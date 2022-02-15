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Голосування в Держдумі щодо "ЛДНР" є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України, - посольство США

Голосування в Держдумі щодо

Голосування у Держдумі про звернення до президента Російської Федерації щодо визнання так званих "ЛДНР" є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України.

Про це заявляють у посольстві США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Голосування в Думі щодо "ЛНР/ДНР" сьогодні є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод, які зобов’язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Офіційне визнання "ЛДНР" може спричинити додаткові територіальні претензії до України, - Маасікас

Голосування в Держдумі щодо ЛДНР є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України, - посольство США 01

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".

В МЗС України заявили, що визнання Росією "ЛНР" і "ДНР" означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей і завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню.

бойовик (3414) Держдума (734) посольство (942) росія (64984) США (22614) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+2
А осел сделает вид что ничего не произошло и будет мусолить минские договоренности, особый статус и прочую дичь...
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15.02.2022 16:18
+1
В зв'язку з рішенням Держдуми РФ щодо визнання ЛДНР мінськи угоди більше не діють. Москві все такі прийдеться виконувати будапештський меморандум, де вона гарантувала безпеку України
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15.02.2022 16:21
+1
Скорее всего, этим шагом ***** дают возможность сохранить "лицо". Типа, хоть в чем то победа
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15.02.2022 16:26
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Потрібні санкції за це неподобство московитів!
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15.02.2022 16:14 Відповісти
Заметьте, но никто не говорит ни о каких санкциях! То есть ничего не произошло! Для пекельних санкций пока что нет места!
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15.02.2022 16:18 Відповісти
Скорее всего, этим шагом ***** дают возможность сохранить "лицо". Типа, хоть в чем то победа
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15.02.2022 16:26 Відповісти
так і є. У пуйла просто нема іншого виходу
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15.02.2022 16:46 Відповісти
Да .Но нужно ВР проголосовать за присоединения московских территорий к КИЕВУ. Т.к. Масква была основана киевским князем Долгоруким.
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15.02.2022 18:25 Відповісти
А осел сделает вид что ничего не произошло и будет мусолить минские договоренности, особый статус и прочую дичь...
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15.02.2022 16:18 Відповісти
В зв'язку з рішенням Держдуми РФ щодо визнання ЛДНР мінськи угоди більше не діють. Москві все такі прийдеться виконувати будапештський меморандум, де вона гарантувала безпеку України
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15.02.2022 16:21 Відповісти
Ось і все. Цар не може його не підписати. Цар не може не ввести регулярні війська "на прохання незалежних гасударств" і провести вибори під дулами своїх автоматів, підтертися мінськими угодами так само, як і будапештським меморандумом. Роззброєна безядерна Україна не сміє атакувати його війська, не сміє навіть утримати позиції навколо Донецька. Так де ж мегафоносанкції? Якась заява, "ми разом з Україною". Сонечко сяє.
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15.02.2022 16:36 Відповісти
думаю така "перемога" ху-йла на даний момент нас влаштовує і з багатьох причин, найперша це та, що примусовий мінський договрняк склепаний ху.йлом з позиції сили і підтримки на початку мало а нині ну дуже"озабоченої" Європи кане в лету. тут би цивілізованому світові жахнути відчутними санкціями за таке зухвальство з боку рашки-недоімперії та видно світ ще не прийшов до тями після провалених планів ху.йла пограти у войнушки. по -друге і це мабуть найголовніше, можливі сценарії у спробі зруйнувати Україну сутьєво скорочуються і обмежуються виключно тимчасово окупованю територією, тобто вся гидота рузького міру має лізти з гібридних недореспублік. на все потрібен час а він нині на нашій стороні.
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15.02.2022 16:49 Відповісти
И как это собиратель земель про Аляску не вспоминает?
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15.02.2022 16:50 Відповісти
Если у нас теперь есть "независимые государства лнр днр", то почему Украина поставляет им воду и как однажды проговорился Зеленський, за это с тех территорий никто не платит, и из-за этого у водоканалов выросли огромные долги
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15.02.2022 17:19 Відповісти
А почем зебик молчит?
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15.02.2022 17:26 Відповісти
Якщо росія визнає днр-лнр, то це буде означати, що "нога російського солдата ступила на українську землю", як попередили ЄС, НАТО, США, Британія????? Чи всі знову проковтнуть??
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15.02.2022 17:29 Відповісти
Це спектакль з боку Путлєра. Вони зі шмарклею роблять свою справу разом.
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15.02.2022 21:29 Відповісти
 
 