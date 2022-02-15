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Новини
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Росія готова продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, якщо буде попит з боку європейських імпортерів, - Путін

Росія готова продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, якщо буде попит з боку європейських імпортерів, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року.

Про це президент країни-агресора повідомив під час пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу зазначити, що ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчується діючий контракт на транзит через цю країну. Звісно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно. А сама газотранспортна система України буде перебувати в справному технічному стані", - сказав Путін.

За словами президента РФ, "Північний потік - 2" це виключно комерційний проєкт і "ніякої політики тут немає".

Також читайте: Пєсков розповів, що Путін іноді жартує стосовно заяв про плани нападу РФ на Україну: "Просто маніакальне інформбожевілля"

Автор: 

путін володимир (23767) росія (64984) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+13
ось що БАЙДЕН-ДЖОНСОН животворящі роблять & JAVELIN, STINGER))
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15.02.2022 16:27
+10
Мля,Хуйло ты меня ПУГАЕШь)
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15.02.2022 16:25
+9
Та поріжте вже цю трубу на 30 км від кордонів і забудьте назавжди про "халявний кацапський газ" У нас свого розвіданого на 600 років за нинішніх обсягів споживання. Вистачить пережити ***** і *****стан. Займатися потрібно енергозбереженням і розробкою альтернативних джерел енергії. І чим краще ми це робитимемо тим швидше "бензоколонка" загнеться.
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15.02.2022 16:30
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У сьогодняшних обсягах це не рентабельно
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15.02.2022 16:24 Відповісти
Потрібно припиняти транзит російського газу по території України. Це підштовхне путіна продавати газ європейцям на східних кордонах України!
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15.02.2022 16:40 Відповісти
Чого ж? Рентабельно! Для Укрпошти. 😊 Після шаленого успіху поштової марки з руцкім кораблем, який заблукав і я кому український погранець вказав напрям, таку ж марку слід випустити з руцкім повєлвтєлєм руцкіх кораблєй пуциним, якому напрям вказує скажімо українська ГТС. 😊
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07.05.2022 21:04 Відповісти
Мля,Хуйло ты меня ПУГАЕШь)
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15.02.2022 16:25 Відповісти
Та оно и само абасралось....
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15.02.2022 16:40 Відповісти
та оно всегда обосранное сидит
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15.02.2022 16:47 Відповісти
ось що БАЙДЕН-ДЖОНСОН животворящі роблять & JAVELIN, STINGER))
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15.02.2022 16:27 Відповісти
Ти, хійло, цього вже не застанеш
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15.02.2022 16:27 Відповісти
лицемер
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15.02.2022 16:27 Відповісти
Достал нож и не бьет. Кремлевским пацанам надо менять главаря, иначе просто даже Украина засмеет
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15.02.2022 16:28 Відповісти
заявило оно, ты доживи сначала салупа плешивая, до 24-го
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15.02.2022 16:29 Відповісти
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15.02.2022 16:39 Відповісти
Та поріжте вже цю трубу на 30 км від кордонів і забудьте назавжди про "халявний кацапський газ" У нас свого розвіданого на 600 років за нинішніх обсягів споживання. Вистачить пережити ***** і *****стан. Займатися потрібно енергозбереженням і розробкою альтернативних джерел енергії. І чим краще ми це робитимемо тим швидше "бензоколонка" загнеться.
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15.02.2022 16:30 Відповісти
э нэ, нэ всэ так просто, а договорнякі, а мутнякі? харчєватся на чєм будуть людє? Нє для того кабмін ім. ЗЄ поднял налог на видобуток газа. Єто хітрий план в стілє "повєсітся чтоби нє жрать".
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15.02.2022 16:37 Відповісти
Щас, ренту в 3-4 раза поднимут и будет дешевле покупать у ***** чем у своих. Вчера проскакивала новость о законопроект.
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15.02.2022 16:42 Відповісти
На то воно й жиди щоб українці отямились...
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15.02.2022 16:51 Відповісти
де ви таке вичитали, в нас усіх запасів, разом з гіпотетичними максимум на 50 років виключно для опалювання будинків.
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15.02.2022 17:51 Відповісти
Ці дані відкриті і неодноразово наводились експертами з цього питання навіть тут на "Цензорі". Проблема в тому що законодавство виписане таким чином що видобуток газу і буріння нових свердловин фактично заблоковано на користь *****. І хто ж це робить? Кабмін в якому лише 15,5% етнічних українця а решта жиди (66%) і кацапи...
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15.02.2022 18:06 Відповісти
Стесняюсь спросить, про яйца в тисках уже было, не ???
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15.02.2022 16:38 Відповісти
Схоже, з завтрішнього дня найпопулярнішою піснею на москвабаді надовго стане "Що ж ти, фраєр, здав назад?"
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15.02.2022 16:38 Відповісти
вот это поворот!
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15.02.2022 16:39 Відповісти
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15.02.2022 16:42 Відповісти
Что ж ты фраер сдал назад ?
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15.02.2022 16:42 Відповісти
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал!
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15.02.2022 16:48 Відповісти
Раніше він називав ще одну умову - Україна має припинити переозброєння своєї армії
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15.02.2022 16:43 Відповісти
Меркель уже нет... Бункерфюрер еще долго будет по ней грустить в переполненном своим же газом бункере, вытирая глаза от слез.
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15.02.2022 16:50 Відповісти
Якщо Росія і дальші буде ігнорувати виконання будапештського меморандума, де вона гарантувала безпеку України, міжнародного права, то Росії як держави не буде в 2024 році і не буде транзіту газу.
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15.02.2022 16:51 Відповісти
Друзья-олигархи услышали, что закроют все их счета в ЕС/США и ты уже готов на транзит через Украину 2024-2030?
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15.02.2022 16:56 Відповісти
Ты моль бункерная до 2024 года не доживешь, сдохнешь от рака яичка !
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15.02.2022 16:57 Відповісти
а спроса по ходу не буде бо хтось довиєжувався... а європа взяла і розрурила риски.
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15.02.2022 16:59 Відповісти
Уже ведущие страны мира - Америка, Англия показывают пальцем на Россию, заявляют, что любой бизнес и транзит газа со страной агрессором, оккупантом не возможен. Пора уже ставить жирную точку на России. А ***** бредит о каком-то транзите после 2024г.
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15.02.2022 17:05 Відповісти
"А сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии"

Опять угрожает, пдрс!
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15.02.2022 17:19 Відповісти
Где это видано, чтобы продавец угрожая оружием предлагал купить свой товар.
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15.02.2022 17:41 Відповісти
"Хочу зазначити, що ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчується діючий контракт на транзит через цю країну. Звісно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно. " Але попиту то й не буде бо навіщо з того боку кордону мадяри пригодовані.
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15.02.2022 18:35 Відповісти
Вот что животворящие слова Байдена делают. **ЙЛО в шаге от новогоднего поздравления россиян начинающегося со слов "Слава Украине!" Хорошая ДЕВОЧКА!
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15.02.2022 18:57 Відповісти
Деньжат захотелось? Рабов кормить нечем
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15.02.2022 19:03 Відповісти
 
 