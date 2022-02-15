Велика Британія не може взяти на себе зобов'язання приймати українських біженців, - Трасс

Глава МЗС Британії Елізабет Трасс заявила, що ризик повторного вторгнення Росії в Україну "дуже високий", проте країна "не може взяти на себе жодних зобов’язань" щодо українських біженців на цьому етапі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За її словами, Велика Британія не вірить, що президент Росії Володимир Путін ще ухвалив рішення про те, чи варто нападати на Україну.

Але Трасс зазначила, що "ризик вторгнення дуже високий" і додала, що якщо воно продовжиться, то "може бути тривала затяжна війна, яка завдасть величезної шкоди як народу України, так і народу Росії, а також європейській безпеці".

На запитання журналістів, чи готова Велика Британія приймати біженців з України, вона відповіла, що такі зобов’язання на цьому етапі на себе не братиме.

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