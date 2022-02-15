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"Слуга народу" Кравчук про рішення Держдуми РФ щодо "визнання "ЛДНР": Агресор визнає причетність до зриву переговорних процесів

Позиція Держдуми РФ щодо визнання "ЛДНР" - свідчення причетності Росії до зриву переговорних процесів.

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютно обурливе голосування Держдуми РФ за звернення до Путіна про визнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". З одного боку, агресор визнає свою причетність до зриву переговорних процесів. Ми про це говорили, вони це довели. Це самовикриття", - зазначає вона.

Але в ширшому контексті, за словами Кравчук, ця постанова є ще відкритим кроком Росії до руйнації Мінських угод.

"Без сумніву, Росія отримає відповідну реакцію світу. Навіть розмова про визнання окупаційних структур – це де-факто і де-юре вихід Росії з "Мінська". Особливо цинічним є те, що Держдума проголосувала за це сьогодні, фактично на тлі перемовин Шольца і Путіна. Дипломатичною мовою, це – знущання над німецькою стороною", - впевнена нардепка.

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"Звісно, вчинок країни-агресора не матиме жодної сили та не буде ніким підтриманий. Дешевий шантаж зіпсує ситуацію лише для Росії. Ми не відступимо від наших принципових позицій, а Росії доведеться терпіти наслідки", - резюмувала Кравчук.

Слуга народу Кравчук про рішення Держдуми РФ щодо визнання ЛДНР: Агресор визнає причетність до зриву переговорних процесів 01

Автор: 

Держдума (734) мінські угоди (2231) Кравчук Євгенія (374) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+2
На кацапии бывают бунты?
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15.02.2022 15:13
+1
Правильний плакат на в'їзді в лугпндон.
Добро пожаловать в ад.
Тобто правду написали, там реальне пекло.
І вся територія русского мира це суцільне пекло.
Це територія не для людей, не для нормального проживання.
Це резервації жаху і пекла
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15.02.2022 15:08
+1
Німецька_сторона зробила все, щоб нею в москві підтирали, вибачте, ср@ку.
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15.02.2022 15:15
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Я расцениваю сегодняшнее голосование Думы как бунт против Путина. Сами россияне были уверены, что законопроект от КПРФ не пройдет, а будет принят законопроект Единой России о бесконечных консультациях по вопросу признания ОРДЛО.
Похоже, что уже даже депутаты Думы поняли, что Путин неадекватен, раз приняли законопроект конкурента ЕдРа на выборах.
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15.02.2022 15:07 Відповісти
На кацапии бывают бунты?
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15.02.2022 15:13 Відповісти
Да...беспощадные. Обычно холопы и крепостные нещадно стоят на коленях перед барскими домами. И бунтуют до тех пор пока опричники не дают им п...зды дубинками и не насаживают на швабры.
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15.02.2022 15:19 Відповісти
А Я РАД ЧТО ****** ПРИНЯЛА ТАКОЕ РЕШЕНИЕ БЫЛ ПАТ ВСЕ ВРЕМЯ С МИНСКОМ ТЕПЕРЬ РОССИЯ СДЕЛАЛА ДВА ХОДА ПЕРВЫЙ ОБНУРУЖИЛА СЕБЯ И ОБЬЯВИЛА СТОРОНОЙ В КОНФЛИКТЕ ВОЙНЕ.. НЕ В НАЗВАНИИ СУТЬ.... А ГЛАВНОЕ- ЧТО РФ ЭТО СТОРОНА ВСЕГО ПРОЦЕССА НА ДОНБАССЕ И ОРЛДО..ДЕ ЮРЕ И ВТОРОЙ МОМЕНТ МЫ МОЖЕМ ПОСЛАТЬ ПОЛЕМ И ЛЕСОМ МИНСК СО ВСЕМИ ФОРМУЛАМИ И ТОЛКОВАНИЯМИ..... ДАЖЕ ЕСЛИ ПУТИН НЕ ИЗДАСТ УКАЗА О ПРИЗНАНИИ ДАЖЕ ЕСЛИ ДУМА ОТМЕНИТ СЕЙ ДОКУМЕНТИК--- СДЕЛАННОЕ ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ...это ЯВКА С ПОВИННОЙ.. РФ ДОВЕДЕНА В ВОЕННОМ КОНФЛИКТЕ ВОЙНЕ ОККУПАЦИИ ОРЛДО...
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15.02.2022 15:27 Відповісти
не понял как это вышло нов комментарий опечатался шрифт Цензора...
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15.02.2022 15:28 Відповісти


Не исключаю вариант, что, обломав зубы на своем шантаже мира, Путин пойдет более простым путем: осчастливить Зеленского согласием на личную встречу и там уже выбить все, что он хочет.
Благо мало того, что Вова тупой, так там еще и компромата тонны
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15.02.2022 15:07 Відповісти
Правильний плакат на в'їзді в лугпндон.
Добро пожаловать в ад.
Тобто правду написали, там реальне пекло.
І вся територія русского мира це суцільне пекло.
Це територія не для людей, не для нормального проживання.
Це резервації жаху і пекла
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15.02.2022 15:08 Відповісти
какая разница как именно рф оформит у себя лднр как крым или абхазию.Вопрос только в каких границах.Если в границах луганской и донецкой области,то это война.Думаю,что все может пойти по очень плохому сценарию-"новоросов"кинут на мясо отваевывать у хунты земли,дальше подключится рф и одкб(таракану нужно будет отрабатывать,токаев тоже в долгу,армянам деваться некуда-их то и кинут на мясо во вторых рядах после дурбалеев из луганды)
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15.02.2022 15:13 Відповісти
Німецька_сторона зробила все, щоб нею в москві підтирали, вибачте, ср@ку.
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15.02.2022 15:15 Відповісти
Можна у якості знущання направити законопроект на визнання Ічкерії у відповідь
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15.02.2022 15:15 Відповісти
я думаю, что нужно посмотреть в глаза Путіну и все само рассосется!
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15.02.2022 15:19 Відповісти
 
 