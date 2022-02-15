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Квін про перенесення посольства США у Львів: "Переїзд тимчасовий, сподіваємося швидко повернутися до Києва"

Квін про перенесення посольства США у Львів:

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у Львові 15 лютого, коментуючи переїзд основної групи американських дипломатів з Києва до Львова, висловила сподівання, що таке перебування тут - тимчасове.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Наша група дипломатів продовжуватиме роботу, щоб допомогти Украіні боротися з російською агресією. Продовжуватимемо роботу у всіх сферах взаємин між США і Україною. Цей переїзд тимчасовий і ми сподіваємося швидко повернутися до Києва.

Ми наполегливо закликаємо Росію провести деескалацію її ворожих дій і погроз проти України. Саме через таку поведінку Росії і що вона накопичила на кордоні з Україною понад сотню тисяч військовослужбовців, саме це спричинило наш переїзд. Саме це накопичення російських військ на кордоні з Україною, яке відбувається з дуже агресивною риторикою щодо України, саме через ці причини закликаємо всіх громадян США виїхати з України в будь-який спосіб", - наголосила вона.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про тимчасове перенесення американського посольства з Києва до Львова.

Також читайте: Індія закликала своїх громадян, зокрема студентів, залишити Україну, - посольство

Автор: 

посольство (942) США (22614) Квін Крістіна (110)


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https://gazeta.ua/articles/donbas/_derzhduma-rf-progolosuvala-za-zvernennya-do-putina-schodo-viznannya-ldnr/1070925 Звернення Держдуми РФ про визнання російських метастаз окремими державами є актом розірвання Мінських домовленостей. І вже неважливо підпише Путін чи ні. Формально Дума складається з представників народу, а отже це правовий акт. Але це ще й межа допустимого, яку Росія все далі відсуває від українських державних інтересів.

Тепер після цього ворожого вчинку будь-які перемовини в рамках "мінського" або "нормандського формату" стають неможливими. Бо тепер - в русі російської логіки - мова буде йти про особливий статус ЛДНР, тобто про "включення незалежних держав" в тіло України. Це федералізація, панове. Погоджуватися на це, навіть роблячи вигляд, що ми не помітили думський маневр, означає погодитися на російську логіку. Зараз потрібно заявляти про вихід Росії з "Мінська". Діяти і консультуватися із західними партнерами, виходячи з цього факту. - https://gazeta.ua/blog/56576/rosiya-vijshla-z-minskih-domovlenostej
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15.02.2022 16:15 Відповісти
Та годі вже, швидка настя.
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15.02.2022 16:21 Відповісти
у Львові силове поле))) яке не дасть ракетам вразити американське посольство)))
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15.02.2022 16:21 Відповісти
Росія клянчить у НАТО гарантиії власної безпеки (а фактично - індульгенцію на власнгитй та безкарний міжнародний розбій)_, ... наплювавши при цьому на безпеку інших держав, куди вона безцеремонно і неодноразово влізла своїми військами... ?! І ні з ким, на кого росія напала, - вона не погоджується вести ніяких перемовин...

Тобто росія путіна поділила держави всього світу на кілька "кастових" категорій:
-На вершині цього поділу вона сама поставила себе, як країну, яка нікому не збирається гарантувати безпеку і присвоїла собі право злочинно та безкарно порушувати кордони інших держав.
-На другому місці від вершини - країни, які як васали -повинні надавати росії гарантії її безпеки.
-На третьому місці, які не мають права розкривати навіть рота на захист жертв росії
- І на четвертому - всі інші країни, в яких не повинно бути НІЯКИХ гарантій безпеки. Які повинні агресію росії проти них, захват їх територій і ресурсів - сприйняти як "щастя" чи "божий дар"...
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15.02.2022 16:27 Відповісти
Виходячи саме з такої логіки - пєсков пробелькотів (ізрьок) наступне:

-"Президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати ситуацію навколо України та гарантії безпеки. Про це телеканалу CNN розповів речник президента Дмитро Пєсков.

Пєсков нагадав, що Путін завжди наполягав на переговорах та дипломатії. І саме Путін ініціював питання щодо гарантій безпеки для Росії. "Україна - це частина серйознішої проблеми гарантій безпеки для Російської Федерації", - заявив прес-секретар і додав, що президент Путін, звісно, ​​готовий вести переговори"
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15.02.2022 16:28 Відповісти
Так може тимчасово і з Москви перенести у Львів?
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15.02.2022 16:34 Відповісти
Україна опинилася "перед перспективою економічної блокади - енергетичної з півночі, морської з півдня.

Тим часом, неприпустимість економічного тиску на Україну теж була зафіксована як один із пунктів Будапештського меморандуму.

Що ж ми чуємо у відповідь на такі дії від учасників угоди, на чий захист і на чию рішучість ми маємо розраховувати? Лише заклики до їхніх громадян та дипломатів тікати з небезпечної України якнайшвидше.

Президенти також наголосили, що Україна чує лише "суворі попередження" агресору, і що він заплатить "ціну", проте вона не включатиме "Північний потік-2" та SWIFT. -

Кравчук, Кучма та Ющенко просять підписантів Будапештського меморандуму довести, що він "не був простим обманом": Україна може згадувати урочисті обіцянки як знущання.
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15.02.2022 16:38 Відповісти
Пока хоть один китайский дипломат останется в Киеве, 100 % гарантия что пыня очканет наносить ракетный удар по столице. А по последним данным китайские дипломаты получили указание проявлять высокую бдительность в связи с растущими заражениями от " Омикрон". Никакой эвакуации. А вот Днепр, Харьков, Чернигов вполне могут быть обстрелянны.
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15.02.2022 16:40 Відповісти
Єдиний реалістичний сценарій це знову вночі перетин кордону і спроба взяти в оточення наших військових. Вони навіть не визнають що донбас захопили, а тут вони попруть країну бомбити? Максимум це спроба повторити Дебальцево, але я думаю й самі розуміють що вже не вийде.
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15.02.2022 16:44 Відповісти
Выходит таки что Львов не зря так назван... настоящий украинский форпост?
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15.02.2022 21:27 Відповісти
 
 