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Кравчук, Кучма та Ющенко просять підписантів Будапештського меморандуму довести, що він "не був простим обманом": Україна може згадувати урочисті обіцянки як знущання

Кравчук, Кучма та Ющенко просять підписантів Будапештського меморандуму довести, що він

Три президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко - закликають підписантів Будапештського меморандуму довести, що документ "не був простим обманом".

Про це йдеться у зверненні трьох президентів України до країн-підписантів меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Майже три десятиліття тому сталася подія, відлуння якої струшує світ наразі. П'ять ядерних держав зобов'язалися перед Україною поважати її незалежність та територіальну цілісність. Надання гарантій безпеки (а саме ці слова були в назві Будапештського меморандуму, під яким поставили свої підписи супердержави) стало умовою добровільної відмови України від її ракетно-ядерного потенціалу. На той час він був третім у світі, переважаючи потенціали Франції, Великої Британії та КНР. Тепер Україна може згадувати урочисті обіцянки "великої четвірки" (ми були вдячні за те, що до меморандуму приєднався Китай) хіба що як знущання", - йдеться у тексті.

Президенти наголошують, що ще у 2014 році Росія зруйнувала територіальну цілісність України, окупувавши Крим та частину Донбасу, і сьогодні з трьох сторін в Україну спрямована загроза подальшого військового вторгнення.

"Ми опинилися перед перспективою економічної блокади - енергетичної з півночі, морської з півдня. Тим часом, неприпустимість економічного тиску на Україну теж була зафіксована як один із пунктів Будапештського меморандуму. Що ж ми чуємо у відповідь на такі дії від учасників угоди, на чий захист і на чию рішучість ми маємо розраховувати? Лише заклики до їхніх громадян та дипломатів тікати з небезпечної України якнайшвидше", - йдеться у зверненні.

Читайте також: Безпека України – не в Будапештському меморандумі, а у Вашингтонському договорі, - Порошенко

Президенти також наголосили, що Україна чує лише "суворі попередження" агресору, і що він заплатить "ціну", проте вона не включатиме "Північний потік-2" та SWIFT.

"Коли 1994 року великі держави укладали угоду з Україною, вони фактично говорили: ми не хочемо, щоб ти стала з нами рівною. Ми хочемо зберегти свою монополію. Але ми пропонуємо тобі в обмін на справжній захист нашу справжню підтримку. Ось тобі наше слово - чесне слово сильного. Ми тоді повірили, хоча в тому ж 1994 році один із підписантів Будапештського меморандуму в приватній розмові сумно попереджав: вас обманюють. Сьогодні вирішальний момент, коли можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом. Що сильний може бути чесним та сміливим…Так доведіть свою справжню силу", - йдеться у зверненні президентів.

У зверненні вони також закликали зробити ті кроки, які можуть зупинити агресора, а "не підкріпити його віру в безкарність".

"Якщо сьогодні ми програємо, жодних Будапештських меморандумів більше не буде. Дивлячись на наш досвід, жодна країна, яка може отримати ядерну зброю, за жодних обставин від неї вже не відмовиться. Тому на кону наразі не лише доля України та ваш світовий авторитет. На кону - майбутнє безпеки всього світу. Усвідомте це. І майте в силі бути відповідальними!" - підсумували президенти України.

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Автор: 

армія рф (17255) Будапештська угода (126) Кравчук Леонід (546) Кучма Леонід (495) росія (64984) Ющенко Віктор (3948) ядерна зброя (1148)


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Топ коментарі
+34
Зараз в презіка грає Бєнін Буратіна.
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15.02.2022 14:21
+27
Це Зєля не хоче називати ім'я окупанта.
Ці назвали.

"Президенти наголошують, що ще у 2014 році Росія зруйнувала територіальну цілісність України, окупувавши Крим та частину Донбасу, і сьогодні з трьох сторін в Україну спрямована загроза подальшого військового вторгнення."

Джерело:
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15.02.2022 14:23
+21
_Будапештский меморандум был и есть обман. Выдурить у туземцев ЯО в обмен на несколько листиков бумаги - это подлое, аморальное деяние, кидняк в чистом виде.
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15.02.2022 14:23
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короче так

При развале Советского Союза украинцы решили украсть унаследовать у него Черноморский флот и ядерное оружие (аж 1700 боезарядов, но впрочем, почти полностью бесполезных, так как управлялось оно из рашки - масквы), что удалось уладить только при помощи дяди Сэма. Вдохновлённый его ********* и гарантиями безопасности Украине от всех и вся,( правда ******* как обычно) Кравчук продал в Россию стратегические бомбардировщики и ядерное оружие (Украина объявила себя безъядерной державой), а деньги ******* себе. потм Кучма пришел к власти и вдохновленный примером Кравчука начал маштабную распродажу оружия всем и вся, тут то и появились первые олигархи жиды которые до сих пор и грабят Украину и воюют между собой
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15.02.2022 14:51 Відповісти
так пусть Кучма чи Пинчук позвонят Зеленському и объяснят
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15.02.2022 14:54 Відповісти
Три придурка,виновные в том,что Украина не стала как Польша. Первые два - враги-диверсанты.Третий лучше бы и не приходил.Напугал всех и обосрался.На этом и кончилось.
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15.02.2022 14:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Kedw7IhwnCc https://www.youtube.com/watch?v=Kedw7IhwnCc
с 12:00 минуты к тому что оно управлялось и только с москвы и невозможности по вашим словам это изменить
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15.02.2022 15:00 Відповісти
вы ошибаетесь все можно было переключить на Киев и управлять с Киева
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15.02.2022 15:03 Відповісти
кравчук еще ладно... ему мы обязаны свободой, а вот кучма с кузьмуком должны сидеть и рядом ющенко с гриценко
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15.02.2022 15:01 Відповісти
Про Ющенка пападробнєє...
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15.02.2022 15:13 Відповісти
А НА МИСЦІ ЦИХ ТРЬОХ ПОВИНЕН БУВ СТОЯТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМ вова на трибунах парламентів країн підписантів
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15.02.2022 15:02 Відповісти
К сожалению мы оказались глупее туземцев ХV века. Туземцы тех времён получили взамен золота бусы и колокольчики, которые имели хоть какую-то ценность. А мы спустя 500 лет, в эпоху робототехники и космических технологий, взамен ЯО получили клочок обычной бумаги.
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15.02.2022 15:02 Відповісти
ЭТИ СТРАНЫ ДОЛЖНЫ ПРИНУДИТЬ РОССИЮ И Т.П. СТРАНЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ И САМИ СВОЁ УТИЛИЗИРОВАТЬ !!!
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15.02.2022 15:04 Відповісти
Ви хоч читайте один одного. А то хто про що! Сергей Гусаченко правильно пише: КОДИ І КНОПКИ НА ЗАПУСК РАКЕТ З ЯДЕРНИМИ БОЕГОЛОВКАМИ БУЛИ В РАШЦІ (ПІД МОСКВОЮ БУВ ЦЕНТР КЕРУВАННЯ. Я там поруч проходив строкову службу у 1986-1988). А то пішов базар-вокзал. Єдиний реальний вихід на даниц час - ДОВЕСТИ РАКЕТНИЙ КОПЛЕКС ГРІМ-2 до дальності 1000 км. До Ред Сквеа щоб долітала.
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15.02.2022 15:11 Відповісти
_А, снова чушь про коды и кнопки... Эти кнопки вшиты во Вселенную как законы природы и не могут быть изменены? Весьма примитивная и глупая манипуляция.
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15.02.2022 15:33 Відповісти
То "переший" зараз коди штатівських ядерних ракет і спрямуй їх на москву, якщо ти такий "вумний". Ти хоч народився був у 1991 році? Ти взагалі в курсі, яке підприємство в срср робило системи керування для ракет?
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15.02.2022 15:48 Відповісти
А кто тебе мешает, имея собственную ракету, отключить ее от московского компьютера и подключить к своему?? ******* уже этим бредом про коды.
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15.02.2022 18:03 Відповісти
Це все що ви кажете для РВСН. Для тактичних і о оперативно-тактичних ракет ніяких кодів для пуску не потрібно було. Я служив в ракетно-технічній базі, де були ядерні боєголовки ТР і ОТР другого і третього пуску. Таких як ця база в Північній групі військ було десь п"ять. Ну і відповідно п"ять ракетних бригад з ************ першого пуску. Підпорядковувались бригади командуючому групи військ. Ну і ще так інфа: в Польщі знаходилась найменша з груп військ в Європі.
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15.02.2022 15:57 Відповісти
Дякую за роз'яснення. Я служив у війських СПРН. Цих деталей не знав. Але зараз вже що згадувати будапештській меморандум. Треба доводити програму Грім-2 до постановки на бойове чергування. 100-200 ракет із дальністю 1000 км - це вже москва. Тоді з нами будуть рахуватись.
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15.02.2022 16:10 Відповісти
Зараз такі "звичайні заряди", що з однієї ракети половини кремля не буде.
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15.02.2022 15:12 Відповісти
Більше тут нема про що дискутувати...
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15.02.2022 15:13 Відповісти
все сейчас говорят. минские соглашения. но забыли про Будапешт. два из трех гарантов сейчас пытаются его выполнить. если они не обеспечат суверенитет Украины. что может произойти. подумайте. в Украине замкнутый цикл производства ракетного вооружения+ атомные электростанции-(Будапештский меморандум)=........
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15.02.2022 15:14 Відповісти
Только осталась самая мелочь - вычистить всю кацапву, инфильтрованную во все уровни управления государством.
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15.02.2022 18:06 Відповісти
А от якби була би зараз в Зєлєнскава ядерна бомба...чи в Януковича...
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15.02.2022 15:15 Відповісти
Про Кравчука вообще говорить противно - гнида обыкновенная!Все беды Украины из-за этого старого тридвараса!!!
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15.02.2022 15:28 Відповісти
Україна мала б зараз вже бути з відновленим ядерним потенціалом... І відновити цого мали б ми самі, або з допомогою США... Як Іран може відмовитися від ядерної зброї, якзо є приклад України?
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15.02.2022 15:43 Відповісти
Попрокидались бл... (вибачте але вже не стримуюсь). А де ви були вісім років назад зі своєю заявою, де ви були при підписанні Мінських угод? Чому тоді не кричали про Будапештський меморандум? А зараз три богатиря прям, на білих конях
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15.02.2022 15:44 Відповісти
Україні плюнули в обличчя,що ми маємо робити? Вірно,відновити ядерний потенціал. Засоби доставки- справа часу і трошки грошей.І на стурбованості класти як зЕ на піаніно.
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15.02.2022 15:55 Відповісти
Ну тогда тоже 73% голосовали за "новые лица" бывших комуняк- Кравчука и Кучму. Вместо Черновола.
Поэтому сейчас при равных стартовых условиях, где мы а где Чехия и Польшей которые выбрали реформаторов типа Леха Валенсы и Черновола
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15.02.2022 16:06 Відповісти
Україні треба обрати Порошенко президентом і почати відновлювати ядерну зброю. Все. Крапка.
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15.02.2022 16:12 Відповісти
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