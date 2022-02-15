Голова ОБСЄ Рау ініціює новий діалог із питань безпеки для зниження ризику конфронтації у Європі
Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау запропонував започаткувати новий діалог на тему європейської безпеки.
Про це польський міністр повідомив у Москві під час спільної пресконференції з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Польське головування в ОБСЄ здійснює різні кроки для запобігання і зниження нинішнього рівня напруги. У цьому дусі ми запропонували ініціативу нового діалогу на тему європейської безпеки",- заявив Рау.
За його словами, він розповів Лаврову про логіку цього проєкту, якому Варшава надасть значний пріоритет.
Польський міністр підкреслив, що метою цього проєкту є "зниження ризику конфронтації і зміцнення безпеки і стабільності на просторах ОБСЄ".
"Ми очікуємо, що ця ініціатива дозволить краще зрозуміти позиції усіх країн-учасників і покращити передбачуваність дій, а також зміцнити підходи до безпеки, неподільності безпеки і мирних відносин між країнами",- наголосив Рау.
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