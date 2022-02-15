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Новини
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Лавров сподівається на відмову України від членства НАТО: "Багато хто зітхнув би з полегшенням, у тому числі і в Європі"

Лавров сподівається на відмову України від членства НАТО:

Відмова Києва від членства в НАТО дозволила б багатьом європейським країнам зітхнути з полегшенням.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив у вівторок глава МЗС РФ Сергій Лавров на пресконференції, коментуючи заяви посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Київ міг би змінити свою позицію щодо вступу в альянс, якщо цей крок допоможе "запобігти війні з Росією".

"Що стосується заяви посла України в Лондоні щодо можливості відмови його країни від членства в НАТО, якщо вона допомагатиме встановленню миру, співпраці, загальному благополуччю, то можу тільки сказати, що є розумні люди, - сказав він. - Я переконаний, що якщо б це сталося, багато хто зітхнув би з полегшенням, у тому числі і в Європі, - ті, хто чесно підходить до підписів під документами ОБСЄ, а не намагається прикритися ними для потайного проведення політики на розкол Європи, на прокреслення нових розділових ліній".

За словами Лаврова, в Україні є багато політиків та політологи, які поділяють такі оцінки і не соромляться їх висловлювати.

Крім того, російський міністр звернув увагу на те, що після відповідної заяви Пристайка заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Хіпі заявив, що Великобританія підтримає Україну, якщо вона ухвалить рішення відмовитися від членства в НАТО.

"Так що, думаю, ця думка поступово пробиватиме собі дорогу. І підкреслю ще раз: вона вказує шлях, якого хочуть багато хто в Європі в тому числі", - підсумував глава МЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заяву Пристайка щодо членства в НАТО: Ми повинні рухатися шляхом, який вибрали. А куди цей шлях доведе - подивимося. ВIДЕО

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".

Лавров Сергій (1576) НАТО (6429) членство в НАТО (1716) Пристайко Вадим (498)


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Топ коментарі
+30
Послушай что советует кацапы и сделай все наоборот.
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15.02.2022 14:31
+23
Лавров-протса іді нахрєн ужє і многіє тожє радасна вздахнут...
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15.02.2022 14:31
+16
НІТ , кобила ПНХ
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15.02.2022 14:31
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Наш дурник бевкнув з переляку...
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15.02.2022 14:31 Відповісти
если бы. по прямоу указазке *************
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15.02.2022 15:10 Відповісти
Послушай что советует кацапы и сделай все наоборот.
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15.02.2022 14:31 Відповісти
Тогда Украине конец.
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15.02.2022 14:31 Відповісти
ну какой конец в ближайшей перспективе нас в НАТО никто не ждет Путин просто в бешенстве от ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФАНТАСТИКИ ЧТО МЫ КОГДА ТО ТАМ ЛЕТ ЧЕРЕЗ 100 БУДЕМ В ЕВРОПАХ И НАТО ЕСЛИ ТО ВСЕ БУДЕТ ХВАТИТЬ МАСТУРБИРОВАТЬ... ПОКА ВОЙНА КРОМЕ НАС САМИХ НАС НИКТОНЕ ЗАЩИЩАЕТ НАС КИНУЛИ (новость о письме трех президентов относительно Будапешта с прямым вопросом к США Британии Китаю Франции-- а что то було кидалово??https://censor.net/ua/news/3316303/*************************************************************************************************** весьма актуально пора нам вместо примите нас в клуб лесбиянок НАТО требовать от Британии и США и России денег.. думаю попытки ввязать Украину в войну и расчленить ее и уничтожить на руку и России им достались наши ядерные ракеты даром и США и Британии типа нет Украины-- нет кому платить деньги за ядерное оружие сегодня это примерно 350 млрд долларов США а нам еще суки кредиты МВФ считают хотя должны давно в счет ядерного сданного нами оружия все списать в нуль.. и самими слышите самими восстанавливать ядерные носители нам надо 40 штук и все сразу все от нас от вянут и Рашка и США и Европа нас нигде и никто не же с НАТО или без НАТО нас оставляют и тикают с Украины как тарганы трусливые вэй вэй спасайся кто может... насчет кстати НАТО вот так нас и в НАТО будут защищать или делать все типа то внутренний гражданский конфликт и статья 5 Устава НАТО неприменима к Украине????? не делайте с НАТО Божество.. это мертвая контора сама в себе... мы им не нужны они нас БОЯТСЯ ДА ДА В ЕВРОПЕ МЫ ЕДИНСТВЕННЫЕ КРОМЕ РОССИИ КТО ВОЮЮЕТ РЕАЛЬНО ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ В ТЕОРИИ....тому нас все боятся и Россия и Европа и США НАТО
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15.02.2022 15:19 Відповісти
поток слов...и ни одной запятой или хотя бы точки
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15.02.2022 15:41 Відповісти
Точно, обострение у кацапа.
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15.02.2022 16:04 Відповісти
Лавров-протса іді нахрєн ужє і многіє тожє радасна вздахнут...
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15.02.2022 14:31 Відповісти
Замріяна коняка
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15.02.2022 14:31 Відповісти
НІТ , кобила ПНХ
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15.02.2022 14:31 Відповісти
Что-то он очень активный сегодня.
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15.02.2022 14:32 Відповісти
Скачки на носу, лошадка в тонусе себя держит.
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15.02.2022 14:45 Відповісти
Йому вівса дали.
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15.02.2022 23:03 Відповісти
Когда пройдет активная фаза гонки на лафетах-2 во всем мире многие вздохнут с облегчением.
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15.02.2022 14:32 Відповісти
в Европе вздохнул бы только Орбан ( а лучше бы здохнул)
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15.02.2022 14:32 Відповісти
а дзуськи тоббі, шкапо!
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15.02.2022 14:32 Відповісти
Калінку-малінку тобі, а не відмову!

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15.02.2022 14:33 Відповісти
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15.02.2022 14:33 Відповісти
Опожопери тикают поскольку понимают, что во время войни они не долго протянут.
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15.02.2022 14:37 Відповісти
Ну, вообще то, тут унылая лошадь нахваливает дристайко, так что в данном случае очень синхронно работают зебилы и офф. лица федераски.
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15.02.2022 15:00 Відповісти
У ПРИСТАЙЛО ПАПА БЫЛ ГЕНЕРАЛ КГБ ТАК ЧТО ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ ДАЛЕКО НЕ ПАДАЕТ
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15.02.2022 15:02 Відповісти
честно говоря, я не думаю, что это папа с того света, дает ему указания генерировать те заявления, а вот то, что это делает его зеленое руководство - так вполне.
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15.02.2022 22:10 Відповісти
Кто-нибудь, вызовите ветеринара. Лошади плохо
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15.02.2022 14:33 Відповісти
Если ти с путлером сдох, все б неделю праздновали.
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15.02.2022 14:34 Відповісти
ПНХ вместе с пристайком.
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15.02.2022 14:34 Відповісти
Эй ребята! Снимите-ка с него шкуру. (с)

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15.02.2022 14:34 Відповісти
Міняю перспективу НАТО на 500 ядерних боєголовок та 2 арсенали - біологічної та хімічної зброї. І нехай весь світ відвернеться поки ми витруємо кацапів до останнього. І буде світу мир.
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15.02.2022 14:34 Відповісти
Додати Петріот, тоді все))
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15.02.2022 15:12 Відповісти
Предлагаю ВР принят официальный ответ лошади - ЖУЙ СРАКУ.
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15.02.2022 14:35 Відповісти
Украина согласится .после раздела тушки ********* - на 20-25 равноразмерных примерно частей.а еще лучше,что б они между собой начали выяснять,кто из них скрепнее
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15.02.2022 14:35 Відповісти
Якщо Україна буде в НАТО тоді закордонний бізнес піде в Україну і не буде боятися, що хтось його бізнес розбомбить.
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15.02.2022 14:35 Відповісти
Іди до всіх чортів!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.02.2022 14:35 Відповісти
тільки проститутки виконують чужі бажання. Нормальні люди дбають про свої. А українці хочуть в нато
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15.02.2022 14:35 Відповісти
Ну... з полегшенням зітхнуть тільки ті які від кацапсин бабло брали за свої висери на користь кацапстану.
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15.02.2022 14:36 Відповісти
Скільки видихнуть з полегшенням, якщо ваш Цар здохне, або розвалиться ваша недоімперія? Чому про це не каже?
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15.02.2022 14:36 Відповісти
Самое главное, чтобы мы делали, как хотим МЫ, а не вы и не они (имею в виду Россию и Европу).
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15.02.2022 14:37 Відповісти
Да кто бы сомневался что Рашка вздохнет с облегчением и с полной увереностью безнаказанности и безоружности Украины захватит оставшуюся часть Украины
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15.02.2022 14:37 Відповісти
в Европе давно поняли,что дело не в Украине и НАТО,а дело в желании во что бы то ни стало возродить кремлём былую российскую империю с амбициями контроля как минимум половины Европы (чему свидетельство напряжения на границах Польши и Прибалтики0.И вопрос стоит в том,чтобы дать понять и принять России.что такого уже не будет и за даже воен. шатаж придётся отвечать..Так что пусть это будет проблемой не Европы.а России.И все понимают.что Украина на данный момент-край передовой в этом противостоянии.Россия замахнулась и облажалась,теперь пробует свалить всё на "украинскую проблему"..Не выйдет !!!
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15.02.2022 14:37 Відповісти
Вихід кацапії з планети Земля - полегчив би життя УСІМ!
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15.02.2022 14:38 Відповісти
Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев
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15.02.2022 14:38 Відповісти
Дебилоид конячий, уже и хромосому скурил? Без НАТО, ну никак нельзя!!! ПРОБОВАЛИ БЕЗ НАТО!!!
Любезнейший, так и передай своему педофилу - сказочному долбо#бу... =)
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15.02.2022 14:53 Відповісти
..иногда лучше молча жевать овёс
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15.02.2022 14:56 Відповісти
Оно, белену с коксом предпочитает...
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15.02.2022 15:01 Відповісти
Ліпше за все зовсім припинити дихати!
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15.02.2022 15:09 Відповісти
«какая атвратітєльная рожа»
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15.02.2022 15:18 Відповісти
Пошел на х_й. Мы уже отказались от ядерного оружия.
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15.02.2022 15:59 Відповісти
помнится, однажды Янык от ЕС отказался
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15.02.2022 16:07 Відповісти
Та ми і без тебе знаємо хто видихнув би з полегшенням - Франція і Німеччина. Але, як показала практика вони ваші запроданці і агенти. А без НАТО нам ніяк, вже були позаблоковими, зараз кров'ю відхаркуємо цю позаблоковість.
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15.02.2022 16:11 Відповісти
Посмотрел видео, где эта коняка докладывала главмоли об их вредительствах Украине и Миру. Какое стыдобище, пи.....ц. Ботоксная бабушка-моль в своем чванстве и мании величия кряхтит своим чмошным телом над враньем этой гнилой лошади в 20 метрах из за страха за свою никчемную жизнь морального карлика. Сцена полна отвращения и жалости к этим убогим гнидам
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15.02.2022 16:42 Відповісти
лавров -пнх !!!
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15.02.2022 17:05 Відповісти
Люди добрі, я теж хочу у НАТО. Дуже хочу і давно. Але є одна біда - нас до НАТО ніхто ніколи не прийме. А так да, я хочу у НАТО. Пристайко не дурень, до речі.
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15.02.2022 17:56 Відповісти
Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "
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15.02.2022 19:12 Відповісти
"Багато хто зітхнув би з полегшенням, у тому

числі і в Європі" після повного та остаточного

роззброєння Російської Федерації. Скільки

життів було б збережено, скільки їжі

потрапило б до шлунків відвиклих від їжі

рядових росіян!!!
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16.02.2022 02:39 Відповісти
 
 