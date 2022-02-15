Квін про перенесення посольства США у Львів: "Переїзд тимчасовий, сподіваємося швидко повернутися до Києва"

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у Львові 15 лютого, коментуючи переїзд основної групи американських дипломатів з Києва до Львова, висловила сподівання, що таке перебування тут - тимчасове.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Наша група дипломатів продовжуватиме роботу, щоб допомогти Украіні боротися з російською агресією. Продовжуватимемо роботу у всіх сферах взаємин між США і Україною. Цей переїзд тимчасовий і ми сподіваємося швидко повернутися до Києва.

Ми наполегливо закликаємо Росію провести деескалацію її ворожих дій і погроз проти України. Саме через таку поведінку Росії і що вона накопичила на кордоні з Україною понад сотню тисяч військовослужбовців, саме це спричинило наш переїзд. Саме це накопичення російських військ на кордоні з Україною, яке відбувається з дуже агресивною риторикою щодо України, саме через ці причини закликаємо всіх громадян США виїхати з України в будь-який спосіб", - наголосила вона.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про тимчасове перенесення американського посольства з Києва до Львова.

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