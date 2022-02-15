Квін про перенесення посольства США у Львів: "Переїзд тимчасовий, сподіваємося швидко повернутися до Києва"
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у Львові 15 лютого, коментуючи переїзд основної групи американських дипломатів з Києва до Львова, висловила сподівання, що таке перебування тут - тимчасове.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Наша група дипломатів продовжуватиме роботу, щоб допомогти Украіні боротися з російською агресією. Продовжуватимемо роботу у всіх сферах взаємин між США і Україною. Цей переїзд тимчасовий і ми сподіваємося швидко повернутися до Києва.
Ми наполегливо закликаємо Росію провести деескалацію її ворожих дій і погроз проти України. Саме через таку поведінку Росії і що вона накопичила на кордоні з Україною понад сотню тисяч військовослужбовців, саме це спричинило наш переїзд. Саме це накопичення російських військ на кордоні з Україною, яке відбувається з дуже агресивною риторикою щодо України, саме через ці причини закликаємо всіх громадян США виїхати з України в будь-який спосіб", - наголосила вона.
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про тимчасове перенесення американського посольства з Києва до Львова.
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Тепер після цього ворожого вчинку будь-які перемовини в рамках "мінського" або "нормандського формату" стають неможливими. Бо тепер - в русі російської логіки - мова буде йти про особливий статус ЛДНР, тобто про "включення незалежних держав" в тіло України. Це федералізація, панове. Погоджуватися на це, навіть роблячи вигляд, що ми не помітили думський маневр, означає погодитися на російську логіку. Зараз потрібно заявляти про вихід Росії з "Мінська". Діяти і консультуватися із західними партнерами, виходячи з цього факту. - https://gazeta.ua/blog/56576/rosiya-vijshla-z-minskih-domovlenostej
Тобто росія путіна поділила держави всього світу на кілька "кастових" категорій:
-На вершині цього поділу вона сама поставила себе, як країну, яка нікому не збирається гарантувати безпеку і присвоїла собі право злочинно та безкарно порушувати кордони інших держав.
-На другому місці від вершини - країни, які як васали -повинні надавати росії гарантії її безпеки.
-На третьому місці, які не мають права розкривати навіть рота на захист жертв росії
- І на четвертому - всі інші країни, в яких не повинно бути НІЯКИХ гарантій безпеки. Які повинні агресію росії проти них, захват їх територій і ресурсів - сприйняти як "щастя" чи "божий дар"...
-"Президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати ситуацію навколо України та гарантії безпеки. Про це телеканалу CNN розповів речник президента Дмитро Пєсков.
Пєсков нагадав, що Путін завжди наполягав на переговорах та дипломатії. І саме Путін ініціював питання щодо гарантій безпеки для Росії. "Україна - це частина серйознішої проблеми гарантій безпеки для Російської Федерації", - заявив прес-секретар і додав, що президент Путін, звісно, готовий вести переговори"
Тим часом, неприпустимість економічного тиску на Україну теж була зафіксована як один із пунктів Будапештського меморандуму.
Що ж ми чуємо у відповідь на такі дії від учасників угоди, на чий захист і на чию рішучість ми маємо розраховувати? Лише заклики до їхніх громадян та дипломатів тікати з небезпечної України якнайшвидше.
Президенти також наголосили, що Україна чує лише "суворі попередження" агресору, і що він заплатить "ціну", проте вона не включатиме "Північний потік-2" та SWIFT. -
Кравчук, Кучма та Ющенко просять підписантів Будапештського меморандуму довести, що він "не був простим обманом": Україна може згадувати урочисті обіцянки як знущання.