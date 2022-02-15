Визнання "ЛДНР" Росією матиме руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки, - МЗС України
Визнання Росією "ЛНР" і "ДНР" означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей і завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"У зв'язку з ухваленням у Держдумі Російської Федерації постанови про звернення до президента РФ щодо визнання т. зв. "ЛДНР" заявляємо про таке. Позиція України залишається незмінною: визнання Росією т. зв. "ЛДНР" означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей", - сказав Ніколенко "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери.
"Визнання т. зв. "ЛДНР" не матиме жодних правових наслідків. Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях у Луганській та Донецькій областях за "незалежні суб'єкти", як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту" на Донбасі. Однак підтримка президентом Росії постанови Держдуми РФ матиме набагато ширші руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки", - зазначив Ніколенко.
Він додав, що тому Росія має вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти.
"Закликаємо Москву зайняти конструктивну позицію для досягнення прогресу в рамках наявних переговорних форматів. Інакше Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей та процесу мирного врегулювання збройного конфлікту", - сказав речник МЗС.
Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".
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І цей факт потрібно враховувати.
Таким же образом т. Сталин пытался ГДР - саккулину внедрить в здоровое тело Федеративной республики Германии. Но, Германии повезло - у них канцлером был Кондрат Аденауэр, который отказался. Очень поучительная история для Украины...
По такой стратегии Ленин- Сталин- СССР, а в наше время Путин, используя все демократические институты личинками САККУЛИНЫ внедряются в здоровые общественные организмы, - и наши мозги, - и их переформатируют "под себя". "ПОЛЕЗНЫЕ ИДИОТЫ для этого как раз... "
Итак САККУЛИНА. Запомните эту стратегию. ... личинка женского пола прикрепляется к клешне краба.. на голове... шип, который пробуравливает покровы краба. Через этот полый шип самка саккулины переходит в полость тела краба в виде микроскопического скопления клеток. Клетки оседают на поверхности пищеварительного тракта и делятся, образуя тело паразита с корневидными выростами, оплетающими внутренние органы краба. Эти выросты поглощают из гемолимфы хозяина питательные вещества, причём заходят даже в глазные стебельки. Через некоторое время участок тела паразита выходит наружу и приобретает мешковидную форму, оставаясь прикреплённым к брюшку краба. На месте крепления к брюшку краба саккулина образует плотный нарост, в котором со временем открывается крошечное отверстие, предназначенное для спаривания. Когда свободноплавающий самец саккулины прикрепляется к телу самки, то отбрасывает большую часть своего тела и внедряется в упомянутое отверстие. Проходя далее по узкому каналу внутри самки на протяжении 10 часов, самец саккулины теряет остатки экзувия и, прибыв на место, всю оставшуюся жизнь (и свою и партнёрши) будет заниматься производством спермы, постоянно оплодотворяя яйца....
Когда саккулина переходит к размножению, то поведение краба-хозяина резко меняется, как и функционирование его организма. Краб теряет способность линять и размножаться. Обычный, незаражённый оплодотворённой саккулиной краб, теряя клешню, может отрастить новую. Носитель оплодотворённого паразита уже не способен к регенерации конечностей. Самка-краб заботится о яйцах саккулины как о собственных, тщательно ухаживая за её яйцевым мешком. Если носителем является краб-самец, то он начинает вести себя точно так же, как самка, и даже приобретает широкое брюшко, свойственное крабам-самкам (паразитарная кастрация).
При созревании яиц краб-хозяин взбирается на высокий камень, раскачивается на нём и машет клешнями, перемешивая воду, тем самым помогая личинкам паразита выбраться из сумки и попасть в морское течение." (c) - W -