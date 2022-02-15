Паніки в силових структурах немає. Помилки 2014 року враховані, жоден факт зазіхання на суверенітет України не залишиться поза увагою, - Венедіктова
Керівники правоохоронних органів разом із командувачем ООС та керівниками Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій обговорили координацію та алгоритм спільних дій щодо запобігання та протидії злочинам, пов'язаним із агресією РФ, повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.
"Сьогодні була нарада у Краматорську (Донецька область) за участю голів Донецької та Луганської ОДА, командувача ООС, керівників обласних прокуратур та органів досудового розслідування. Ми проговорили, у який спосіб ми виконуємо свої професійні обов'язки", - сказала генпрокурор "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Вона наголосила, що головне завдання наради - протидія паніці та координація всіх силових структур.
"Паніки жодної немає, є конкретний визначений алгоритм дій для будь-яких сценаріїв розвитку подій. Розуміємо, що сценаріїв може бути багато. Головне - що у нас є ці алгоритми", - наголосила Венедіктова.
Генпрокурор додала, що у нараді брали участь керівники правоохоронних структур прикордонних областей - Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської та Харківської.
За її словами, така сама нарада буде проведена і для керівників органів досудового розслідування інших регіонів.
"Вже 8 років органи прокуратури спільно з іншими правоохоронними органами протидіють збройній агресії РФ. Сьогодні ми розслідуємо 31 тис. тяжких та особливо тяжких злочинів, які пов'язані з розв'язуванням та веденням агресивної війни проти України. Матеріали щодо чверті таких злочинів направлені до суду, суди вже винесли понад 4 тисячі таких вироків", - розповіла генпрокурор.
Вона звернула увагу, що в умовах збройного конфлікту захист прав громадянина є головним пріоритетом діяльності органів прокуратури.
За словами Венедіктової, у 2014 році українська правоохоронна система не була належним чином готова до адекватної реакції на масові скоєння злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом.
"Ми сьогодні промовляли з прокурорами безпосередньо фіксацію, кваліфікацію, методологію розслідування військових злочинів, злочинів, пов'язаних із агресією, злочинів проти людства", - наголосила вона.
За словами Венедіктової, прокурори, які займаються розслідуванням злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, пройшли навчання та знають методологію роботи.
"Почали працювати і спеціалізовані підрозділи СБУ та Нацполіції", - сказала генпрокурор, додавши, що проводитимуться тренінги і для них, і загалом для правоохоронців у всіх регіонах країни.
"Своїми кваліфікованими кадрами ми маємо допомогти й іншим областям. Тому що невідомо, у яких областях знадобляться такі знання. Тому ми для всіх областей, серпом - від Волині до Одеси - швидко проведемо такі тренінги для прокурорів із запрошенням органів досудового розслідування - слідчих СБУ та Нацполіції", - сказала Венедіктова.
"Помилки 2014 року враховані, і ми вже розробили спільні координаційні дії. Кваліфіковані кадри ми маємо", - підсумувала генпрокурор.
"Жоден факт зазіхання на цілісність та суверенітет України, життя та здоров'я наших громадян, що є пріоритетом, не залишиться поза увагою правоохоронців. Кожний злочин та його наслідки будуть належним чином задокументовані та розслідувані, їм буде надано належну правову оцінку, в рамках національних законів та міжнародних договорів", - сказала Венедіктова.
Вона запевнила, що правоохоронні органи України мають механізми протидії та необхідний досвід розслідування таких злочинів.
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Помилки 2014 року враховані
мусора ж не люди, аваков так говорил даже
Тобто росія путіна поділила держави всього світу на кілька "кастових" категорій:
-На вершині цього поділу вона сама поставила себе, як країну, яка нікому не збирається гарантувати безпеку і присвоїла собі право злочинно та безкарно порушувати кордони інших держав.
-На другому місці від вершини - країни, які як васали -повинні надавати росії гарантії її безпеки.
-На третьому місці, які не мають права розкривати навіть рота на захист жертв росії
- І на четвертому - всі інші країни, в яких не повинно бути НІЯКИХ гарантій безпеки. Які повинні агресію росії проти них, захват їх територій і ресурсів - сприйняти як "щастя" чи "божий дар"...
Знаєте що сьогодні приймали ?
А от.
Чудо-ВаЩе@compdemon·57 хвЯ, канєшно, не юрист, але ЯКОГО ЯЯЯ?!
Я розумію, що "закон формальність" ©, але якого ЯЯЯ в нас євреїв законом про криміналізацію антисиметизму виводять в привелійовану расу? При наявності як мінімум статей 21 і 24 Конституції?
Пока ваши слова расходятся с ситуацией на "Земле" - каждое ваш Информационный выброс играет вам в минус сранные балаболы...
Не удивлюсь, если у них в церквях схроны, а в рясах давно гуляют зеленые человечки.