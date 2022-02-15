Рішення Держдуми щодо "визнання "ЛДНР" - обдуманий крок Росії на руйнування "Мінська", - Арахамія

Рішення Державної думи РФ про звернення до президента Російської Федерації щодо визнання так званих "ЛНР/ДНР" сприяє руйнуванню Мінських домовленостей.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уже лише постановка питання про визнання окупаційних структур російським парламентом доводить, що саме російська сторона весь цей час працювала на руйнування переговорного процесу про війну на Донбасі. Фактично ми можемо говорити, що спроби визнати так звані "Л/ДНР" - це очевидний та обдуманий крок Росії на руйнування "Мінська", за який точно має бути відповідальність", - сказав Арахамія.

За його словами, демократичний світ бачить, що відбувається, і "наші дипломати вже роз'яснюють ситуацію партнерам".

Голова фракції звернув увагу, що Держдума проголосувала "за цю нікчемну ухвалу в той момент, коли канцлер Німеччини прибув на переговори до російського президента, тому це мало вигляд чіткого приниження Німеччини, яка виступає посередником у "нормандському форматі".

Нагадаємо, 15 лютого депутати Держдуми РФ більшістю голосів підтримали направлення президенту Володимиру Путіну звернення про "визнання ЛДНР".