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Новини Агресія Росії проти України Війна
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The Sun: Росія нападе на Україну завтра о 3 годині ночі, завдавши масивного ракетного удару за участю 200 тис. військових

The Sun: Росія нападе на Україну завтра о 3 годині ночі, завдавши масивного ракетного удару за участю 200 тис. військових

Росія планує вторгнутися в Україну 16 лютого об 01:00, завдавши масивного ракетного удару за участю 200 тис. військовослужбовців.

Про це повідомляє таблоїд The Sun із посиланням на дані розвідки США, передає Цензор.НЕТ.

"Американська розвідка заявила, що найбільш вірогідний час для наказу Путіна – 1 година ночі за Британським часом (3 година ночі за Київським часом).

Високопоставлені джерела заявили, що атака Москви буде "майже напевно з кількох точок" на південному, східному та північному флангах України.

Варто зауважити, що видання The Sun має неоднозначну репутацію у Великій Британії.

25 січня видання повідомляло, що Росія може напасти на Україну протягом 10 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відведення військ РФ від кордонів України не спостерігаємо. Останніми днями були нові перекидання сил, - Conflict Intelligence Team

Автор: 

росія (64984)


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Топ коментарі
+73
в любому випадку Кацапстан - фашисти і агресори !
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15.02.2022 14:39
+65
Hanna☀@HannaGun

Щойно телефонує знайома з Рахи,що мешкає в ЄС. Каже:
- Нє бойтєсь,ніхто нє будєт на вас нападать. Єслі б хатєлі,то давно б бахнулі по вам ракєтамі с Урала.
Кажу:
- А ми і не боїмося. Розкупили вже всі рушниці в мисливських магазинах і просто будемо вбивати.
Мовчання у відповідь…
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15.02.2022 14:41
+49
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15.02.2022 14:47
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...точно конец? А посмотри в другом кармане, "Руслана"
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15.02.2022 16:12 Відповісти
Так , це кінець підорашці .
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15.02.2022 16:15 Відповісти
Да, да, да, а потом ещё налетят пришельцы с Альфа-центавра и начнут все и всех выжигать лазером. Кто уцелеет, того заберут с собой для опытов!
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15.02.2022 17:08 Відповісти
Ну по Белгороду и Воронежу точно успеем зарядить😁😁😁
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15.02.2022 16:14 Відповісти
...А потом редактор The Sun проснулся обосраным и пошел стирать пижаму
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15.02.2022 16:15 Відповісти
Гм. Прочитавши фразу "масивного ракетного удару за участю 200 тис. військовослужбовців" - я спочатку подумав , що стріляти будуть цими самими військовослужбовцями.
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15.02.2022 16:26 Відповісти
Я тоже так же понял: на ракетах будут сверху сидеть 200 тысяч дебилов...
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15.02.2022 21:47 Відповісти
06:53 - В 13 км от границы с Украиной в районе поселка Никольское Белгородской области РФ замечена трехкоординатная РЛС Каста-2Е2 (39Н6). Предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и опознавания воздушных целей.
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15.02.2022 16:27 Відповісти
в ночь с 21 на 22 июня 1941 года все командование приграничных округов после концертов московских театров бухало вместе а артистами. Те же тосты лились и в армейских штабах. Павлов провел телефон прямо в театр и в пьяном виде спрашивал все ли спокойно. Известную директиву " 1 ему привезли прямо в театр а уже из театра в 01 час ночи распустили в войска, а потом ушли спать. А когда проснулись от бомбежки - звонили Сталину, в Генштаб, а там тоже самое. Только когда приехал посол с нотой о войне, протрезвели. И начали писать директивы для истории. а ведь Черчиль с апреля 1941 года трижды предупреждал. А те квартальцы прикалывались с Черчиля, хамили всем. Потом начали говорить - он не назвал дату. А сам то приказ "Дортмунд" был дан за 18 часов до нападения. и только один Паулюс потом говорил, что Гитлер до последнего тянул с приказом - хотел сделать как Наполеон -война 22 июня. А Паулюс тогда был начоперуправления Генштаба и даже он не знал даты заранее. А уже наши квартальцы также начали прикалываться с Байдена, хамить но помимо их воли тройчатку таки привезли и истинные хозяева квартала призадумались, пока сужают фронт.
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15.02.2022 16:30 Відповісти
америкосы в сирии обосрались,так теперь нам страху нагоняют,мы тут у себя
как нибудь и без них разберемся.
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15.02.2022 16:39 Відповісти
в чем ты там разберешься без помощи союзников? Как стрелять начнет за сумки и тикать
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15.02.2022 18:53 Відповісти
Если этого не произойдёт в указанное время +7 суток, The Sun выплатит многомиллиардные компенсации за нанесённый ущерб?
Если что, во всех цивилизованных странах именно так и происходит.
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15.02.2022 16:43 Відповісти
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15.02.2022 20:22 Відповісти
ты то со своим усатым гандоном во главе каким боком к цивилизованным странам?
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16.02.2022 00:44 Відповісти
такой же мой как и твой
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16.02.2022 02:45 Відповісти
не нападе
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15.02.2022 16:54 Відповісти
Це ж дурня.
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15.02.2022 16:54 Відповісти
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/4/6/12547644.jpg
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15.02.2022 17:03 Відповісти
Цензор, вот зачем эту жёлтую хрень перепечатывать? Больше заняться нечем?
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15.02.2022 17:11 Відповісти
Первый раз что-ли?
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15.02.2022 17:21 Відповісти
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15.02.2022 17:20 Відповісти
Позволю себе напомнить, что дата 16 февраля называлась уже давно....
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15.02.2022 17:21 Відповісти
Та хай ідуть. До зустрічі в Москві!
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15.02.2022 19:04 Відповісти
Подивітся на цю жовту газєтку (the sun) в реалі, це просто треш. знайшли звідки черпати новини.
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15.02.2022 19:17 Відповісти
https://monosnap.com/file/TNXEzNzYiVivXJi63PKNzHihr9kIw9
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15.02.2022 19:18 Відповісти
Нет, ошибается издание. Не в 3 часа, а как у фашистов принято в 4 часа, без объявления войны ...
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15.02.2022 22:20 Відповісти
по маасковскому времени это будет именно 4 часа
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16.02.2022 00:46 Відповісти
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