Голосуванням путінської Думи за визнання терористичних "ДНР" та "ЛНР" Москва завершує руйнування Мінських домовленостей.

Про це заявив лідер "ЄС" та п'ятий президент України Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Раніше Кремль роздав там майже мільйон російських паспортів. Провів незаконне голосування до Держдуми. Здійснив економічне поглинання українських регіонів. Наростив туди постачання зброї. Ці та інші кроки з руйнування Мінських угод повністю перевернули ситуацію. Відсьогодні Україна має повне право відмовитися від своїх зобов’язань. Слід дати про це знати своїм партнерам", - наголосив Порошенко.

За його словами, треба знайти альтернативу в рамках політико-дипломатичного врегулювання.

"Зеленський давно, ще з моменту передвиборчої кампанії, обіцяв запропонувати інший формат. За наявності раціонального зерна – ми готові підтримати його свіжі пропозиції, бо це вже три роки як його відповідальність. Так само він не раз обіцяв дотримуватися Мінських угод. І тут теж шанс, попри все, ще не втрачений, і в його основі – дорожня карта й миротворці. І тут ми теж готові до діалогу. Але влада має стратегічно визначатися, а не шарахатися від формату до формату", - пояснив лідер "ЄС".

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Порошенко зазначив, що Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років.

"Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Вони дали нам кілька років на відновлення і зміцнення армії. На них грунтується система санкцій проти РФ, які Росію послаблюють і яких вона так хоче позбутися. Разом із Францією та Німеччиною ми погодили дорожню карту з пріоритетом безпекових питань. Напрацювали план введення блакитних шоломів ООН", - зазначив він.

"Але Мінські домовленості це не Святе письмо, в якому люди нічого не мають права міняти. Якщо життя диктує необхідність інших рішень, їх треба приймати тим, хто взяв на себе відповідальність за країну. Мінськ – це інструмент, яким або вмієш користатися, або ні. За часів нашої команди Мінські угоди були кувалдою, якою ми били Путіна. Після нас, особливо після згоди на формулу Штайнмаєра – перетворилася на молоток, яким цюкають по пальцях самих себе. Звідки ростуть руки, теж має значення", - підсумував Порошенко.

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