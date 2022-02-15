Голосування в Держдумі щодо "ЛДНР" є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України, - посольство США
Голосування у Держдумі про звернення до президента Російської Федерації щодо визнання так званих "ЛДНР" є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України.
Про це заявляють у посольстві США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Голосування в Думі щодо "ЛНР/ДНР" сьогодні є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод, які зобов’язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".
В МЗС України заявили, що визнання Росією "ЛНР" і "ДНР" означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей і завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню.
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