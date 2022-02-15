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Визнання "ЛДНР" Росією матиме руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки, - МЗС України

Визнання

Визнання Росією "ЛНР" і "ДНР" означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей і завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"У зв'язку з ухваленням у Держдумі Російської Федерації постанови про звернення до президента РФ щодо визнання т. зв. "ЛДНР" заявляємо про таке. Позиція України залишається незмінною: визнання Росією т. зв. "ЛДНР" означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей", - сказав Ніколенко "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери.

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"Визнання т. зв. "ЛДНР" не матиме жодних правових наслідків. Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях у Луганській та Донецькій областях за "незалежні суб'єкти", як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту" на Донбасі. Однак підтримка президентом Росії постанови Держдуми РФ матиме набагато ширші руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що тому Росія має вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти.

"Закликаємо Москву зайняти конструктивну позицію для досягнення прогресу в рамках наявних переговорних форматів. Інакше Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей та процесу мирного врегулювання збройного конфлікту", - сказав речник МЗС.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".

Автор: 

МЗС (4111) мінські угоди (2231) Ніколенко Олег (365)


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ДА и хрен с ней, с глобальной архитектурой. Кенинсберг все равно должен вернуться вродную гавань!!!
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15.02.2022 15:19 Відповісти
З такою позицією Німеччини, як зараз, вони ще можуть якийсь Кельн віддати росії
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15.02.2022 15:22 Відповісти
Так что там с пристайком? Заяву уже написал?
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15.02.2022 15:20 Відповісти
примеряет разные фуражки, на всякий случай
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15.02.2022 15:22 Відповісти
Не мешайте рашке совершить ритуальное самоубийство
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15.02.2022 15:22 Відповісти
Росічни - це бидло... А бидло має бути в стойлі! Треба знищити росію як державу під нуль.
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15.02.2022 15:36 Відповісти
Пусть признают, им за это еще полезных санкций впаяют.
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15.02.2022 15:46 Відповісти
Це визнання матиме перш за все руйнівні наслідки для України в разі спроби силового вирішення питання.
І цей факт потрібно враховувати.
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15.02.2022 16:10 Відповісти
Звернення до президента РФ щодо визнання т. зв. "ЛДНР" черговий блеф Кремля в політичному покері. Росії важливо виконати архіважливе завдання: всунути ракову пухлину ЛуганДон в здорове тіло України, як у свій час т. Сталін намагався "об'єднати" совєтизовану східну Німеччину з ФРН. Стратагема САККУЛИНА - внедрить ЛуганДон - саккулину в здоровое тело Украины.

Таким же образом т. Сталин пытался ГДР - саккулину внедрить в здоровое тело Федеративной республики Германии. Но, Германии повезло - у них канцлером был Кондрат Аденауэр, который отказался. Очень поучительная история для Украины...

По такой стратегии Ленин- Сталин- СССР, а в наше время Путин, используя все демократические институты личинками САККУЛИНЫ внедряются в здоровые общественные организмы, - и наши мозги, - и их переформатируют "под себя". "ПОЛЕЗНЫЕ ИДИОТЫ для этого как раз... "

Итак САККУЛИНА. Запомните эту стратегию. ... личинка женского пола прикрепляется к клешне краба.. на голове... шип, который пробуравливает покровы краба. Через этот полый шип самка саккулины переходит в полость тела краба в виде микроскопического скопления клеток. Клетки оседают на поверхности пищеварительного тракта и делятся, образуя тело паразита с корневидными выростами, оплетающими внутренние органы краба. Эти выросты поглощают из гемолимфы хозяина питательные вещества, причём заходят даже в глазные стебельки. Через некоторое время участок тела паразита выходит наружу и приобретает мешковидную форму, оставаясь прикреплённым к брюшку краба. На месте крепления к брюшку краба саккулина образует плотный нарост, в котором со временем открывается крошечное отверстие, предназначенное для спаривания. Когда свободноплавающий самец саккулины прикрепляется к телу самки, то отбрасывает большую часть своего тела и внедряется в упомянутое отверстие. Проходя далее по узкому каналу внутри самки на протяжении 10 часов, самец саккулины теряет остатки экзувия и, прибыв на место, всю оставшуюся жизнь (и свою и партнёрши) будет заниматься производством спермы, постоянно оплодотворяя яйца....
Когда саккулина переходит к размножению, то поведение краба-хозяина резко меняется, как и функционирование его организма. Краб теряет способность линять и размножаться. Обычный, незаражённый оплодотворённой саккулиной краб, теряя клешню, может отрастить новую. Носитель оплодотворённого паразита уже не способен к регенерации конечностей. Самка-краб заботится о яйцах саккулины как о собственных, тщательно ухаживая за её яйцевым мешком. Если носителем является краб-самец, то он начинает вести себя точно так же, как самка, и даже приобретает широкое брюшко, свойственное крабам-самкам (паразитарная кастрация).
При созревании яиц краб-хозяин взбирается на высокий камень, раскачивается на нём и машет клешнями, перемешивая воду, тем самым помогая личинкам паразита выбраться из сумки и попасть в морское течение." (c) - W -
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15.02.2022 16:51 Відповісти
 
 