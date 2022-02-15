Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволяє участь тероборони у бойових діях

Силам територіальної оборони дозволено брати участь у бойових діях. Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6521 у першому читанні авторства народного депутата від "Голосу" Романа Костенка.

За документ віддали голоси 304 нардепи, передає Цензор.НЕТ.

Він усуває колізію, яка виникла при ухваленні закону про національний спротив.

"Коли ми тільки прийняли закон про національний спротив, то я наголошував про цю колізію, але документ слід було ухвалювати негайно. №6521 — це мій законопроєкт, який цю колізію усуває. Вона полягала в тому, що коли ми зараз створюємо підрозділи територіальної оборони, ми фактично забороняємо їм брати участь у бойових діях. Тобто в нас є ще один вид збройних сил, ми надаємо їм зброю (від Javelin і більше), але при цьому на рівні закону заборонили їм воювати", — пояснює народний депутат від "Голосу".

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Тепер, за словами Романа Костенка, коли ми приймемо законопроєкт у другому читанні, тероборона братиме участь у бойових діях за рішенням головнокомандуча ЗСУ .

"У нас люди самі йдуть в тероборону, вони готові захищати країну, а ми законом забороняли їм це робити", — підсумовує політик.