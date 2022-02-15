НАТО не переглядає рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України в Альянсі, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що рішення Альянсу щодо перспективи членства України залишається чинним, незважаючи на загрозу можливого нападу Росії на Україну.

Про це він сказав у вівторок у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Бухарестське рішення залишається чинним. НАТО впевнене, що всі держави мають право обирати свій власний шлях, і двері НАТО залишаються відчиненими", - сказав він.

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Столтенберг констатував, що розширення НАТО "було великим успіхом, оскільки це про розширення демократії та свободи, миру та стабільності у всій Європі на десятиліття".

"Це рішення залишається чинним", - запевнив генсек Альянсу.