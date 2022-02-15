УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10551 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 599 18

НАТО не переглядає рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України в Альянсі, - Столтенберг

НАТО не переглядає рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України в Альянсі, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що рішення Альянсу щодо перспективи членства України залишається чинним, незважаючи на загрозу можливого нападу Росії на Україну.

Про це він сказав у вівторок у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Бухарестське рішення залишається чинним. НАТО впевнене, що всі держави мають право обирати свій власний шлях, і двері НАТО залишаються відчиненими", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не буде членів НАТО I та II класу": Столтенберг заявив, що Альянс готовий до діалогу з РФ, але не поступиться ключовими принципами

Столтенберг констатував, що розширення НАТО "було великим успіхом, оскільки це про розширення демократії та свободи, миру та стабільності у всій Європі на десятиліття".

"Це рішення залишається чинним", - запевнив генсек Альянсу.

НАТО (6429) Столтенберг Єнс (1595)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
НАТО-респект за позицію...
показати весь коментар
15.02.2022 15:24
+22
От і гарненько. Курс встановлено і перегляду він не підлягає.
показати весь коментар
15.02.2022 15:25
+12
Из интерью для газеты DW президента Эстонии (2006-2016) Тоомаса Хендрика Ильвеса.
---------------------
Вопрос:
- В марте 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, где Путин был гостем, альянс отказал Украине и Грузии в предоставлении Membership action plan - плана действий по подготовке к членству в НАТО- из-за нсогласия Франции и Германии. Что вам запомнилось из событий тех дней?

- Прежде всего то, что Путин сказал президенту Бушу: "Украина - это не государство". На Буша это произвело сильнейшее впечатление. Он всем об этом разговоре рассказал.
Ну, а решение не открывать https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B4%D1%87-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8/a-3242637 дорогу к членству Украине и Грузии в НАТО принималось просто - Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози категоричски сказали "Nein" и "Non".

Покойный президент Польши Лех Качиньский буквально взорвался от возмущения и вступил с немецкой делегацией в спор.
После этого выработали известный всем компромисс - пообещали вступление, но не обозначили никаких конкретных сроков.
Это решение дало Путину зеленый свет на любые действия в отношении Грузии и Украины..."
показати весь коментар
15.02.2022 15:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НАТО-респект за позицію...
показати весь коментар
15.02.2022 15:24 Відповісти
От і гарненько. Курс встановлено і перегляду він не підлягає.
показати весь коментар
15.02.2022 15:25 Відповісти
Посмотрим шо гнусавый шмаркля вечером скажет
показати весь коментар
15.02.2022 15:26 Відповісти
А почему флаг американский?
показати весь коментар
15.02.2022 16:14 Відповісти
Абсолютно правильно. Вступити в цьому питанні - це рівнозначно програти Кремлю. Україна тепер принципова має бута прийнята в НАТО.
показати весь коментар
15.02.2022 15:25 Відповісти
поступитися...
показати весь коментар
15.02.2022 15:53 Відповісти
я вважаю що нічого... перебісяться пси....ніжками потопають....зубками поскрежуть..... і підуть собі на📢 х....➡️
показати весь коментар
15.02.2022 15:33 Відповісти
Из интерью для газеты DW президента Эстонии (2006-2016) Тоомаса Хендрика Ильвеса.
---------------------
Вопрос:
- В марте 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, где Путин был гостем, альянс отказал Украине и Грузии в предоставлении Membership action plan - плана действий по подготовке к членству в НАТО- из-за нсогласия Франции и Германии. Что вам запомнилось из событий тех дней?

- Прежде всего то, что Путин сказал президенту Бушу: "Украина - это не государство". На Буша это произвело сильнейшее впечатление. Он всем об этом разговоре рассказал.
Ну, а решение не открывать https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B4%D1%87-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8/a-3242637 дорогу к членству Украине и Грузии в НАТО принималось просто - Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози категоричски сказали "Nein" и "Non".

Покойный президент Польши Лех Качиньский буквально взорвался от возмущения и вступил с немецкой делегацией в спор.
После этого выработали известный всем компромисс - пообещали вступление, но не обозначили никаких конкретных сроков.
Это решение дало Путину зеленый свет на любые действия в отношении Грузии и Украины..."
показати весь коментар
15.02.2022 15:36 Відповісти
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що рішення Альянсу щодо перспективи членства України залишається чинним, незважаючи на загрозу можливого нападу Росії на Україну. ПРЕЦЕДЕНТ - лат. praecedens - те, що передує - випадок або подія, що відбулися у минулому та є прикладом або підставою для аналогічних дій у майбутньому. Після того, РФ нависне над Польщею з території сателіта Білорусії, або над однією з держав Прибалтики, які так само як Україна загрожують Росії!? І так до по саму стіну в Берліні...!? Ага, ще Молдова...
показати весь коментар
15.02.2022 15:40 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2022 15:52 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2022 15:52 Відповісти
Баюс-баюс ...
показати весь коментар
15.02.2022 16:00 Відповісти
Той, хто писав цей текст, настільки дебіл, що не знає, як пишеться слово "вторгнуТся".
показати весь коментар
15.02.2022 16:32 Відповісти
Шо там пристайка, ещё не застрелился, чмошник как и всё это зелёное болото
показати весь коментар
15.02.2022 15:55 Відповісти
ХЛОПЦІ І ЗБРОЇ ЗБРОЇ БІЛЬШЕ, а там і таліби підтягнуться))
показати весь коментар
15.02.2022 16:29 Відповісти
Якщо нас, Україну, завтра приймуть в НАТО, кацап відповзе від кордонів за Байкал і буде тільки дзявкати і стогнати в бік США, підставляючи свою голу дупу під Китай.
показати весь коментар
15.02.2022 17:11 Відповісти
 
 