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Новини Війна
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Рішення Держдуми щодо "визнання "ЛДНР" - обдуманий крок Росії на руйнування "Мінська", - Арахамія

Рішення Держдуми щодо

Рішення Державної думи РФ про звернення до президента Російської Федерації щодо визнання так званих "ЛНР/ДНР" сприяє руйнуванню Мінських домовленостей.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уже лише постановка питання про визнання окупаційних структур російським парламентом доводить, що саме російська сторона весь цей час працювала на руйнування переговорного процесу про війну на Донбасі. Фактично ми можемо говорити, що спроби визнати так звані "Л/ДНР" - це очевидний та обдуманий крок Росії на руйнування "Мінська", за який точно має бути відповідальність", - сказав Арахамія.

За його словами, демократичний світ бачить, що відбувається, і "наші дипломати вже роз'яснюють ситуацію партнерам".

Голова фракції звернув увагу, що Держдума проголосувала "за цю нікчемну ухвалу в той момент, коли канцлер Німеччини прибув на переговори до російського президента, тому це мало вигляд чіткого приниження Німеччини, яка виступає посередником у "нормандському форматі".

Нагадаємо, 15 лютого депутати Держдуми РФ більшістю голосів підтримали направлення президенту Володимиру Путіну звернення про "визнання ЛДНР".

Автор: 

Держдепартамент США (1619) мінські угоди (2231) Арахамія Давид (1103) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+8
Хе-хе, тільки мені здається що мінські домовленості можна було кидати в смітник й відмовлятись від них ще після видачі сотень тисяч російських павпортів на Донбасі?
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15.02.2022 15:33
+7
Пусть выкидуют Минск в мусорное ведро. Тогда на ДОМбасе можна будет перестать перестать стрелять
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15.02.2022 15:30
+5
Арахамія оголосив Мордору війну?
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15.02.2022 15:30
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Пусть выкидуют Минск в мусорное ведро. Тогда на ДОМбасе можна будет перестать перестать стрелять
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15.02.2022 15:30 Відповісти
Арахамія оголосив Мордору війну?
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15.02.2022 15:30 Відповісти
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15.02.2022 15:31 Відповісти
Хе-хе, тільки мені здається що мінські домовленості можна було кидати в смітник й відмовлятись від них ще після видачі сотень тисяч російських павпортів на Донбасі?
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15.02.2022 15:33 Відповісти
Росі3 мають бути ліквідовані https://youtu.be/OJnjy0KhcBk останні часи перед російським наступом.. Готуємо зброю
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15.02.2022 15:33 Відповісти
Аааа! Говорящая хламидия! Кто дал слово бактерии, блджад?
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15.02.2022 15:34 Відповісти
....знаємо, черчхела
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15.02.2022 15:35 Відповісти
Арахам-гігант мислі,с такім інтєлєктам і толька глава фракціі...
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15.02.2022 15:36 Відповісти
Арыгамия где твои депутаты дезертиры?
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15.02.2022 15:36 Відповісти
Лупоглазый зебил что-то выдал. Очень интересно.
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15.02.2022 15:37 Відповісти
...великий политик Черножопия
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15.02.2022 15:39 Відповісти
Хто це?
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15.02.2022 15:41 Відповісти
Яка ж "глибокодумна" думка! А яка думка відносно підготовленого закону про особливий статус ОРДЛО, обіцяного Шольцу?
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15.02.2022 15:43 Відповісти
відколи він став експертом по міжнародних відносинах?
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15.02.2022 15:46 Відповісти
Подивимося що скаже Зеленський.
***** продовжує знущатися та залякувати Блазня - "Нравіца нє нравіца, тєрпі мая красавіца".
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15.02.2022 15:47 Відповісти
Вже б визначились з цим "мінськом" - виконуєм ми його чи ні. А то якось смішно виходить.
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15.02.2022 15:50 Відповісти
с чего весь кипеш? ни за какие коврижки паРаша не признает дыру. понятно, что в госдуре если не жирик, то валуев с вассерманом, но они делают только то, что приказывает кремль, а там как раз не идиоты. вернее идиоты, но не на столько чтобы самостоятельно выстрелить себе в голову, а признание дыры это будет как раз и политически и дипломатический самострел. даже кокаиновый конь не сожрет столько кокса, чтобы решиться на подобное.
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15.02.2022 15:53 Відповісти
зелені явно розчаровані.
вони ж збиралися виконувати мінськ, а тут на тобі.
чмирі грали за ваших і наших а тепер доведеться реально показувати хто є хто.
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15.02.2022 15:55 Відповісти
Ну так прекращайте все переговоры с рашкой по минскому вопросу.Лучшего момента закончить эту бессмысленную тягомотину уже не будет.
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15.02.2022 15:56 Відповісти
откуда вещает сухумская макака?
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15.02.2022 15:57 Відповісти
ви з кожної праски волали, що "мінськ, підписаний парашенко - це ярмо для України". Є шанс з нього зіскочити. Тепер руки будуть розв'язані, що робитиме далі, зебіли???
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15.02.2022 16:06 Відповісти
Мінські угоди ніколи не робили. Як що Дебальцево по угодам за Україною,
то чому там воювали буряти -5ТБр РФ після підписання??
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15.02.2022 16:29 Відповісти
Арахамі вчора : ' на моє переконання , такого голосування не буде в держдумі'... ну і бла- бла-бла https://www.unian.ua/politics/chi-zvernetsya-derzhduma-rf-do-putina-z-prohannyam-pro-viznannya-ldnr-arahamiya-dav-prognoz-novini-ukrajina-11704174.html от вам пруф, якщо що. Тепер питання - навіщо взагалі транслювати в змі словєсний поток цього дегенерати, що претендує на якусь там експертризу? Ну хто воно таке
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15.02.2022 16:35 Відповісти
если у нас теперь есть "независимые государства ЛНР ДНР", то почему Украина поставляет им воду и как однажды проговорился Зеленський, за это с тех территорий никто не платит, и из-за этого у водоканалов выросли огромные долги
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15.02.2022 17:14 Відповісти
Цікаво,а щоб було ,якби і ми признали,можливо позбавились би гіморою.Не патріотично,але всі ж розуміють, що ця клоака запхана в Україну,нас погубить!А од Криму не відсупаться щоб зберегти санкції,хотя росія скоріше начне ядерну війну ,чим отдасть Крим,це теж всі розуміють.
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15.02.2022 17:28 Відповісти
 
 