57,5% українців чинитимуть опір у разі вторгнення Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

З грудня 2021 року в Україні зростає готовність чинити опір російській агресії: з 33,3% до 37,3% зросла готовність чинити збройний опір, з 21,7% до 25% зросла готовність опиратися шляхом участі в акціях громадянського спротиву.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"У лютому 2022 року КМІС в рамках "Омнібусу" ставив респондентам запитання: "У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії у Ваше місто чи село, чи вдалися б Ви до якихось дій і якщо "так", то яких саме?". Загалом, результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам. При цьому, з грудня 2021 року попри продовження агресивної ескалації ситуації Росією в Україні зростає готовність чинити опір: з 33,3% до 37,3% зросла готовність чинити збройний опір. Крім цього, з 21,7% до 25% зросла готовність опиратися шляхом участі в акціях громадянського спротиву. Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 57,5% українців проти 50,2% у грудні. Серед інших опцій – виїхали б у більш безпечний регіон – 12,4%, виїхали б закордон – 7,5%, нічого б не робили – 17,9%. Ще 7,6% не визначилися із відповіддю, а 1,2% відмовилися відповісти на запитання", - йдеться у дослідженні.

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"У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 72,2% на Заході до 30,5% на Сході. Готовність чинити збройний опір – від 44,8% на Заході до 17,8% на Сході. На Заході і в Центрі готовність чинити опір зросла. На Півдні порівняно з груднем різниця в межах похибки, але з тенденцією до деякого зростання готовності чинити опір. На Сході, навпаки, різниця також у межах похибки порівняно з груднем, але є тенденція до нижчої готовності чинити опір", - додали автори дослідження.

"Готовність до опору відрізняється залежно від того, яку партію / кандидата підтримують респонденти і можна говорити про тенденцію, що прихильники сил, яких політичні коментатори зараховують до "проросійських", у меншій мірі готові чинити опір. Утім, разом з цим важливо також бачити, що навіть серед виборців таких сил значна частина буде чинити опір російським інтервентам (тобто що прихильність до таких партій / кандидатів не є тотожною схваленню агресивних дій Росії і, тим більше, не є тотожною "вітанню" інтервентів на українській землі)", - наголосили дослідники.

"Чоловіки у більшій мірі готові чинити опір: серед них 72% готові чинити опір, в т.ч. 60% готові до збройного опору, а 17% – до участі в громадянському опорі. Серед жінок 46% готові чинити опір, з яких 18% готові збройно чинити опір, 32% – шляхом участі в акціях громадянського опору. За віком лише найстарші респонденти (70+ років) вирізняються дещо нижчою готовністю опиратися, у той час як більшість респондентів 18-69 років готові до опору, в т.ч. не менше 32.5% залежно від вікової категорії готові до збройного опору", - зазначається у дослідженні.

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У лютому 2022 року КМІС в рамках "Омнібусу" ставив респондентам запитання: "У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії у Ваше місто чи село, чи вдалися б Ви до якихось дій і якщо "так", то яких саме?". Загалом, результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам.

При цьому, з грудня 2021 року попри продовження агресивної ескалації ситуації Росією в Україні зростає готовність чинити опір: з 33,3% до 37,3% зросла готовність чинити збройний опір. Крім цього, з 21,7% до 25% зросла готовність опиратися шляхом участі в акціях громадянського спротиву. Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 57,5% українців проти 50,2% у грудні. Серед інших опцій – виїхали б у більш безпечний регіон – 12,4%, виїхали б закордон – 7,5%, нічого б не робили – 17,9%. Ще 7,6% не визначилися із відповіддю, а 1,2% відмовилися відповісти на запитання.

У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 72,2% на Заході до 30,5% на Сході. Готовність чинити збройний опір – від 44,8% на Заході до 17,8% на Сході. На Заході і в Центрі готовність чинити опір зросла. На Півдні порівняно з груднем різниця в межах похибки, але з тенденцією до деякого зростання готовності чинити опір. На Сході, навпаки, різниця також у межах похибки порівняно з груднем, але є тенденція до нижчої готовності чинити опір.

Упродовж 5-13 лютого 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2004 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Аналогічне запитання КМІС ставив у грудні 2021 року, тому у пресрелізі наводиться динаміка настроїв населення за останні 2 місяці.