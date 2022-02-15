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Резніков візьме участь у засіданні міністрів оборони НАТО: обговорюватимемо практичну підтримку України, - Столтенберг

Резніков візьме участь у засіданні міністрів оборони НАТО: обговорюватимемо практичну підтримку України, - Столтенберг

Міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь у засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО у четвер, 17 лютого.

Про це у вівторок у Брюсселі на пресконференції повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, анонсуючи порядок денний засідання Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів оборони, яке відбудеться 16-17 лютого у штаб-квартирі Альянсу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Така участь буде у відеоформаті.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з міністром оборони України разом з міністром оборони Грузії. Вони зустрінуться з усіма 30 союзниками по НАТО в четвер. Це ще одна ознака дуже тісного і високо цінованого партнерства, яке у нас є з Україною, і сильної підтримки, яку союзники надають Україні", – заявив він.

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За його словами, очікується, що на засіданні міністри "вкотре висловлять свою політичну підтримку Україні, її суверенітету та територіальній цілісності".

У ході зустрічі обговорюватимуться такі питання, надання Альянсом підтримки у плані розбудови українських можливостей, інституцій у сфері безпеки та оборони.

"Під час засідання ми також обговорюватимемо політичну та практичну підтримку. Також, я думаю, що це буде можливість для всіх нас обговорити, чи є ознаки того, що все рухається у правильному напрямку, чи є продовження нарощування військової присутності в Україні та навколо неї", - деталізував очікування Столтенберг.

Автор: 

НАТО (6429) Столтенберг Єнс (1595) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+4
ніщо так не штовхає Україну і НАТО одне до одного, як політика кремлівського шизофреніка.
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15.02.2022 15:40
+2
Резнікова потрібно міняти, він провалив створення Тероборони і підготовку до війни. Резніков - безтолкова та безмістовна говорілка, яка не вчиняє потрібних дій! Те що Резніков відмовився від додаткових 50 млрд.грн. на фінансування створення Тероборони говорить про те що Резніков боїться навіть брати гроші, бо не розуміє що з ними робити! Якщо завтра війна - тероборона не готова і це пряма провина Резнікова, в якого були всі ресурси та можливості створити реальну Тероборону! Це або саботаж, або ідіотизм і в будь якому випадку має бути відставка Резнікова!
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15.02.2022 15:41
+1
Від країн НАТО Україні-розовідданні різних рівнів,озброєння,інструтори,спільні навчання тощо.Україна вже фактично інтегроваа у НАТО-саме тому у лапатніків така істерика...
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15.02.2022 15:42
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15.02.2022 15:38 Відповісти
Резнікова потрібно міняти, він провалив створення Тероборони і підготовку до війни. Резніков - безтолкова та безмістовна говорілка, яка не вчиняє потрібних дій! Те що Резніков відмовився від додаткових 50 млрд.грн. на фінансування створення Тероборони говорить про те що Резніков боїться навіть брати гроші, бо не розуміє що з ними робити! Якщо завтра війна - тероборона не готова і це пряма провина Резнікова, в якого були всі ресурси та можливості створити реальну Тероборону! Це або саботаж, або ідіотизм і в будь якому випадку має бути відставка Резнікова!
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15.02.2022 15:41 Відповісти
Створення тероборони провалив Гриценко, продавши нерухомість МО, тероборона це не тільки люди, це інфраструктура.
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15.02.2022 15:55 Відповісти
точно -точно, а звільнити за це потрібно Резнікова!
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15.02.2022 16:14 Відповісти
ну,главное - Украина не в НАТО..
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15.02.2022 15:39 Відповісти
"типа"
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15.02.2022 15:43 Відповісти
ніщо так не штовхає Україну і НАТО одне до одного, як політика кремлівського шизофреніка.
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15.02.2022 15:40 Відповісти
саме так-бункєрний дурік усе для цього зробив та продовжує надалі...
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15.02.2022 15:51 Відповісти
Від країн НАТО Україні-розовідданні різних рівнів,озброєння,інструтори,спільні навчання тощо.Україна вже фактично інтегроваа у НАТО-саме тому у лапатніків така істерика...
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15.02.2022 15:42 Відповісти
...які такі лопатники, лаптєногі...
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15.02.2022 15:47 Відповісти
***** kaput.
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15.02.2022 15:45 Відповісти
Да всё, Европа выдохнула, кровопролития нет, значит и санкции нечего вводить чтобы не злить *****! А признание или не признание, то такое, - всем пох!
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15.02.2022 15:47 Відповісти
Ну не всім, москалі радісно відмовляються від 13-ї зарплати, лише просять побудувати завод по випуску педігрі, хоч на 9-е травня щось смачненьке поїсти.
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15.02.2022 15:50 Відповісти
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15.02.2022 15:50 Відповісти
В нас завтра день *******, давайте вже після свят.
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15.02.2022 15:55 Відповісти
Бен Уоллес(минобороны Британии) - капитан, Королевская вренная Академия. Ллойд Остин(миобороны США) - военный колледж Армии США, командно-штабной кол. Резников(Минобороны Украины) - ЛУН им. И. Франко. Для такого общения нужно соответствующее образование.
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15.02.2022 16:33 Відповісти
 
 