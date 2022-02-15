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Паніки в силових структурах немає. Помилки 2014 року враховані, жоден факт зазіхання на суверенітет України не залишиться поза увагою, - Венедіктова

Паніки в силових структурах немає. Помилки 2014 року враховані, жоден факт зазіхання на суверенітет України не залишиться поза увагою, - Венедіктова

Керівники правоохоронних органів разом із командувачем ООС та керівниками Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій обговорили координацію та алгоритм спільних дій щодо запобігання та протидії злочинам, пов'язаним із агресією РФ, повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Сьогодні була нарада у Краматорську (Донецька область) за участю голів Донецької та Луганської ОДА, командувача ООС, керівників обласних прокуратур та органів досудового розслідування. Ми проговорили, у який спосіб ми виконуємо свої професійні обов'язки", - сказала генпрокурор "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що головне завдання наради - протидія паніці та координація всіх силових структур.

"Паніки жодної немає, є конкретний визначений алгоритм дій для будь-яких сценаріїв розвитку подій. Розуміємо, що сценаріїв може бути багато. Головне - що у нас є ці алгоритми", - наголосила Венедіктова.

Генпрокурор додала, що у нараді брали участь керівники правоохоронних структур прикордонних областей - Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської та Харківської.

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За її словами, така сама нарада буде проведена і для керівників органів досудового розслідування інших регіонів.

"Вже 8 років органи прокуратури спільно з іншими правоохоронними органами протидіють збройній агресії РФ. Сьогодні ми розслідуємо 31 тис. тяжких та особливо тяжких злочинів, які пов'язані з розв'язуванням та веденням агресивної війни проти України. Матеріали щодо чверті таких злочинів направлені до суду, суди вже винесли понад 4 тисячі таких вироків", - розповіла генпрокурор.

Вона звернула увагу, що в умовах збройного конфлікту захист прав громадянина є головним пріоритетом діяльності органів прокуратури.

За словами Венедіктової, у 2014 році українська правоохоронна система не була належним чином готова до адекватної реакції на масові скоєння злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом.

"Ми сьогодні промовляли з прокурорами безпосередньо фіксацію, кваліфікацію, методологію розслідування військових злочинів, злочинів, пов'язаних із агресією, злочинів проти людства", - наголосила вона.

За словами Венедіктової, прокурори, які займаються розслідуванням злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, пройшли навчання та знають методологію роботи.

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"Почали працювати і спеціалізовані підрозділи СБУ та Нацполіції", - сказала генпрокурор, додавши, що проводитимуться тренінги і для них, і загалом для правоохоронців у всіх регіонах країни.

"Своїми кваліфікованими кадрами ми маємо допомогти й іншим областям. Тому що невідомо, у яких областях знадобляться такі знання. Тому ми для всіх областей, серпом - від Волині до Одеси - швидко проведемо такі тренінги для прокурорів із запрошенням органів досудового розслідування - слідчих СБУ та Нацполіції", - сказала Венедіктова.

"Помилки 2014 року враховані, і ми вже розробили спільні координаційні дії. Кваліфіковані кадри ми маємо", - підсумувала генпрокурор.

"Жоден факт зазіхання на цілісність та суверенітет України, життя та здоров'я наших громадян, що є пріоритетом, не залишиться поза увагою правоохоронців. Кожний злочин та його наслідки будуть належним чином задокументовані та розслідувані, їм буде надано належну правову оцінку, в рамках національних законів та міжнародних договорів", - сказала Венедіктова.

Вона запевнила, що правоохоронні органи України мають механізми протидії та необхідний досвід розслідування таких злочинів.

Автор: 

паніка (30) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3244)


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Топ коментарі
+8
ошибки учтены, единственный завод по производству взрывчатки отдан сепару из жопоблока
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15.02.2022 16:21
+6
Вєрю, вєрю каждому слову...
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15.02.2022 16:19
+3
Хто ж її там прийме, Аліканте або Ібіца, важка доля прокурорів.
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15.02.2022 16:24
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Вєрю, вєрю каждому слову...
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15.02.2022 16:19 Відповісти
асобєнно про
Помилки 2014 року враховані
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15.02.2022 16:20 Відповісти
Будет просто: Сдаемсу!!!
мусора ж не люди, аваков так говорил даже
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15.02.2022 16:29 Відповісти
Ті менти, прокурори та СБУшники які перейшли на сторону путіна досі не звільнені, не притягнуті до кримінальної відповідальності і не засуджені, тому робота над помилками ще не проведена. Де одеські менти які організовували збройний заколот в Одесі і кидали щити на землю відмовляючись охороняти ізолятор, звідки просто випустили всіх затриманих російських бандитів, які вбивали одеситів 2 травня на вулицях Одеси з вогнепальної зброї з-за спин ментів, які їх охороняли? Ой не проведена ще робота?
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15.02.2022 17:16 Відповісти
Капитуляцию кажется он уже подписал. Осталсь рутинная работа ВР. Деньги уплачены вперёд.
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15.02.2022 18:28 Відповісти
ошибки учтены, единственный завод по производству взрывчатки отдан сепару из жопоблока
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15.02.2022 16:21 Відповісти
Тобто до Львова виїжджати ви не збираєтесь, як дехто?
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15.02.2022 16:22 Відповісти
її тут ніхто не чекає
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15.02.2022 16:23 Відповісти
До вас їдуть ті, в кого паніка.
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15.02.2022 17:02 Відповісти
У Львові зрадників і вбити можуть. А дип. представництвам там нічого не загрожує.
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15.02.2022 18:54 Відповісти
Хто ж її там прийме, Аліканте або Ібіца, важка доля прокурорів.
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15.02.2022 16:24 Відповісти
Поклонська так теж казала)))) Зато є помилка *********** це генпЛокуЛОЛ пані Венедіктова...покривання злочинів зелених пі@арасі це твоя основна задача.
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15.02.2022 16:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qBXooU47pbM вы панике не поддавайтесь организованно спасайтесь
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15.02.2022 16:25 Відповісти
Ну ладно Запорізька, там є адмінкордон з московитами, а Дніпропетровська яким боком?
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15.02.2022 16:25 Відповісти
Росія клянчить у НАТО гарантиії власної безпеки (а фактично - індульгенцію на власнгитй та безкарний міжнародний розбій)_, ... наплювавши при цьому на безпеку інших держав, куди вона безцеремонно і неодноразово влізла своїми військами... ?! І ні з ким, на кого росія напала, - вона не погоджується вести ніяких перемовин...

Тобто росія путіна поділила держави всього світу на кілька "кастових" категорій:
-На вершині цього поділу вона сама поставила себе, як країну, яка нікому не збирається гарантувати безпеку і присвоїла собі право злочинно та безкарно порушувати кордони інших держав.
-На другому місці від вершини - країни, які як васали -повинні надавати росії гарантії її безпеки.
-На третьому місці, які не мають права розкривати навіть рота на захист жертв росії
- І на четвертому - всі інші країни, в яких не повинно бути НІЯКИХ гарантій безпеки. Які повинні агресію росії проти них, захват їх територій і ресурсів - сприйняти як "щастя" чи "божий дар"...
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15.02.2022 16:26 Відповісти
Якщо кажуть, що "паніки в силових структурах немає", то половина вже з'їба...сь з країни, а половина написала заяви про переведення на службу до силових стуктур московії. Як в Криму у 2014...
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15.02.2022 16:27 Відповісти
У 2014 році 144 прокурора в АР Крим перейшли на бік РФ, лише 51 прокурор залишився вірним Україні. Треба було проводити нараду з питання: "Що робити, щоб прокурори не переходили масово на бік агресора".
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15.02.2022 16:55 Відповісти
Там, это...через час заканчиваются 24 часа. Шо дальше будете делать?
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15.02.2022 16:29 Відповісти
А чого в нас парламент обговорює все що завгодно окрім фінансування армії і посилення обороноздатності.
Знаєте що сьогодні приймали ?
А от.
Чудо-ВаЩе@compdemon·57 хвЯ, канєшно, не юрист, але ЯКОГО ЯЯЯ?!
Я розумію, що "закон формальність" ©, але якого ЯЯЯ в нас євреїв законом про криміналізацію антисиметизму виводять в привелійовану расу? При наявності як мінімум статей 21 і 24 Конституції?
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15.02.2022 16:41 Відповісти
Відкрили Другий Фронт.
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15.02.2022 16:55 Відповісти
Якщо в разі чергової атаки ********** на Україну деякі прокурвори будуть робити те саме що робили у 14-му, знайдеться ше не один послідовник Сашка Білого(усіх не постріляють) - які будуть тих прислужників баблопруденції вхопивши за краватку(як на налигачі) вести на "гіллячну" люстрацію.
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15.02.2022 16:50 Відповісти
коли сама помилка розмірковує над помилками це і є найбільша помилка.
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15.02.2022 16:52 Відповісти
Які помилки 2014 року? нада била проста пєрєстать стрєлять?
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15.02.2022 16:56 Відповісти
Тоесть - то что Шуфричь помогает Информационным войскам кремля...то что Кива призывает бомбить Киев...то что несут и делают ОПЗЖ - это ваши ошибки учтены и исправлены? да СБУ не реагирует вообще ни на что...из всего штата 2% работает на Украину остальные крышуют Бизнес...

Пока ваши слова расходятся с ситуацией на "Земле" - каждое ваш Информационный выброс играет вам в минус сранные балаболы...
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15.02.2022 17:01 Відповісти
Ну ,слава Богу, все під контролем! За Ківу якось тривожно,кругом загони нацистів звірствують...
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15.02.2022 17:15 Відповісти
Хотелось бы узнать, как силовые решили проблему агентов моск патриархата?
Не удивлюсь, если у них в церквях схроны, а в рясах давно гуляют зеленые человечки.
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15.02.2022 18:10 Відповісти
Усі записалися до тероборони?
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15.02.2022 18:47 Відповісти
Скільки казати, не відкривай рота, вівця.
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15.02.2022 18:49 Відповісти
Бенедиктовне вместе с Зелей надо бежать в Ростов.
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15.02.2022 18:50 Відповісти
Ківа самий яскравий приклад, такої роботи
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15.02.2022 19:53 Відповісти
 
 