Голосування в Держдумі щодо "ЛДНР" є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України, - посольство США

Голосування у Держдумі про звернення до президента Російської Федерації щодо визнання так званих "ЛДНР" є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України.

Про це заявляють у посольстві США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Голосування в Думі щодо "ЛНР/ДНР" сьогодні є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод, які зобов’язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".

В МЗС України заявили, що визнання Росією "ЛНР" і "ДНР" означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей і завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню.