Лавров сподівається на відмову України від членства НАТО: "Багато хто зітхнув би з полегшенням, у тому числі і в Європі"

Відмова Києва від членства в НАТО дозволила б багатьом європейським країнам зітхнути з полегшенням.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив у вівторок глава МЗС РФ Сергій Лавров на пресконференції, коментуючи заяви посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Київ міг би змінити свою позицію щодо вступу в альянс, якщо цей крок допоможе "запобігти війні з Росією".

"Що стосується заяви посла України в Лондоні щодо можливості відмови його країни від членства в НАТО, якщо вона допомагатиме встановленню миру, співпраці, загальному благополуччю, то можу тільки сказати, що є розумні люди, - сказав він. - Я переконаний, що якщо б це сталося, багато хто зітхнув би з полегшенням, у тому числі і в Європі, - ті, хто чесно підходить до підписів під документами ОБСЄ, а не намагається прикритися ними для потайного проведення політики на розкол Європи, на прокреслення нових розділових ліній".

За словами Лаврова, в Україні є багато політиків та політологи, які поділяють такі оцінки і не соромляться їх висловлювати.

Крім того, російський міністр звернув увагу на те, що після відповідної заяви Пристайка заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Хіпі заявив, що Великобританія підтримає Україну, якщо вона ухвалить рішення відмовитися від членства в НАТО.

"Так що, думаю, ця думка поступово пробиватиме собі дорогу. І підкреслю ще раз: вона вказує шлях, якого хочуть багато хто в Європі в тому числі", - підсумував глава МЗС РФ.

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Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".