)


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Топ коментарі
+4
значит прямиком на фронт теперь а не свой район охранять
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15.02.2022 13:41
+4
А тобі, кацапе, страшно?
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15.02.2022 13:44
+4
Так а хто буде їх запитувати???? Громадянин України має Конституційне право захищати свою країну без будь-яких постанов і обмежень!
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15.02.2022 13:51
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значит прямиком на фронт теперь а не свой район охранять
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15.02.2022 13:41 Відповісти
А тобі, кацапе, страшно?
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15.02.2022 13:44 Відповісти
ні, москалику) взагалі це ще один кидок наріду - ти підписався чергувати на блокпосту біля свого сільмагу а тебе як контрактника на блокпост під Волновахою по аларму...
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15.02.2022 13:52 Відповісти
з чого такі висновки Ігоре?

Наказ головнокомандуючого означає лише синхронізацію з діями ЗСУ, а не переміщення тероборони по всій території.
Для переміщень є механізм загальної мобілізації громадян до лав ЗСУ.
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15.02.2022 13:59 Відповісти
ви мабуть не були в арміі... і не були підпорядковані нашим героїчним паркетним хенералам
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15.02.2022 14:02 Відповісти
якщо крім, переходу на особистості Вам по суті сказати нема чого, то питання зняте.
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15.02.2022 14:06 Відповісти
а если нужна подмога в другом городе?мы же не будем сидеть в условном Львове
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15.02.2022 14:51 Відповісти
А нам "мона" мочити касабню...чи " нуна"!?
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15.02.2022 13:42 Відповісти
Гарна новина. От тільки з забезпеченням тероборони на місцях зараз стан гірший, а ніж це було в ВСУ в 2014р..
Може варто не тільки дозволити Теробороні брати участь у військових діях, але й дати їм необхідне забезпечення і зброю, якою можна буде воювати?
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15.02.2022 13:46 Відповісти
основне навантаження війни передбачається на ЗСУ. Завдання тероборони підтримка та утримання позицій
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15.02.2022 14:01 Відповісти
...вот теперь можно и призыв отменять - для МО нашелся новый источник пополнения ЛС Как-то это со смыслом закона не вяжется, по-моему...
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15.02.2022 13:46 Відповісти
Ха... теперь значит какой то хенерал по пьяне подпишит приказ условно, батальону теробороны с Ровно выдвинутся в Харьков и усе. А как же сказки что такие формирования будут исполнять задания исключительно в своем административном делении? То есть, тероборона это теперь просто одно из направлений ВСУ которым можно затыкать дыры по усмотрению наши паркетных хенералов? В п...зду такую хрень.
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15.02.2022 13:47 Відповісти
Щось почав підозрювати?
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15.02.2022 13:59 Відповісти
Подозревать я начал когда еще только сериальчик на г+г пустили про галабаротька. Сей час уже констатация факта.
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15.02.2022 14:25 Відповісти
Ага с дробовиками и патроны за свой счёт.Круто.Предлагаю всех кто голосовал за Зе отправить на фронт они не хотели под приказами Порошенко воевать вот пусть идут за Зе и освободят Донбасс и Крым
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15.02.2022 14:15 Відповісти
Ну хто буде питати дозволу протидіяти ворогу коли він прийде?..От уявіть - прийшли москалі,ти захищаєшся,стріляєш в них,вони тебе схопили,а ти їм закон Верховної Ради - дивіться,я стріляв у вас на законних підставах!Смішно?Але клоуни є клоуни,вони без того не можуть...
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15.02.2022 13:50 Відповісти
******* теж мочитиме кацапів.
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15.02.2022 13:51 Відповісти
Так а хто буде їх запитувати???? Громадянин України має Конституційне право захищати свою країну без будь-яких постанов і обмежень!
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15.02.2022 13:51 Відповісти
Поверьте:
Когда у меня в городе будут ехать кацапские танки, Закон - ПОСЛЕДНЕЕ, о чем я буду думать!
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15.02.2022 13:53 Відповісти
А якщо не буде ніяких танків, а завтра цю "тероборону" тупо перекинуть в АТО і скажуть "Вперед"?
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15.02.2022 14:01 Відповісти
"Хуже не будет" - кажется так ты думал в 2019-ом?
Что с тех пор изменилось?
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15.02.2022 14:29 Відповісти
Понабирали без проверки в НГ ********* вроде Рябчука а теперь боятся что те сразу поднимут руки перед орками ? Пошли в жопу зеленые твари ! Толстожопых дармоедов Беркутов и НГ на передовую , а тероборона охранять свои районы от мародеров , только так .
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15.02.2022 13:55 Відповісти
До речі, питання цілком слушне.
З якого біса ТО повинна затикати фронтові дірки, якщо для цього є підготовлені годовані "рейнджери" із числа бєркутастів і ВВ (типу НГ), у яких автозаки новіші і дорожчі за фронтову доходяжну автотехніку?
От коли рейнджери усі перебіжать до парашників (ну, ніхто ж не сподівається, що бєркутаст зі броєю боронитиме Україну, воно ж заточене тільки студентів калічити), тоді можна ставити питання про залучення ТО.
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15.02.2022 14:24 Відповісти
До цього теробороні не можна було брати участь в бойових діях? Серйозно?)))
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15.02.2022 13:56 Відповісти
Повинен бути документ прийнятий на рівні ООН стосовно прав жителів країн в разі вторгнення загарбника або здійснення державного перевороту.
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15.02.2022 13:56 Відповісти
Нарешті . Йшов 8й рік війни .. .
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15.02.2022 13:57 Відповісти
Хе-хе ! Облом для хитрожопих,що думали в теплій хаті своє село охороняти.(А таких клієнтів в тербатах 2014-го чимало було).
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15.02.2022 14:05 Відповісти
На передовій зараз мають зі зброєю стояти батальйони податківців, сбушників, прокурорів, суддів, мусорів і захищати те що вони розграбовували 30 років!
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15.02.2022 14:51 Відповісти
 
 