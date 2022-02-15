"Слуга народу" Кравчук про рішення Держдуми РФ щодо "визнання "ЛДНР": Агресор визнає причетність до зриву переговорних процесів

Позиція Держдуми РФ щодо визнання "ЛДНР" - свідчення причетності Росії до зриву переговорних процесів.

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютно обурливе голосування Держдуми РФ за звернення до Путіна про визнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". З одного боку, агресор визнає свою причетність до зриву переговорних процесів. Ми про це говорили, вони це довели. Це самовикриття", - зазначає вона.

Але в ширшому контексті, за словами Кравчук, ця постанова є ще відкритим кроком Росії до руйнації Мінських угод.

"Без сумніву, Росія отримає відповідну реакцію світу. Навіть розмова про визнання окупаційних структур – це де-факто і де-юре вихід Росії з "Мінська". Особливо цинічним є те, що Держдума проголосувала за це сьогодні, фактично на тлі перемовин Шольца і Путіна. Дипломатичною мовою, це – знущання над німецькою стороною", - впевнена нардепка.

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"Звісно, вчинок країни-агресора не матиме жодної сили та не буде ніким підтриманий. Дешевий шантаж зіпсує ситуацію лише для Росії. Ми не відступимо від наших принципових позицій, а Росії доведеться терпіти наслідки", - резюмувала Кравчук.