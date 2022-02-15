"Слуга народу" Кравчук про рішення Держдуми РФ щодо "визнання "ЛДНР": Агресор визнає причетність до зриву переговорних процесів
Позиція Держдуми РФ щодо визнання "ЛДНР" - свідчення причетності Росії до зриву переговорних процесів.
Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Абсолютно обурливе голосування Держдуми РФ за звернення до Путіна про визнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". З одного боку, агресор визнає свою причетність до зриву переговорних процесів. Ми про це говорили, вони це довели. Це самовикриття", - зазначає вона.
Але в ширшому контексті, за словами Кравчук, ця постанова є ще відкритим кроком Росії до руйнації Мінських угод.
"Без сумніву, Росія отримає відповідну реакцію світу. Навіть розмова про визнання окупаційних структур – це де-факто і де-юре вихід Росії з "Мінська". Особливо цинічним є те, що Держдума проголосувала за це сьогодні, фактично на тлі перемовин Шольца і Путіна. Дипломатичною мовою, це – знущання над німецькою стороною", - впевнена нардепка.
"Звісно, вчинок країни-агресора не матиме жодної сили та не буде ніким підтриманий. Дешевий шантаж зіпсує ситуацію лише для Росії. Ми не відступимо від наших принципових позицій, а Росії доведеться терпіти наслідки", - резюмувала Кравчук.
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Похоже, что уже даже депутаты Думы поняли, что Путин неадекватен, раз приняли законопроект конкурента ЕдРа на выборах.
Не исключаю вариант, что, обломав зубы на своем шантаже мира, Путин пойдет более простым путем: осчастливить Зеленского согласием на личную встречу и там уже выбить все, что он хочет.
Благо мало того, что Вова тупой, так там еще и компромата тонны
Добро пожаловать в ад.
Тобто правду написали, там реальне пекло.
І вся територія русского мира це суцільне пекло.
Це територія не для людей, не для нормального проживання.
Це резервації жаху і пекла