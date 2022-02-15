Визнання "ЛДНР" Росією стане порушенням міжнародного права та мінських угод, - Столтенберг
Визнання Росією "ДНР" та "ЛНР" стане порушенням мінських угод.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Якщо це станеться, це буде чергове грубе порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Тому що немає сумнівів у тому, що Донецьк та Луганськ – це частина України у її визнаних міжнародним співтовариством кордонах. Тому таке визнання стане порушенням міжнародного права", - наголосив він.
"І не тільки це. Це також порушення Мінських домовленостей", - додав Столтенберг.
За його словами, визнання Росією "ДНР" та "ЛНР" "ускладнить пошуки рішень у рамках Мінських угод".
Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".
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Зара наше зелене чувирло виповзе з під кроваті і прохрипить, що воно є гарантом миру та стабільності... причому у всьому Світі
а раші, чергові санкції
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избрание главарей в думу и единуюрасисю - ваще не обращаем внимания...
и только теперь...стало очевидным то, что ***** хочет де-юре признать то что де-факто уже 8 лет...