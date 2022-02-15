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The Sun: Росія нападе на Україну завтра о 3 годині ночі, завдавши масивного ракетного удару за участю 200 тис. військових
Росія планує вторгнутися в Україну 16 лютого об 01:00, завдавши масивного ракетного удару за участю 200 тис. військовослужбовців.
Про це повідомляє таблоїд The Sun із посиланням на дані розвідки США, передає Цензор.НЕТ.
"Американська розвідка заявила, що найбільш вірогідний час для наказу Путіна – 1 година ночі за Британським часом (3 година ночі за Київським часом).
Високопоставлені джерела заявили, що атака Москви буде "майже напевно з кількох точок" на південному, східному та північному флангах України.
Варто зауважити, що видання The Sun має неоднозначну репутацію у Великій Британії.
25 січня видання повідомляло, що Росія може напасти на Україну протягом 10 днів.
Топ коментарі
+73 Kristina Rubcova
показати весь коментар15.02.2022 14:39
+65 Власов Сергей #321358
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+49 Sergii Ustim
показати весь коментар15.02.2022 14:47
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как нибудь и без них разберемся.
Если что, во всех цивилизованных странах именно так и происходит.