57,5% українців чинитимуть опір у разі вторгнення Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
З грудня 2021 року в Україні зростає готовність чинити опір російській агресії: з 33,3% до 37,3% зросла готовність чинити збройний опір, з 21,7% до 25% зросла готовність опиратися шляхом участі в акціях громадянського спротиву.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
"У лютому 2022 року КМІС в рамках "Омнібусу" ставив респондентам запитання: "У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії у Ваше місто чи село, чи вдалися б Ви до якихось дій і якщо "так", то яких саме?". Загалом, результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам. При цьому, з грудня 2021 року попри продовження агресивної ескалації ситуації Росією в Україні зростає готовність чинити опір: з 33,3% до 37,3% зросла готовність чинити збройний опір. Крім цього, з 21,7% до 25% зросла готовність опиратися шляхом участі в акціях громадянського спротиву. Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 57,5% українців проти 50,2% у грудні. Серед інших опцій – виїхали б у більш безпечний регіон – 12,4%, виїхали б закордон – 7,5%, нічого б не робили – 17,9%. Ще 7,6% не визначилися із відповіддю, а 1,2% відмовилися відповісти на запитання", - йдеться у дослідженні.
"У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 72,2% на Заході до 30,5% на Сході. Готовність чинити збройний опір – від 44,8% на Заході до 17,8% на Сході. На Заході і в Центрі готовність чинити опір зросла. На Півдні порівняно з груднем різниця в межах похибки, але з тенденцією до деякого зростання готовності чинити опір. На Сході, навпаки, різниця також у межах похибки порівняно з груднем, але є тенденція до нижчої готовності чинити опір", - додали автори дослідження.
"Готовність до опору відрізняється залежно від того, яку партію / кандидата підтримують респонденти і можна говорити про тенденцію, що прихильники сил, яких політичні коментатори зараховують до "проросійських", у меншій мірі готові чинити опір. Утім, разом з цим важливо також бачити, що навіть серед виборців таких сил значна частина буде чинити опір російським інтервентам (тобто що прихильність до таких партій / кандидатів не є тотожною схваленню агресивних дій Росії і, тим більше, не є тотожною "вітанню" інтервентів на українській землі)", - наголосили дослідники.
"Чоловіки у більшій мірі готові чинити опір: серед них 72% готові чинити опір, в т.ч. 60% готові до збройного опору, а 17% – до участі в громадянському опорі. Серед жінок 46% готові чинити опір, з яких 18% готові збройно чинити опір, 32% – шляхом участі в акціях громадянського опору. За віком лише найстарші респонденти (70+ років) вирізняються дещо нижчою готовністю опиратися, у той час як більшість респондентів 18-69 років готові до опору, в т.ч. не менше 32.5% залежно від вікової категорії готові до збройного опору", - зазначається у дослідженні.
У лютому 2022 року КМІС в рамках "Омнібусу" ставив респондентам запитання: "У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії у Ваше місто чи село, чи вдалися б Ви до якихось дій і якщо "так", то яких саме?". Загалом, результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам.
При цьому, з грудня 2021 року попри продовження агресивної ескалації ситуації Росією в Україні зростає готовність чинити опір: з 33,3% до 37,3% зросла готовність чинити збройний опір. Крім цього, з 21,7% до 25% зросла готовність опиратися шляхом участі в акціях громадянського спротиву. Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 57,5% українців проти 50,2% у грудні. Серед інших опцій – виїхали б у більш безпечний регіон – 12,4%, виїхали б закордон – 7,5%, нічого б не робили – 17,9%. Ще 7,6% не визначилися із відповіддю, а 1,2% відмовилися відповісти на запитання.
У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 72,2% на Заході до 30,5% на Сході. Готовність чинити збройний опір – від 44,8% на Заході до 17,8% на Сході. На Заході і в Центрі готовність чинити опір зросла. На Півдні порівняно з груднем різниця в межах похибки, але з тенденцією до деякого зростання готовності чинити опір. На Сході, навпаки, різниця також у межах похибки порівняно з груднем, але є тенденція до нижчої готовності чинити опір.
Упродовж 5-13 лютого 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2004 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.
Аналогічне запитання КМІС ставив у грудні 2021 року, тому у пресрелізі наводиться динаміка настроїв населення за останні 2 місяці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-Я не можу нікуди панічно поїхати У мене кіт , прийдеться драцця
Путин уже отводит войска. Того количества гробов, которое получила бы Россия в Украине, власть Путина не выдержала бы.
Ограничители будут сорваны! Кто не спрятался, я не виноват.
Ця тендеція загальносвітова.
З Західних областей було ніколи, були на заробітках.
(Повстанська пісня)
Чорні ночі в наші очі,
В наші зорі кулі свищуть.
Хай обійме стан дівочий
Чорний дим од пожарища.
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв із скоростріла,
Ти набої подавала.
Облітає цвіт калини,
Перепел замовк у житі...
Ще учора тут жили ми,
А сьогодні тут чужинці.
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.
Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
Сьогодні Перше Фото Дня - уже зайняте !
по окупантах будуть стріляти навіть кущыі, а коти та собаки
будуть їх рвати
"Борiтеся - поборете,
Вам Бог помогає.
За вас правда, за вас слава.
І воля святая!" (С)
"Доклад о текущем моменте делал министр по национальным вопросам Егоров Николай Дмитриевич. Он говорил, что в Чечне всё нормально: «в результате работы с населением» мы достигли прогресса - 70 процентов чеченцев ждут, когда войдут российские войска. Остальные тридцать в основном нейтральны. Сопротивление окажут только отщепенцы".
Что потом произошло с домами мирных жителей Грозного:
а нас пугают 130-тысячным сбродом распорошенным вдоль границы в 3,5 тысячи киллометров
В умовах комендантської години😂😂😂.
Цим довбням необхідно показати що таке рознесена черепуха і до скількох секунд після цього буде їхній громадський опір😂😂😂
Серьезный аргумент.