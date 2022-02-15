Резніков візьме участь у засіданні міністрів оборони НАТО: обговорюватимемо практичну підтримку України, - Столтенберг

Міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь у засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО у четвер, 17 лютого.

Про це у вівторок у Брюсселі на пресконференції повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, анонсуючи порядок денний засідання Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів оборони, яке відбудеться 16-17 лютого у штаб-квартирі Альянсу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Така участь буде у відеоформаті.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з міністром оборони України разом з міністром оборони Грузії. Вони зустрінуться з усіма 30 союзниками по НАТО в четвер. Це ще одна ознака дуже тісного і високо цінованого партнерства, яке у нас є з Україною, і сильної підтримки, яку союзники надають Україні", – заявив він.

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За його словами, очікується, що на засіданні міністри "вкотре висловлять свою політичну підтримку Україні, її суверенітету та територіальній цілісності".

У ході зустрічі обговорюватимуться такі питання, надання Альянсом підтримки у плані розбудови українських можливостей, інституцій у сфері безпеки та оборони.

"Під час засідання ми також обговорюватимемо політичну та практичну підтримку. Також, я думаю, що це буде можливість для всіх нас обговорити, чи є ознаки того, що все рухається у правильному напрямку, чи є продовження нарощування військової присутності в Україні та навколо неї", - деталізував очікування Столтенберг.