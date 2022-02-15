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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Велика Британія не може взяти на себе зобов'язання приймати українських біженців, - Трасс

Велика Британія не може взяти на себе зобов'язання приймати українських біженців, - Трасс

Глава МЗС Британії Елізабет Трасс заявила, що ризик повторного вторгнення Росії в Україну "дуже високий", проте країна "не може взяти на себе жодних зобов’язань" щодо українських біженців на цьому етапі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За її словами, Велика Британія не вірить, що президент Росії Володимир Путін ще ухвалив рішення про те, чи варто нападати на Україну.

Але Трасс зазначила, що "ризик вторгнення дуже високий" і додала, що якщо воно продовжиться, то "може бути тривала затяжна війна, яка завдасть величезної шкоди як народу України, так і народу Росії, а також європейській безпеці".

На запитання журналістів, чи готова Велика Британія приймати біженців з України, вона відповіла, що такі зобов’язання на цьому етапі на себе не братиме.

Також читайте: У разі вторгнення Росія не зупиниться на Україні, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Автор: 

біженці (1863) Велика Британія (5558) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+29
.
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15.02.2022 14:09
+29
.
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15.02.2022 14:13
+22
бежать будет вата, любящая рузький мир.. зачем они аж в Британии*?
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15.02.2022 14:04
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От вам і "союзники".
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15.02.2022 14:02 Відповісти
бежать будет вата, любящая рузький мир.. зачем они аж в Британии*?
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15.02.2022 14:04 Відповісти
Геніально. Тобто діти та жінки зі старими це вата?
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15.02.2022 14:07 Відповісти
Для початку можна і в західній Україні їх розмістити , а їх чоловікам буде гарний стимул воювати - своєрідний заград загін
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15.02.2022 14:11 Відповісти
А знищити ворога, вам замалий стимул?
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15.02.2022 14:13 Відповісти
Для мене ні , а ось якщо хтось хоче звалити з України , то це може бути стимулом , хоч і слабеньким
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15.02.2022 14:19 Відповісти
Якщо не хочуть біженців з України, хай дають нормальну зброю, системи ППО здатні збивати стратегічні бомбардувальники путіна, балістичні та крилаті ракети! Потрібен високошвидкісний супутниковий військовий зв'язок для передачі даних між системами ППО в різних регіонах України.
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15.02.2022 14:21 Відповісти
І щому тобі всі винні ?
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15.02.2022 14:28 Відповісти
Ифан,всё будет в свое время
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15.02.2022 19:44 Відповісти
А нічого, що на сході переважно воюють хлопці з центру держави і заходу, а вся їхня вата повтікала до Києва і заходу України. У Франківську відчутно збільшилось російськомовних.
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15.02.2022 14:32 Відповісти
Воюють зі всієї України і не треба тут ділити (
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15.02.2022 14:35 Відповісти
Рашистский фуфлогон ,херачат вас там и дончане и луганчане ,тот самый народ Донбасса ,который не пошел в услужение оккупантам и защищает свою Родину-Украину
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15.02.2022 19:55 Відповісти
Хто не хоче все одно відкосить. І багато буде залежати від перших днів. На жаль так.
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15.02.2022 14:23 Відповісти
Ось тут і секрет , коли людині байдужа доля України , но йому не байдуже доля своєї родини , і коли прилетить то його принцип моя хата з краю швидко змінюється
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15.02.2022 14:26 Відповісти
персоналізація війни це мабуть найсильніший стимул.
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15.02.2022 16:13 Відповісти
а ти шо, себе за жінку вважає, чі за дитину, що так "озабочен" куди біжати?
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15.02.2022 14:48 Відповісти
не, я Дункан Макклауд, "обозналась ти, солдатка"
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15.02.2022 15:59 Відповісти
А може пані Трасс мала на увазі біженців з 95-го кварталу, які прикупили нерухомість у найпрестижнішому районі Лондона за наші гроші? Тобто, наркоман зе, нєубієнний чіфір та фсбешнік д'єрьмак?!)
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15.02.2022 19:32 Відповісти
великі гроші відчиняють будь які двері.
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15.02.2022 19:43 Відповісти
Если кацапня, то вата.
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11.03.2022 21:14 Відповісти
а вот тісячи "мангалов" для копчения кацапов - Британия нам УЖЕ поставила, и продолжает поставлять..
То, что и должен делать реальній союзник
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15.02.2022 14:06 Відповісти
А с каких чертей они должны их принимать????
Это все равно что бомжу дать пару копеек...они дали "бомжу" инструмент для работы причем бесплатно...
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15.02.2022 14:25 Відповісти
Ифан ,на *этом этапе*, ватный рашистский длбб! Ну как побрекзитили, идиоты?
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15.02.2022 19:42 Відповісти
Біженців не бажають приймати, а гроші українські з радістю як і їх власників)
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15.02.2022 14:05 Відповісти
и расейские......
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15.02.2022 14:16 Відповісти
Всех на фронт, копать окопы, какие ещё беженцы
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15.02.2022 14:07 Відповісти
Не бійтесь ми до Вас не поідемо ні до кого не поідемо тільки додому до рідного дому
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15.02.2022 14:08 Відповісти
.
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15.02.2022 14:09 Відповісти
Я смотрю, у вас маразм крепчает.
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15.02.2022 14:12 Відповісти
Ну коли ж ***** нападе, як ти прогнозував?
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15.02.2022 14:19 Відповісти
Ты не веришь нашим западным партнёрам?
В Белом Доме сегодня заявили, что на следующей неделе.
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15.02.2022 14:22 Відповісти
Я і на тому тижні спитаю тебе про це. Ждьом-с.
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15.02.2022 14:25 Відповісти
Да-да, деда, булки не расслабляй, а то путин нападэ.
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15.02.2022 14:27 Відповісти
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15.02.2022 14:28 Відповісти
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15.02.2022 14:39 Відповісти
Все правильно.
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15.02.2022 14:11 Відповісти
питання біженців в ЮК на сьогодні це повний хаос, дякуючи ЕС законам по правам людини які повністю відірвані від реальності. Тому ніяких обіцянок тут бути не може. до того ж біженці мають осідати в найближчих безпечних країнах до місця конфлікту, а не пливти через 7 морів
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15.02.2022 14:12 Відповісти
В ЮК до сих пор действуют законы ЕС?
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15.02.2022 14:34 Відповісти
.
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15.02.2022 14:13 Відповісти
А сама написать что-нибудь можешь?
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15.02.2022 14:23 Відповісти
Негров...арабов...можете?! Так Нех нагнетать ситуацию!
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15.02.2022 14:14 Відповісти
А что это у нас за "беженцы", которые еще до первых выстрелов успели убежать аж до Великобритании?
На чартерах долетели?
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15.02.2022 14:20 Відповісти
Трасс цікава тьотя. От, наче, і не остаточно відмовила, але пропетляла для своїх виборців, щоб не почалися крики. Там араби і негри вже так дістали, що у британців від слова біженці починає сіпатися ліве око.

Лавров: Ви ж визнаєте суверенітет РФ над Ростовською і Воронезькою областями?

Трасс: Великобританія ніколи не визнає ці території російськими!
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15.02.2022 14:20 Відповісти
Про біженців повинна піклуватись ЗЕвлада.
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15.02.2022 14:23 Відповісти
Ну так. Коли почнеться вторгнення, будете шукати Зе-владу по Ніццах, Дубаях і Тель-Авіва, щоб вона попіклувалась про біженців.
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15.02.2022 14:27 Відповісти
Вони "тихенько підуть в ліс".
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15.02.2022 15:36 Відповісти
Отмазываешь британских братушек? Наколотили, а сами в кусты, украинцы и нахрен не нужны? Вот так вот бывает...
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15.02.2022 14:30 Відповісти
Что *наколотили* ватный тупой рашистский длбб? Идешнах ,подонок ,ответите по полной за подлую развязанную войну
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15.02.2022 20:05 Відповісти
Абыдно, да? Верю. Англосаксы, они такие. Славян за людей не считают.
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15.02.2022 22:41 Відповісти
не славян, а кацапов! ты попутал, чмо лишнехромосомное!
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16.02.2022 00:47 Відповісти
Чмо, згинь. Кацапи так і не напали. Зате твої братушки-англосакси рідко обісрались і послали тебе далеко...
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16.02.2022 15:01 Відповісти
Кожного хто читає ЦН на язикє вважаю кацапом.
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15.02.2022 22:20 Відповісти
Ага. Умнее высера не придумал? Понятно, на большее ты не способно.
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15.02.2022 22:42 Відповісти
это она вправду такое сказала? я думал, шутка какая-то...
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16.02.2022 00:00 Відповісти
Рівень освіти англосаксів...
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16.02.2022 15:02 Відповісти
А олігархів з агліцькими паспортами приймуть.
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15.02.2022 14:21 Відповісти
Олигархи не беженцы. У них вся Земля - дом.
Бабки решают всё.
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15.02.2022 14:25 Відповісти
Камрады, шо за кипеж на форуме?
Сказано же чорным по белому: что такие обязательства на этом этапе на себя брать не будет.
На этом этапе - беженцы - это 50 чартеров всяких зелепупых и опзжопых депутатов, а так же небожителей местных, "алегархофф" типа. Ну и их семейства.
Думаете, бритты - такие идиоты, чтобы считать их беженцами?

Анекдот дня - Коломойский и Шефир получили статус беженца в Юнайтед Кингдом
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15.02.2022 14:25 Відповісти
По ее словам, Великобритания не верит, что президент России Владимир Путин уже принял решение о том, стоит ли нападать на Украину. Источник:
Ёперный театр. Шо за херня?
Всё делал как велики велели.
1 Хату (50 км от Марьянки) спихнул лохам по дешевке.
2 Как раз на ружьё хватило.
3 Начальнику ещё в пятницу сказал, что о нём думаю.
4 Баба на вокзале, с узлами вслед за посольством подалась.
5 Я с ружьём у дороги. Ну и? Опять жет кур всех порезали.
Это шутка была?
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15.02.2022 14:27 Відповісти
"Дурак ты боцман, и шутки у тебя дурацкие. А торпеда мимо прошла"
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15.02.2022 14:33 Відповісти
"Я с ружьём у дороги. Ну и?"

Хм... это не тебя там вояки в кафе застрелили?
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15.02.2022 14:40 Відповісти
Хату (50 км от Марьянки)



1 ч 32 мин. (73,0 км)
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15.02.2022 15:35 Відповісти
Ну да украинцы хуже черножопых алахакбар из Сирии и Афганистана которых в Британии каждый 5
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15.02.2022 14:30 Відповісти
Местами - хуже. Это вы по себе судите, что вот я нормальный чувак, почему же меня не хотят там видеть? Но побежите не только вы. А придурков и уродов в Украине вполне себе хватает. Чтоб все были бы умными и хорошими, то в Украине бы не было бандитизма и той жопной ситуации, которая есть.
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15.02.2022 14:37 Відповісти
Квартальные беженцы, типо зельцмана, шифера и д'ерьмака - хуже всяких черножопых алахакбаров!
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15.02.2022 19:43 Відповісти
Они приедут туда с баблом, принесут пользу британской экономике. А нахрен там нищета?
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15.02.2022 22:46 Відповісти
Как один из подписантов Будапештского меморандума Великобритания обязалась обеспечивать безопасность Украины как территориальную, так и ее граждан. Что же мы имеем в остатке? Мудозвонство сплошное - то ли глубокую озабоченность, то ли непомерные санкции.
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15.02.2022 14:31 Відповісти
Ну что, как побрекзитили, ватные рашистские длббы ?
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15.02.2022 20:08 Відповісти
Ты расшифруй что ты нацарапал иероглифами. Слишком заумно для простого обывателя.
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15.02.2022 20:56 Відповісти
Ага. Поматросили и бросили. Так тебе, продажному, и надо.
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15.02.2022 22:44 Відповісти
А хтось до вас проситься? Ну може олігархи, так їх не критичо багато та й вони з баблом. А в Англію з баблом і чортів приймуть
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15.02.2022 14:34 Відповісти
Пацаны. Зачем вам Великобритания? Бежать туда далеко, цены там высокие, надо знать английский. Бегите лучше в Польшу. Оно и ближе и язык похожий (только смешной немного) и домой потом ездить проще.
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15.02.2022 14:39 Відповісти
да это понятно... зачем им проблемы с беженцами.. ведь беженцы бывают разные - ахметка, беня, и прочая свора ...а за простыми украинцами нужен глаз да глаз , да еще и кормить...
все прогнозируемо - беженцы всегда были в тягость любым гос-твам и винить тут Бритов не стоит...
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15.02.2022 14:53 Відповісти
Но Трасс отметила, что "риск вторжения очень высок" и добавила, что если это продолжится, то "может быть длительная затяжная война, которая нанесет огромный ущерб как народу Украины, так и народу России, а также европейской безопасности". Источник:
Тогда отвечаете за Будапештский Меморандум! Все кто подписывай и давал Украине гарантии!
Мы люди такие же как и в Европейском Союзе и хотим жить в мире и спокойствии!
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15.02.2022 14:59 Відповісти
Бриташке главное чтоб небыло нового СССР. Всё остальное побоку.
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15.02.2022 15:00 Відповісти
А Засрашке главное реанимировать старый сссссссср,все остальное побоку...
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15.02.2022 20:12 Відповісти
Рашке хоть люди для этого нужны. А Бриташке с Америкой не нужны ни украинские заробитчане ни украинские беженцы. И на украинскую разруху и жертвы им глубоко плевать. Главное чтоб Рашка увязла в какой нибудь новой долгоиграющей и изматывающей заварушке.
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15.02.2022 21:13 Відповісти
И это одна из стран подписантов Будапештского меморандума! Ну-ну.
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15.02.2022 15:07 Відповісти
Смотря сколько заплатить. Нашим беженцам, в том числе и прорашистским, паспорта раздают как горячие пирожки.
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15.02.2022 15:13 Відповісти
Не надо гарантий про прием беженцев, дайте противокорабельные ракеты!
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15.02.2022 15:28 Відповісти
самі можемо нептуни робити, але зекапітулянти всі гроші на велике крадіництво розтринькали
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15.02.2022 17:35 Відповісти
Ну гранатомёты дала и на том спасибо,
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15.02.2022 17:34 Відповісти
Они принимают "беженцев" только с мешками денег.
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15.02.2022 17:47 Відповісти
Это намек что Германия готова? вместо оружия так сказать)
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15.02.2022 22:30 Відповісти
 
 