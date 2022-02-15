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Зеленський обговорив з прем'єром Японії Кісідою поточну ситуацію в регіоні та безпекові виклики

Зеленський обговорив з прем'єром Японії Кісідою поточну ситуацію в регіоні та безпекові виклики

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Про це президент написав на своїй сторінці у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Говорили про поточну ситуацію в регіоні, безпекові виклики, консолідацію міжнародних зусиль, мирне врегулювання дипломатичним шляхом, інфраструктурні проєкти. Вдячний Японії за тверду підтримку України", - написав Зеленський.

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Зеленський обговорив з премєром Японії Кісідою поточну ситуацію в регіоні та безпекові виклики 01

Зеленський Володимир (23719) перемовини (2858) Японія (1199)


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Це на верхній світлині вони обговорюють?
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15.02.2022 14:45 Відповісти
...можи собі уявити....
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15.02.2022 15:00 Відповісти
В Японии, стране, где практически полностью отсутствует еврейское население (1000 человек на 127 миллионов населенияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2#cite_note-site-14 [14] ), существовали антисемитские настроения
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15.02.2022 15:03 Відповісти
И попросил денежек!!!
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15.02.2022 15:06 Відповісти
 
 