Росія готова продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, якщо буде попит з боку європейських імпортерів, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року.

Про це президент країни-агресора повідомив під час пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу зазначити, що ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчується діючий контракт на транзит через цю країну. Звісно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно. А сама газотранспортна система України буде перебувати в справному технічному стані", - сказав Путін.

За словами президента РФ, "Північний потік - 2" це виключно комерційний проєкт і "ніякої політики тут немає".

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