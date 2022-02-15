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Визнання "ЛДНР" Росією стане порушенням міжнародного права та мінських угод, - Столтенберг

Визнання

Визнання Росією "ДНР" та "ЛНР" стане порушенням мінських угод.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Якщо це станеться, це буде чергове грубе порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Тому що немає сумнівів у тому, що Донецьк та Луганськ – це частина України у її визнаних міжнародним співтовариством кордонах. Тому таке визнання стане порушенням міжнародного права", - наголосив він.

"І не тільки це. Це також порушення Мінських домовленостей", - додав Столтенберг.

За його словами, визнання Росією "ДНР" та "ЛНР" "ускладнить пошуки рішень у рамках Мінських угод".

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".

Також читайте: "Слуга народу" Кравчук про рішення Держдуми РФ щодо "визнання "ЛДНР": Агресор визнає причетність до зриву переговорних процесів

Автор: 

росія (64984) Столтенберг Єнс (1595) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+10
И что дальше? Рашка уже нарушила все что можно и насрала всем на голову, и поняла что ничего ей не сделают. Нужна ответка серьезная
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15.02.2022 15:12
+9
або
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15.02.2022 15:16
+6
Nick · 3 ч

Зара наше зелене чувирло виповзе з під кроваті і прохрипить, що воно є гарантом миру та стабільності... причому у всьому Світі
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15.02.2022 15:12
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Это признание с повинной.
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15.02.2022 15:11 Відповісти
тянет на санкции...
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15.02.2022 15:40 Відповісти
Незаконі утвореня
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15.02.2022 15:11 Відповісти
Хай вызнають кацапы погани и больше не пристают к нам с этими Минскими угодами
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15.02.2022 15:11 Відповісти
И формулой Штангенциркуля
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15.02.2022 15:12 Відповісти
И поэтому...... Шо? Объясните, пжалста, попроще, а то вдруг не пойму
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15.02.2022 15:45 Відповісти
да пущай вызнают-легче ******* будет. но они не вызнают это факт. блефуют как в покер с янки
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15.02.2022 15:11 Відповісти
И что дальше? Рашка уже нарушила все что можно и насрала всем на голову, и поняла что ничего ей не сделают. Нужна ответка серьезная
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15.02.2022 15:12 Відповісти
Valter Valter, никто не хочет воевать, а другой серьёзной ответки нет и быть не может, ты же взрослый мальчик, должен понимать
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15.02.2022 16:17 Відповісти
і що буде?глибоке занепокоєння від німців й французів з подальшою забороною на поставки Україні озброєння?
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15.02.2022 15:12 Відповісти
Nick · 3 ч

Зара наше зелене чувирло виповзе з під кроваті і прохрипить, що воно є гарантом миру та стабільності... причому у всьому Світі
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15.02.2022 15:12 Відповісти
або
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15.02.2022 15:16 Відповісти
Усі угоди з кацапами не варті паперу на якому вони написані...
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15.02.2022 15:14 Відповісти
санкції.і не треба багато говорити.
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15.02.2022 15:16 Відповісти
Тихо, не спугните. Надо что бы признали.
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15.02.2022 15:18 Відповісти
ну хай признають. це ж нам козир в руки.
а раші, чергові санкції
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15.02.2022 15:19 Відповісти
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15.02.2022 15:20 Відповісти
Да, готовьте полезные санкции
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15.02.2022 15:37 Відповісти
🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇪🇺🇺🇦➡️ цугцванг ➡️🐔🇷🇺🍾
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15.02.2022 15:38 Відповісти
И... дальше шо? Шо ты им сделаешь? В смысле - конкретно, а не очередной наиглубочайшей обеспокоенностью?
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15.02.2022 15:45 Відповісти
т.е раздача на тех территориях паспортин рахи... как-то вписывалось в минские угоды?
поезда-автобусы возившие новограждан в ростов на голосование по рашкиным закончикам - тоже
избрание главарей в думу и единуюрасисю - ваще не обращаем внимания...
и только теперь...стало очевидным то, что ***** хочет де-юре признать то что де-факто уже 8 лет...
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15.02.2022 15:49 Відповісти
Опять Мордор публично и показательно аннексирует територию и это нарушение только?грубейшее не грубейшее обеспокоенность большая небольшая от этого не легче,то есть санкций не должно быть?пускай и в будущем аннексирует?,а раша скйчас проверяет реакцию и )(уйло еще не подписало,а европа опять беспокоеность и даеет понять что серьёзных санкций не будет
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15.02.2022 16:24 Відповісти
у відповідь на визнання руснею тих клоак, Захід має негайно прийняти Україну в НАТО без будь-яких умов. а вже будучи членом НАТО під контролем їх представників швидко проведемо усі необхідні реформи (а не як зараз 2 роки не можемо призначити голову САП). НАТО таким чином 2 зайців приб'є, реально допоможе викорінити корупцію в Україні і відіб'є у русні будь-які наміри про подальше вторгнення на українську землю.
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15.02.2022 18:24 Відповісти
 
 