"Не буде членів НАТО I та II класу": Столтенберг заявив, що Альянс готовий до діалогу з РФ, але не поступиться ключовими принципами

НАТО готове до співпраці та діалогу з Росією, зокрема в рамках ради Росія-НАТО, але не має наміру жертвувати своїми основними принципами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок.

"Водночас союзники з НАТО залишаються готовими співпрацювати з Росією. 26 січня я запросив Росію на серію зустрічей у рамках ради Росія-НАТО. Ми надіслали конкретні пропозиції щодо основного порядку денного, щоб вислухати питання, що викликають занепокоєння у Росії, поділитися питаннями, якими занепокоєні ми, і знайти точки дотику", - заявив Столтенберг під час пресконференції.

Генсек укотре наголосив, що Альянс готовий обговорити відносини з Росією, безпеку в Європі, включно із ситуацією в Україні, зменшення ризиків, прозорість та контроль озброєнь. Проте він нагадав, що в НАТО не підуть на компроміси у ключових принципах, як-от право кожної нації на вибір свого шляху.

"Не буде членів НАТО першого та другого класу. Ми всі - союзники щодо НАТО", - додав він.

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