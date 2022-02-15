Відведення військ РФ від кордонів України не спостерігаємо. Останніми днями були нові перекидання сил, - Conflict Intelligence Team

Аналітики Conflict Intelligence Team заявили, що колони військової техніки Збройних сил РФ продовжують рухатися до кордону з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

За їхніми словами, жодних змін не спостерігається, навпаки - останніми днями були помічені й нові перекидання військової техніки.

"Поки що жодних змін "на землі" ми не бачимо. Ті колони, що були в дорозі, як рухалися в бік кордону (а не від нього), так і рухаються. Більше того, надходять нові повідомлення про відправлення нових підрозділів до кордону, що ми додатково підтверджуємо відеозаписами з поїздами та даними з бази "РЖД", - йдеться в повідомленні.

Аналітики не виключають, що "навчання з масового перекидання військ" оголосять уже постфактум, як це було минулого року.

В CIT додали, що зараз Міноборони РФ не пояснює стягування військ у Курській, Білгородській, Брянській областях. Навчання в Білорусі не відносяться до цих областей.

Чи справді планувалося розпочати операцію проти України - невідомо, кажуть у CIT.

"Можливо, Путін хотів, але щось його стримало, наприклад, зміна оцінки можливостей української армії, загроза санкційного тиску, можливі наслідки в самій Росії через неготовність росіян до великої війни. Можливо, це просто були навчання, але тоді це була генеральна репетиція чергового вторгнення в Україну та водночас перевірка реакції Заходу. Чи відбудеться прем'єра, ми знову ж таки не знаємо", - наголосили аналітики.

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