Лавров: Сподіваюсь, відкликання рядом країн своїх представників із СММ ОБСЄ в Україні пов'язане з пандемією та відпустками

Глава МЗС РФ Сергій Лавров висловив сподівання, що відкликання рядом країн своїх представників зі спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні пов'язане з пандемією та відпустками і не стане "спусковим гачком" до агресії, "як це було свого часу у Косово".

Про це він заявив на прес-конференції у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Я сподіваюся, що всі причини, які спонукали окремих учасників ОБСЄ відкликати своїх моніторів із цієї місії, пов'язані виключно з такими факторами, як коронавірусна інфекція, відпочинок. Тому що знаючи країни, про які йдеться, вони насправді в авангарді цієї інформаційної терористичної кампанії, мимоволі спадає на думку, що у них можуть бути якісь приховані думки", - сказав Лавров.

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Глава МЗС РФ зазначив, що не хотів би бачити повторення досвіду ОБСЄ 1999 року, коли керівник місії ОБСЄ в сербському краї Косово, громадянин США Вільям Волкер "роздув абсолютно брехливу тему вбивства мирних жителів нібито в селі Рачак - потім було доведено, що ці мирні жителі є бойовиками та загинули в бою".

"Пан Волкер тоді публічно і одноосібно заявив, що відкликає місію ОБСЄ з Косово, і по суті це було використано як спусковий гачок для агресії НАТО проти Югославії", - додав він.

Лавров підкреслив, що сподівається на реалізацію на практиці підходу, викладеного чинним головою ОБСЄ Збігневом Рау, який передбачає продовження мандату місії.

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13 лютого СММ ОБСЄ заявила, що "окремі держави-учасниці ОБСЄ нещодавно вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, необхідно залишити Україну протягом найближчих кількох днів".