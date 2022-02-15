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Новини
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Порошенко про рішення Держдуми РФ щодо "визнання "ЛДНР": Відсьогодні Україна має повне право відмовитися від мінських угод

Порошенко про рішення Держдуми РФ щодо

Голосуванням путінської Думи за визнання терористичних "ДНР" та "ЛНР" Москва завершує руйнування Мінських домовленостей.

Про це заявив лідер "ЄС" та п'ятий президент України Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Раніше Кремль роздав там майже мільйон російських паспортів. Провів незаконне голосування до Держдуми. Здійснив економічне поглинання українських регіонів. Наростив туди постачання зброї. Ці та інші кроки з руйнування Мінських угод повністю перевернули ситуацію. Відсьогодні Україна має повне право відмовитися від своїх зобов’язань. Слід дати про це знати своїм партнерам", - наголосив Порошенко.

За його словами, треба знайти альтернативу в рамках політико-дипломатичного врегулювання.

"Зеленський давно, ще з моменту передвиборчої кампанії, обіцяв запропонувати інший формат. За наявності раціонального зерна – ми готові підтримати його свіжі пропозиції, бо це вже три роки як його відповідальність. Так само він не раз обіцяв дотримуватися Мінських угод. І тут теж шанс, попри все, ще не втрачений, і в його основі – дорожня карта й миротворці. І тут ми теж готові до діалогу. Але влада має стратегічно визначатися, а не шарахатися від формату до формату", - пояснив лідер "ЄС".

Читайте також: "Слуга народу" Кравчук про рішення Держдуми РФ щодо "визнання "ЛДНР": Агресор визнає причетність до зриву переговорних процесів

Порошенко зазначив, що Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років.

"Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Вони дали нам кілька років на відновлення і зміцнення армії. На них грунтується система санкцій проти РФ, які Росію послаблюють і яких вона так хоче позбутися. Разом із Францією та Німеччиною ми погодили дорожню карту з пріоритетом безпекових питань. Напрацювали план введення блакитних шоломів ООН", - зазначив він.

"Але Мінські домовленості це не Святе письмо, в якому люди нічого не мають права міняти. Якщо життя диктує необхідність інших рішень, їх треба приймати тим, хто взяв на себе відповідальність за країну. Мінськ – це інструмент, яким або вмієш користатися, або ні. За часів нашої команди Мінські угоди були кувалдою, якою ми били Путіна. Після нас, особливо після згоди на формулу Штайнмаєра – перетворилася на молоток, яким цюкають по пальцях самих себе. Звідки ростуть руки, теж має значення", - підсумував Порошенко.

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Автор: 

Порошенко Петро (15164) росія (64984) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+37
кацапи взяли черговий чемодан без ручки
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15.02.2022 15:22
+27
"За часів нашої команди Мінські угоди були кувалдою, якою ми били Путіна. Після нас, особливо після згоди на формулу Штайнмаєра - перетворилася на молоток, яким цюкають по пальцях самих себе. Звідки ростуть руки, теж має значення", - підсумував Порошенко.

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15.02.2022 15:23
+25
Воно хворе.
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15.02.2022 15:27
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Пусть свое мнение засунет в свою липецкую фабрику!!!

Решил попиариться ворюга
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15.02.2022 16:33 Відповісти
хуже. он не вор, он лякливий злодій.
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15.02.2022 16:38 Відповісти
Ещё как решил )теперь ПАП главный претендент на седьмое президентство)а ты...можешь утопиться с горя
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15.02.2022 17:08 Відповісти
Ржу до нестями
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15.02.2022 18:30 Відповісти
Відчуває, що його підпис у Мінську вартує пожиттевого, за державну зраду.
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15.02.2022 18:29 Відповісти
Окончательное решение в параше еще не принято, но главноет то, что заявить о выходе из минска Украина должна была сразу после начала паспортизации лугандонии.
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15.02.2022 19:18 Відповісти
МінськІ домовленосТІ І ТАК ТУПІ, ЇХ ПОРОШЕНКО ПРИДУМАВ ДЛЯ ЗАПРОШЕННЯ РФ
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15.02.2022 20:12 Відповісти
Краткая история Минских соглашений . Франция и Германия- партнеры Украины по потужной антипутинской коолиции, вместье с ****** выкрутили Порошенко руки и заставили подписать минские соглашения, которые стали величайшей дипломатической победой Петра Алексеевича. А потом еще раз выкрутили руки и заставили продлить величайшую дипломатическую победу на год. А потом в третий раз выкрутили руки и опять заставили продлить величайшую дипломатическую победу, на этот раз безсрочно.
Выполнение величайшей дипломатической победы Петрв Алексеича -предательство и капитуляция.
Р.С. А при чем тут Порошенко? Он ничего не подписывал и ваабще иво там небыла.
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15.02.2022 20:15 Відповісти
У партії Макрона вважають, що Україна може вийти з Мінських угод
Голова парламентської групи дружби Франція-Україна Валерія Фор-Мунтян та депутатка партії "Вперед, республіко!" Еммануеля Макрона у Національній асамблеї вважає, що Україна може вийти з Мінських угод, якщо вони її не влаштовують.
"Тягти, продовжувати цю ситуацію - ні до чого хорошого це не приведе. Та й Путін звик ховатися за цим. Війна на Донбасі дозволяє Росії військові дії на кордоні із вами практично безкарно", - вважає депутатка."Але зараз ми всі просто витрачаємо час. Так, Україна погано виглядає на міжнародній сцені, заявляючи зараз, що Мінські угоди не пасують. Адже Зеленський як новий президент міг одразу після обрання заявити, що хоче розірвати "Мінськ" та підписати щось нове. Наприклад, тому що країна змінилася за цей час.Але ні, він два роки працював у Нормандському форматі над Мінськими угодами. Який був сенс цього? А зараз ми чуємо, що Україна не хоче їх виконувати. Як наслідок, імідж України та довіра до України постраждають", - сказала депутатка.
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15.02.2022 20:58 Відповісти
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