Держприкордонслужба не видавала Аліні Паш документ про перетин адмінмежі з окупованим Кримом

Державна прикордонна служба не створювала та не надавала документ, який Alina Pash передала Суспільному мовнику України в рамках її участі у відборі на Євробачення.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Державна прикордонна служба України проаналізувала інформацію, що була поширена Суспільним мовником України про документ, начебто наданий відомством фізичній особі для представлення в рамках відбору на Євробачення. Повідомляємо, нам не відомо, що це за документ, опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався та під таким номером нікому не надавався. Відомство також отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України щодо підтвердження створення такого документа. В найближчий час мовник отримає нашу відповідь", - повідомив Демченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суспільне" просить ДПСУ перевірити надану командою Alina Pash довідку про перетин кордону з окупованим Кримом

Раніше повідомлялось, що зв’язку з отриманою інформацією про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звернувся до ДПСУ, аби спростувати факт підробки документа державної служби.