Голова ОБСЄ Рау ініціює новий діалог із питань безпеки для зниження ризику конфронтації у Європі

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау запропонував започаткувати новий діалог на тему європейської безпеки.

Про це польський міністр повідомив у Москві під час спільної пресконференції з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Польське головування в ОБСЄ здійснює різні кроки для запобігання і зниження нинішнього рівня напруги. У цьому дусі ми запропонували ініціативу нового діалогу на тему європейської безпеки",- заявив Рау.

За його словами, він розповів Лаврову про логіку цього проєкту, якому Варшава надасть значний пріоритет.

Польський міністр підкреслив, що метою цього проєкту є "зниження ризику конфронтації і зміцнення безпеки і стабільності на просторах ОБСЄ".

"Ми очікуємо, що ця ініціатива дозволить краще зрозуміти позиції усіх країн-учасників і покращити передбачуваність дій, а також зміцнити підходи до безпеки, неподільності безпеки і мирних відносин між країнами",- наголосив Рау.

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