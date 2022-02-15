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Новини Агресія Росії проти України Війна
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57,5% українців чинитимуть опір у разі вторгнення Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

57,5% українців чинитимуть опір у разі вторгнення Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Фото: dailymail

З грудня 2021 року в Україні зростає готовність чинити опір російській агресії: з 33,3% до 37,3% зросла готовність чинити збройний опір, з 21,7% до 25% зросла готовність опиратися шляхом участі в акціях громадянського спротиву.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"У лютому 2022 року КМІС в рамках "Омнібусу" ставив респондентам запитання: "У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії у Ваше місто чи село, чи вдалися б Ви до якихось дій і якщо "так", то яких саме?". Загалом, результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам. При цьому, з грудня 2021 року попри продовження агресивної ескалації ситуації Росією в Україні зростає готовність чинити опір: з 33,3% до 37,3% зросла готовність чинити збройний опір. Крім цього, з 21,7% до 25% зросла готовність опиратися шляхом участі в акціях громадянського спротиву. Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 57,5% українців проти 50,2% у грудні. Серед інших опцій – виїхали б у більш безпечний регіон – 12,4%, виїхали б закордон – 7,5%, нічого б не робили – 17,9%. Ще 7,6% не визначилися із відповіддю, а 1,2% відмовилися відповісти на запитання", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": The Sun: Росія нападе на Україну завтра о 3 годині ночі, завдавши масивного ракетного удару за участю 200 тис. військових

"У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 72,2% на Заході до 30,5% на Сході. Готовність чинити збройний опір – від 44,8% на Заході до 17,8% на Сході. На Заході і в Центрі готовність чинити опір зросла. На Півдні порівняно з груднем різниця в межах похибки, але з тенденцією до деякого зростання готовності чинити опір. На Сході, навпаки, різниця також у межах похибки порівняно з груднем, але є тенденція до нижчої готовності чинити опір", - додали автори дослідження.

"Готовність до опору відрізняється залежно від того, яку партію / кандидата підтримують респонденти і можна говорити про тенденцію, що прихильники сил, яких політичні коментатори зараховують до "проросійських", у меншій мірі готові чинити опір. Утім, разом з цим важливо також бачити, що навіть серед виборців таких сил значна частина буде чинити опір російським інтервентам (тобто що прихильність до таких партій / кандидатів не є тотожною схваленню агресивних дій Росії і, тим більше, не є тотожною "вітанню" інтервентів на українській землі)", - наголосили дослідники.

"Чоловіки у більшій мірі готові чинити опір: серед них 72% готові чинити опір, в т.ч. 60% готові до збройного опору, а 17% – до участі в громадянському опорі. Серед жінок 46% готові чинити опір, з яких 18% готові збройно чинити опір, 32% – шляхом участі в акціях громадянського опору. За віком лише найстарші респонденти (70+ років) вирізняються дещо нижчою готовністю опиратися, у той час як більшість респондентів 18-69 років готові до опору, в т.ч. не менше 32.5% залежно від вікової категорії готові до збройного опору", - зазначається у дослідженні.

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57,5% українців чинитимуть опір у разі вторгнення Росії, - опитування КМІС 01
57,5% українців чинитимуть опір у разі вторгнення Росії, - опитування КМІС 02
57,5% українців чинитимуть опір у разі вторгнення Росії, - опитування КМІС 03
57,5% українців чинитимуть опір у разі вторгнення Росії, - опитування КМІС 04
57,5% українців чинитимуть опір у разі вторгнення Росії, - опитування КМІС 05

У лютому 2022 року КМІС в рамках "Омнібусу" ставив респондентам запитання: "У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії у Ваше місто чи село, чи вдалися б Ви до якихось дій і якщо "так", то яких саме?". Загалом, результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам.

При цьому, з грудня 2021 року попри продовження агресивної ескалації ситуації Росією в Україні зростає готовність чинити опір: з 33,3% до 37,3% зросла готовність чинити збройний опір. Крім цього, з 21,7% до 25% зросла готовність опиратися шляхом участі в акціях громадянського спротиву. Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 57,5% українців проти 50,2% у грудні. Серед інших опцій – виїхали б у більш безпечний регіон – 12,4%, виїхали б закордон – 7,5%, нічого б не робили – 17,9%. Ще 7,6% не визначилися із відповіддю, а 1,2% відмовилися відповісти на запитання.

У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 72,2% на Заході до 30,5% на Сході. Готовність чинити збройний опір – від 44,8% на Заході до 17,8% на Сході. На Заході і в Центрі готовність чинити опір зросла. На Півдні порівняно з груднем різниця в межах похибки, але з тенденцією до деякого зростання готовності чинити опір. На Сході, навпаки, різниця також у межах похибки порівняно з груднем, але є тенденція до нижчої готовності чинити опір.

Упродовж 5-13 лютого 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2004 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Аналогічне запитання КМІС ставив у грудні 2021 року, тому у пресрелізі наводиться динаміка настроїв населення за останні 2 місяці.

Автор: 

опитування (1930) паніка (30) КМІС (334) партизани (192)


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Топ коментарі
+35
Не я написав но таких багато
-Я не можу нікуди панічно поїхати У мене кіт , прийдеться драцця
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15.02.2022 16:02
+26
Ну вони ж впевнені що московитські ракети їх не зачеплять.
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15.02.2022 16:00
+26
А в мене крім кота, пес, папуга, кури і теща.
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15.02.2022 16:04
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15.02.2022 15:53 Відповісти
Не я написав но таких багато
-Я не можу нікуди панічно поїхати У мене кіт , прийдеться драцця
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15.02.2022 16:02 Відповісти
А в мене крім кота, пес, папуга, кури і теща.
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15.02.2022 16:04 Відповісти
Ну теща то таке... , а кіт, пес, папуга з курами тут дійсно треба боротись.
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15.02.2022 16:38 Відповісти
Бачив на це відповідь: Тому збройні магазини у нас в Харкові опустіли - у всіх є коти.
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15.02.2022 16:37 Відповісти
Козломордых будут отстреливать 100%, а главное внутренних тоже!
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15.02.2022 16:41 Відповісти
Ну все точнісінько як у мене: котяча сімейка(мама, татко, кошенятко), ще й собацюга така шо всіх одразу порве(правда розміром з таксу😄). І на кого ж мені оцю котопесобанду залишити? Довелось самому залишитись... 😆
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15.02.2022 16:38 Відповісти
а я только вторую кошку из приюта взяла
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15.02.2022 22:04 Відповісти
Те ж саме
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15.02.2022 17:09 Відповісти
Треба вивчити питання. Можливо котів можна обучити стріляти з Джевелінів... Багато з них не дурніше, ніж люди.
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15.02.2022 17:17 Відповісти
Я думаю процентов гораздо больше . В количестве это сотни тысяч ... Всех так уже достало ***** за 8 лет что будет гореть земля под ногами
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15.02.2022 18:13 Відповісти
Это чистой воды фейк, основаный на мнении неоднозначного Sun.

Путин уже отводит войска. Того количества гробов, которое получила бы Россия в Украине, власть Путина не выдержала бы.
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15.02.2022 16:08 Відповісти
Кацапи закупили 45тис труппакетів для своїх військ. ЦЕ власне їхня найбільш боєздатна частина військ, решта просто мясо
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15.02.2022 19:42 Відповісти
это не разведка США озвучила дату, а жёлтое издание The Sun написало статейку! так же The Sun 25 января озвучивало информацию "из достоверных источников", что "Украина будет атакована в течении 10 дней"
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15.02.2022 16:28 Відповісти
Шо и требовалось доказать - 20% ваты, которая с любовью встретит окупанта. Электорат опзж и прочих.
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15.02.2022 15:54 Відповісти
Ну вони ж впевнені що московитські ракети їх не зачеплять.
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15.02.2022 16:00 Відповісти
Хай накриються простирадлом і на погост, найліпший захист.
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15.02.2022 16:06 Відповісти
Если завертится, я этой латентной вате просто не завидую.
Ограничители будут сорваны! Кто не спрятался, я не виноват.
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15.02.2022 16:33 Відповісти
Не ти один так думаєш, починати власне треба з 5 колони
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15.02.2022 19:43 Відповісти
72,2% на Заході до 30,5% на Сході. Джерело:
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15.02.2022 15:54 Відповісти
Це традіційно, чим дальше від війни, тім більше хочуть воювати.
Ця тендеція загальносвітова.
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15.02.2022 16:05 Відповісти
Що значить "хочуть воювати", може мають бажання захистити свою землю і не важають шойгукадирівців аднімнародом.
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15.02.2022 16:07 Відповісти
У 2014 році найбільше людей у АТО воювали з Дніпропетровської області як що брати по регіонам.
З Західних областей було ніколи, були на заробітках.
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15.02.2022 16:13 Відповісти
Йди в ж... провокатор, будеш тут ділити Україну.
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15.02.2022 16:15 Відповісти
Не я а "опитування" ВЖЕ поділило і за місцем проживання і партійними симпатіями, щоб усі всиралися, доводячи хто нвйбільший патріот.
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15.02.2022 16:18 Відповісти
Ну тут більше історичні уподобання, на сході багато нащадків переселенців з під березок, на заході ніколи не було ілюзій щодо московитів, а от центр та південь це вже наслідки ідіотизма ******** кремльовської влади. Центр вже більш радикальний ніж захід, колись фуйлові покладуть у Арлінгтоні бюст.
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15.02.2022 16:22 Відповісти
Нехай йому у Якутії з гівна бюст злеплять
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15.02.2022 16:35 Відповісти
но в реальности большая часть воюющих тек кто ближе к войне
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15.02.2022 16:18 Відповісти
Ще на Сході динаміка між опитуваннями (по мірі зростання реальності загрози) протилежна до всіх інших регіонів.
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15.02.2022 16:08 Відповісти
З них 60% на заробітках, будуть через телеграм з нами гнати ймовірного ворога.
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15.02.2022 16:08 Відповісти
Угу, вони ще через телеграм кожен ранок пробки роблять на дорогах, ваше уявлення про захід видає у вас недалеку людину.
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15.02.2022 16:11 Відповісти
Не знаю кто озвучил эти проценты. Я с Днепра будет им здесь писец... Если вата начнет бегать зароем сразу
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15.02.2022 18:16 Відповісти
...я думаю, що цифра дута - ще менше....
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15.02.2022 15:55 Відповісти
Не факт, може й більше, справа в тому що у тієї московії не виявилось нічого привабливого, вони навіть для своїх громадян нічого не створили, а ватні українці для них завжди будуть другим сортом.
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15.02.2022 15:59 Відповісти
Да хвате і 10%
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15.02.2022 16:00 Відповісти
Ну да, 10 відсотків це 1 млн штиків, які готові, проти тих хто сидить по домам.
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15.02.2022 16:01 Відповісти
10% - это 4 миллиона бойцов!
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15.02.2022 16:30 Відповісти
Ну оті 17% нічого не робили, то походу порахували разом всіг слуг і хто за них голосував, нічого дивного. Але, я вважаю, потрібно брати ціх нехочух і обмотувати їмі наші танкі і позиції на передовій.
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15.02.2022 15:55 Відповісти
57,5% +1. Мене не опитали.
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15.02.2022 15:57 Відповісти
57% - это больше 20 млн человек! кацапы лососнут
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15.02.2022 16:31 Відповісти
Дурдом, 25 відсотків готові чинити громадянський спротив, вони думають що московія це Україна, їм дадуть той спротив показувати.
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15.02.2022 15:57 Відповісти
саботаж
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15.02.2022 16:07 Відповісти
Який в ж.. саботаж, це ж москалі, розстріляють 5-10 і аж бігом, недаремно німці, коли окупували Україну першою справою знижували податки з селян, бо порахувади, що з радянськими селяни не виживуть і тоді не буде кому годувати вермахт.
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15.02.2022 16:09 Відповісти
Нас весна не там зустріла
(Повстанська пісня)

Чорні ночі в наші очі,
В наші зорі кулі свищуть.
Хай обійме стан дівочий
Чорний дим од пожарища.

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв із скоростріла,
Ти набої подавала.
Облітає цвіт калини,
Перепел замовк у житі...
Ще учора тут жили ми,
А сьогодні тут чужинці.
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15.02.2022 16:00 Відповісти
чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.
Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
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15.02.2022 16:02 Відповісти
А можно потом, после победы, чтоб трофейное оружие коршуны авакова-монастырыща не забирали у простых громадян?
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15.02.2022 16:01 Відповісти
Тю, який ви дивний, тут у деяких і пінгвіни Берії не змогли забрати, я коли побачив у клуні в дідка ахт-ахт, взагалі в аут випав.
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15.02.2022 16:03 Відповісти
Хай спробують 😎
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15.02.2022 16:03 Відповісти
Тебе полагается всё в тройном размере, плинтус крейдовый.
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15.02.2022 16:04 Відповісти
Остальные старики и дети.
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15.02.2022 16:03 Відповісти
Вірно, от і виходить що заради тих дітей прийдеться воювати, інакше знову згинуть в Сибіру.
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15.02.2022 16:05 Відповісти
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15.02.2022 16:12 Відповісти
Краще фото дня!!!
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15.02.2022 17:14 Відповісти
Друге ...
Сьогодні Перше Фото Дня - уже зайняте !

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15.02.2022 17:32 Відповісти
Не тіште себе ілюзіями....
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15.02.2022 16:13 Відповісти
..сказав Гітлер Сталіну в жовтні 1941.
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15.02.2022 16:18 Відповісти
Я буду безумовно
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15.02.2022 16:26 Відповісти
не те що люди,
по окупантах будуть стріляти навіть кущыі, а коти та собаки
будуть їх рвати
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15.02.2022 16:27 Відповісти
Процент растёт. Гордость за украинцев переполняет.

"Борiтеся - поборете,
Вам Бог помогає.
За вас правда, за вас слава.
І воля святая!" (С)
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15.02.2022 16:30 Відповісти
Это они еще не опросили меня, а скорее всего еще 20% населения.
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15.02.2022 16:30 Відповісти
Первая чеченская 1994-1996 г.:

"Доклад о текущем моменте делал министр по национальным вопросам Егоров Николай Дмитриевич. Он говорил, что в Чечне всё нормально: «в результате работы с населением» мы достигли прогресса - 70 процентов чеченцев ждут, когда войдут российские войска. Остальные тридцать в основном нейтральны. Сопротивление окажут только отщепенцы".

Что потом произошло с домами мирных жителей Грозного:

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15.02.2022 16:31 Відповісти
Вот бы в Донецке так в 2014м... А не театры у них там и показы мод
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15.02.2022 16:32 Відповісти
150-тысячный сброд рашисткой салдатни штурмовал Джохар в течении 2 месяцев! при первом штурме, чеченские старики и молодёшь чуть не смешали рсукую салдатню с говном
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15.02.2022 16:34 Відповісти
...население ВСЕЙ Ичкерии 896 тысяч человек! и это был, всего лишь, 1 город!! задумайтесь!!! 1 город - и 150 тысячная армия рсуких ублюдков!
а нас пугают 130-тысячным сбродом распорошенным вдоль границы в 3,5 тысячи киллометров
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15.02.2022 16:37 Відповісти
57,5% це і є справжні громадяни України , всіх інших які можуть але не хочуть захищати країну позбавити громадянства.
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15.02.2022 16:31 Відповісти
Особливо показовим є громадський опір😂😂😂.
В умовах комендантської години😂😂😂.
Цим довбням необхідно показати що таке рознесена черепуха і до скількох секунд після цього буде їхній громадський опір😂😂😂
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15.02.2022 16:32 Відповісти
Только посылать ***** нах.й всем миром и будет Мир.
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15.02.2022 16:36 Відповісти
57% это минимум 18млн. армия!
Серьезный аргумент.
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15.02.2022 16:40 Відповісти
Проценты неплохие и говорят о постепенном становлении нации и повышении внимания к вопросам безопасности. Теперь дело за равитием ТРО, военной подготовке населения на различных курсах, легальном вооружении граждан и военно-патриотической подготовке молодёжи
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15.02.2022 16:48 Відповісти
По данным опроса выходит, что электорат Игоря Смешка - эдакие патриоты на уровне электората Порошенка и Гройсмана. Но я +ука, ни одного не знаю. Что за +рень с этим электоратом Смешко, обьявите пожалуйста, кто они, эти загадочные хомячки за Смешка?
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15.02.2022 16:49 Відповісти
Хто - хто? - Гордон і Бацман.
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15.02.2022 17:29 Відповісти
Не просто сопротивляться ...резать оккупантов будем как свиней во СЛАВУ УКРАИНЫ .
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15.02.2022 16:57 Відповісти
Кацапы как фрицы, могут пойти ночью и заслепить по полной. Какое противостояние подсветке?
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15.02.2022 17:19 Відповісти
очень показательны выборцы Шария, если ОПЗЖ то понятно, выборцы - коллаборанты. То шариковы очень четко показывают. Мы за *повыб***ься, но хотим получать халяву и ничего не делать. А если заставите - убежим*. Типичное молодое население, особенно на востоке.
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15.02.2022 17:46 Відповісти
З нашою бубочкою неякий опыр ворогам робити не треба. Усе вже підписано.
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15.02.2022 18:32 Відповісти
 
 