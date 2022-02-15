Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволяє участь тероборони у бойових діях
Силам територіальної оборони дозволено брати участь у бойових діях. Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6521 у першому читанні авторства народного депутата від "Голосу" Романа Костенка.
За документ віддали голоси 304 нардепи, передає Цензор.НЕТ.
Він усуває колізію, яка виникла при ухваленні закону про національний спротив.
"Коли ми тільки прийняли закон про національний спротив, то я наголошував про цю колізію, але документ слід було ухвалювати негайно. №6521 — це мій законопроєкт, який цю колізію усуває. Вона полягала в тому, що коли ми зараз створюємо підрозділи територіальної оборони, ми фактично забороняємо їм брати участь у бойових діях. Тобто в нас є ще один вид збройних сил, ми надаємо їм зброю (від Javelin і більше), але при цьому на рівні закону заборонили їм воювати", — пояснює народний депутат від "Голосу".
Тепер, за словами Романа Костенка, коли ми приймемо законопроєкт у другому читанні, тероборона братиме участь у бойових діях за рішенням головнокомандуча ЗСУ .
"У нас люди самі йдуть в тероборону, вони готові захищати країну, а ми законом забороняли їм це робити", — підсумовує політик.
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Наказ головнокомандуючого означає лише синхронізацію з діями ЗСУ, а не переміщення тероборони по всій території.
Для переміщень є механізм загальної мобілізації громадян до лав ЗСУ.
Може варто не тільки дозволити Теробороні брати участь у військових діях, але й дати їм необхідне забезпечення і зброю, якою можна буде воювати?
Когда у меня в городе будут ехать кацапские танки, Закон - ПОСЛЕДНЕЕ, о чем я буду думать!
Что с тех пор изменилось?
З якого біса ТО повинна затикати фронтові дірки, якщо для цього є підготовлені годовані "рейнджери" із числа бєркутастів і ВВ (типу НГ), у яких автозаки новіші і дорожчі за фронтову доходяжну автотехніку?
От коли рейнджери усі перебіжать до парашників (ну, ніхто ж не сподівається, що бєркутаст зі броєю боронитиме Україну, воно ж заточене тільки студентів калічити), тоді можна ставити питання про залучення ТО.