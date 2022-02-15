НАТО не переглядає рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України в Альянсі, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що рішення Альянсу щодо перспективи членства України залишається чинним, незважаючи на загрозу можливого нападу Росії на Україну.
Про це він сказав у вівторок у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Бухарестське рішення залишається чинним. НАТО впевнене, що всі держави мають право обирати свій власний шлях, і двері НАТО залишаються відчиненими", - сказав він.
Столтенберг констатував, що розширення НАТО "було великим успіхом, оскільки це про розширення демократії та свободи, миру та стабільності у всій Європі на десятиліття".
"Це рішення залишається чинним", - запевнив генсек Альянсу.
Топ коментарі
+28 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар15.02.2022 15:24
+22 Y.M. Z.
показати весь коментар15.02.2022 15:25
+12 Марк Ролевский
показати весь коментар15.02.2022 15:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
---------------------
Вопрос:
- В марте 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, где Путин был гостем, альянс отказал Украине и Грузии в предоставлении Membership action plan - плана действий по подготовке к членству в НАТО- из-за нсогласия Франции и Германии. Что вам запомнилось из событий тех дней?
- Прежде всего то, что Путин сказал президенту Бушу: "Украина - это не государство". На Буша это произвело сильнейшее впечатление. Он всем об этом разговоре рассказал.
Ну, а решение не открывать https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B4%D1%87-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8/a-3242637 дорогу к членству Украине и Грузии в НАТО принималось просто - Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози категоричски сказали "Nein" и "Non".
Покойный президент Польши Лех Качиньский буквально взорвался от возмущения и вступил с немецкой делегацией в спор.
После этого выработали известный всем компромисс - пообещали вступление, но не обозначили никаких конкретных сроков.
Это решение дало Путину зеленый свет на любые действия в отношении Грузии и Украины..."