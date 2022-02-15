Зеленський обговорив з прем'єром Японії Кісідою поточну ситуацію в регіоні та безпекові виклики
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.
Про це президент написав на своїй сторінці у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Говорили про поточну ситуацію в регіоні, безпекові виклики, консолідацію міжнародних зусиль, мирне врегулювання дипломатичним шляхом, інфраструктурні проєкти. Вдячний Японії за тверду підтримку України", - написав Зеленський.
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Tommy Lee
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Vitalii Varlakov #503711
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віктор федорович #394174
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vadym sestritsyn
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