Велика Британія не може взяти на себе зобов'язання приймати українських біженців, - Трасс
Глава МЗС Британії Елізабет Трасс заявила, що ризик повторного вторгнення Росії в Україну "дуже високий", проте країна "не може взяти на себе жодних зобов’язань" щодо українських біженців на цьому етапі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
За її словами, Велика Британія не вірить, що президент Росії Володимир Путін ще ухвалив рішення про те, чи варто нападати на Україну.
Але Трасс зазначила, що "ризик вторгнення дуже високий" і додала, що якщо воно продовжиться, то "може бути тривала затяжна війна, яка завдасть величезної шкоди як народу України, так і народу Росії, а також європейській безпеці".
На запитання журналістів, чи готова Велика Британія приймати біженців з України, вона відповіла, що такі зобов’язання на цьому етапі на себе не братиме.
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То, что и должен делать реальній союзник
Это все равно что бомжу дать пару копеек...они дали "бомжу" инструмент для работы причем бесплатно...
В Белом Доме сегодня заявили, что на следующей неделе.
На чартерах долетели?
Лавров: Ви ж визнаєте суверенітет РФ над Ростовською і Воронезькою областями?
Трасс: Великобританія ніколи не визнає ці території російськими!
Бабки решают всё.
Сказано же чорным по белому: что такие обязательства на этом этапе на себя брать не будет.
На этом этапе - беженцы - это 50 чартеров всяких зелепупых и опзжопых депутатов, а так же небожителей местных, "алегархофф" типа. Ну и их семейства.
Думаете, бритты - такие идиоты, чтобы считать их беженцами?
Анекдот дня - Коломойский и Шефир получили статус беженца в Юнайтед Кингдом
Ёперный театр. Шо за херня?
Всё делал как велики велели.
1 Хату (50 км от Марьянки) спихнул лохам по дешевке.
2 Как раз на ружьё хватило.
3 Начальнику ещё в пятницу сказал, что о нём думаю.
4 Баба на вокзале, с узлами вслед за посольством подалась.
5 Я с ружьём у дороги. Ну и? Опять жет кур всех порезали.
Это шутка была?
Хм... это не тебя там вояки в кафе застрелили?
1 ч 32 мин. (73,0 км)
все прогнозируемо - беженцы всегда были в тягость любым гос-твам и винить тут Бритов не стоит...
Тогда отвечаете за Будапештский Меморандум! Все кто подписывай и давал Украине гарантии!
Мы люди такие же как и в Европейском Союзе и хотим жить в мире и спокойствии!