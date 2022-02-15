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Новини
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Наглядова рада Суспільного збирається на позачергове засідання через ситуацію довкола нацвідбору на Євробачення

Наглядова рада Суспільного збирається на позачергове засідання через ситуацію довкола нацвідбору на Євробачення

Наглядова рада Суспільного збирається на позачергове засідання через ситуацію, що склалась навколо національного відбору на Євробачення.

Про це голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа написала на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Наглядова рада збирається на позачергове засідання, щоб розглянути ситуацію, що склалася навколо нацвідбору на Євробачення. Засідання відбудеться найближчими днями", - повідомила Остапа.

Нагадаємо, раніше активіст і відеоблогер Сергій Стерненко повідомив, що Alina Pash, яка посіла перше місце у Нацвідборі Євробачення-2022, підробила довідку від прикордонників щодо перетину кордону до окупованого Криму у серпні 2015 року зі сторони України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Alina Pash представить Україну на Євробаченні-2022. ВIДЕО

За його сорвами, 13 лютого представники Alina Pash опублікували документ від прикордонної служби, оскільки правилами Євробачення забороняється участь виконавців, які незаконно відвідували окупований Крим: "З власних джерел як в ДПСУ, так і в інших структурах мені стало відомо, що за вказаний період, а саме у серпні 2015 року Аліна Паш відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта".

За інформацією блогера, 11 серпня 2015 року Alina Pash покинула територію України авіарейсом "Київ-Москва", а назад повернулась рейсом "Домодєдово (Москва)-Київ" 14 серпня. Тоді як в Криму співачка перебувала 12 серпня.

Відповідно, після прибуття до Москви, скориставшись російськими авіалініями, співачка потрапила в окупований Крим, порушивши правила перетину державного кордону України.

Водночас Суспільний мовник повідомив, що не має доказів порушення фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2022 Alina Pash правил відбору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суспільне" просить ДПСУ перевірити надану командою Alina Pash довідку про перетин кордону з окупованим Кримом

Суспільне проаналізувало ряд звинувачень: публічних та тих, що надійшли у зверненнях громадян. Інформація, яка наводиться як доказ порушення вимог Нацвідбору, не містить фактів та документів, що підтверджують порушення фіналісткою правил перетину кордону України. Мовник керується виключно законом України та презумпцією невинуватості, поки не доведено протилежне.

Відповідно до Правил національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022, учасник відбору гарантує, що не виступав в РФ та на окупованих територіях після 15.03.2014 — не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних та/або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора чи на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на іншій окупованій території України після 15.03.2014 та не планує, не здійснюватиме анонсів відповідних виступів(у) як в період до і під час проведення Відбору, так і в період після Нацвідбору до дати фіналу Євробачення-2022 включно.

Також читайте: Держприкордонслужба не видавала Аліні Паш документ про перетин адмінмежі з окупованим Кримом

15 лютого речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що ДПСУ не створювала та не надавала документ, який Alina Pash передала Суспільному мовнику України в рамках її участі у відборі на Євробачення.

Ті артисти, які не відповідають Правилам національного відбору, не могли бути прийняті до участі у відборі.

Раніше Суспільне вже зверталося до Державної прикордонної служби України, однак отримало відмову у наданні інформації про перетин кордону учасницею, оскільки ці дані є конфіденційними. Команда учасниці надала довідку, нібито отриману нею, що стало підставою для продовження участі Alina Pash у Нацвідборі.

Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу: виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України. Суспільний мовник отримав від команди учасниці документ щодо перетину кордону з Кримом зі сторони України від ГЦОСІ Державної прикордонної служби України.

Держприкордонслужба ДПСУ (5943) Євробачення (604) Крим (14134) музика (485) підробка (437) суспільне мовлення (125)


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Топ коментарі
+42
Байден, пачіму я іщьо не на Евра бачєнні?

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15.02.2022 16:34
+32
Незаконно во время войны ездила через столицу страны агрессора в оккупированный Крым?
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15.02.2022 16:38
+23
В том году, когда шалава марув ноги раздвигала, клятвенно обещали проверять участников перед допуском. И опять обгадились. Или спецом вызывают нездоровый ажиотаж...
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15.02.2022 16:46
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Байден, пачіму я іщьо не на Евра бачєнні?

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15.02.2022 16:34 Відповісти
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15.02.2022 16:51 Відповісти
Разовать суку на куски
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15.02.2022 16:34 Відповісти
та нє, паймут і прастят
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15.02.2022 16:40 Відповісти
будет иконой в стиле мальчика в трусиках. Скабеева будет жалеть в прямом эфире, что биндеры не пустили дэфочку только лишь за то, что она хотела дарить свой талан людям в Крыму
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15.02.2022 16:41 Відповісти
какое убожество и туда же ей бы на трассе минет делать а не хлебальник открывать геть это евробачення "спеллерастилось"...
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15.02.2022 16:44 Відповісти
досить бухати, баран тупорилий, це тебе на сміття треба розібрати
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15.02.2022 16:51 Відповісти
ага.. начинать надо с тех кто допустил ее к конкурсу ...
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15.02.2022 18:21 Відповісти
е-бачення, кто его смотрит???
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15.02.2022 16:37 Відповісти
Поверьте, смотрят. И многие смотрят... это как про зелю сказать: а кто за него голосует?
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15.02.2022 16:39 Відповісти
е-бабуси
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15.02.2022 21:10 Відповісти
Стерелізувати, щоб такі більше і не плодилися унтерменші..
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15.02.2022 16:38 Відповісти
Незаконно во время войны ездила через столицу страны агрессора в оккупированный Крым?
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15.02.2022 16:38 Відповісти
Вот дура. Взяла бы погоняло "SHEPHIR" и никто бы не придрался.
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15.02.2022 16:39 Відповісти
Да и "члены" жури .это безумие так высказываться .представлять Украину людьми" с лесов и гор " это вообще мрак. Музыка это горы и леса и это неприемлемо !! эти участники жури .скоты полные!
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15.02.2022 16:40 Відповісти
Та норм.
В сваты возьмут.
Там похер шо , когда и как пересекал.
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15.02.2022 16:41 Відповісти
Спорт и искусства вни палитикиии
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15.02.2022 16:43 Відповісти
От ніколи такого не було і ось знов, таке враження ніби нас оточили граблі і виходу немає
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15.02.2022 16:44 Відповісти
С.Стерненко-файний русофоб!!!
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15.02.2022 16:45 Відповісти
Він ще двох ублюдків ножем порізав... Ті були з вогнепальною зброєю. Козак...
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15.02.2022 16:50 Відповісти
не дїбалися, не порізав би.
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15.02.2022 17:49 Відповісти
В том году, когда шалава марув ноги раздвигала, клятвенно обещали проверять участников перед допуском. И опять обгадились. Или спецом вызывают нездоровый ажиотаж...
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15.02.2022 16:46 Відповісти
ця шваль прокремлівська рота не розкриє, як не збреше.
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15.02.2022 19:57 Відповісти
зелений відмаже стерво..
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15.02.2022 16:46 Відповісти
Выпороть эту лахудру розгами!
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15.02.2022 16:46 Відповісти
Між іншим, з таким номером можна запросто перше місце на Євробаченні взяти.
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15.02.2022 17:13 Відповісти
У нас Зеленский выкладывал видосик с мацквы летом 2014 года. Такой бубочка!!!
Это не помешало ему стать президентом.
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15.02.2022 16:47 Відповісти
Я не удивлюсь, если эту дуру те же 73% выберут президентом "по приколу"
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15.02.2022 17:01 Відповісти
Це просто позорище... Їздило одоробло в Крим, потім на євробачення приперлося... Дискваліфікація це те що вона заслуговує... Ще штраф впаяти треба.
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15.02.2022 16:48 Відповісти
Это позор какой то, допустить эту курву вообще к конкурсу.
Как по мне, Калуш вполне достойно выступит, представив Украину. За них не стыдно.
По крайней мере, слушаешь и понимаешь, о чем поют, и довольно не плохо!
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15.02.2022 16:48 Відповісти
а шо у нас в Країні інше при зеленій цвілі, як не суцільна ганьба?
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15.02.2022 19:59 Відповісти
Та ладно,свати он знімаються і йдуть в росії і в криму і нормально!
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15.02.2022 16:56 Відповісти
Это конечно сейчас самое важное. Стерненко как всегда начеку.
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15.02.2022 17:02 Відповісти
У Вас там что-то сзади дымится, видимо, пукан
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15.02.2022 17:07 Відповісти
до речі, підписуйтеся на канал Сергія; там до пів мільйону же небагато залишилося. це буде добрий внесок у майбутнє Країни.
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15.02.2022 20:02 Відповісти
Цій kurvi треба їхати на конкурс «падмасковниє вєчєра»…
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15.02.2022 17:05 Відповісти
эти Зе гниды хоть что-то могут сделать с первого раза и без кипеша !?
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15.02.2022 17:09 Відповісти
Я убеждён что пусть лучше на евроконкурс поедет кто-то не совсем правильных политических взглядов но займёт достойное место, чем какое нибудь бездарное абы хто, неспособное на результат.
В своё время Марув могла если не победить то быть в первой пятёрке, но в результате череды глупостей не поехал никто.
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15.02.2022 17:14 Відповісти
Давай Ківу відправимо. Він досягне. Він же доктор наук.
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15.02.2022 17:15 Відповісти
Ти будеш здивований, але на євробачення відправляють людей що мають музичний слух.
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15.02.2022 17:28 Відповісти
та нє. того ніхто там не перевіряє . Можна навть не знати, що таке стакато.
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15.02.2022 17:49 Відповісти
Тепер спокійно може від Московії заявлятись. Їй немає різниці.
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15.02.2022 17:14 Відповісти
я взагалі не розумію сенсу участі у нашої країни у цьому конкурсі...Тупа попсня, рівня сільської дискотеки.
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15.02.2022 17:15 Відповісти
"Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу".
==
Ну й у чому ці гарантії? Словеса?
Гарантії мають бути - сто тисяч гривень як мінімум.
Щоб держава на брехні учасниці заробила та купила щось для захисту країни.
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15.02.2022 17:15 Відповісти
Сітуація з відбором повторюється, так було с марув. Цю марув тоді підтримав зекаломой, написав на адресу комісії: "мразі". Чи потап це написав, та вони два чоботи пара
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15.02.2022 17:16 Відповісти
мне всегда казалось что Западная Украина это чистая непорочная колыбель всего Украинского ..... и не понятно как в эту колыску попали Пажи , Лораки и всё остальное отребье .
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15.02.2022 17:20 Відповісти
Отдыхал в Квасах, что под Раховом. Природа супер. Все Квасы находятся по сути, как крепостные, под Раисой Богатыревой, если кто еще помнит эту рыговскую подстилку. Она им дает бизнес и тем самым пропитание...
Шуфричи, Богатыревы... Так и получил Янык победу на Закарпатье.
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15.02.2022 17:41 Відповісти
Аліна Паш, яка виграла у нацвідборі до "Євробачення-2022", могла надати неправдиву довідку організаторам Євробачення https://www.bbc.com/ukrainian/news-60387053?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D про в'їзд до Криму з території України, як того вимагає українське законодавство!
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15.02.2022 17:26 Відповісти
Кто отвечает у нас за этот отбор? Каждый раз "победитель" ,скажем так, странный ,ну хуже уже некуда и это при том ,что Украина переполнена настоящими талантами. Может это тоже диверсия?!?
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15.02.2022 17:34 Відповісти
а кто эту соску рекомендовал на Нац.отбор,можно узнать?
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15.02.2022 17:41 Відповісти
#идівка Кароль.
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15.02.2022 18:03 Відповісти
Сьогодні ВР прийняла антисемітський закон. А хто був в жюрі відбору на Євробачення? Окрім того, якщо закон антисемітський, то чому вони євреї, вони ж семіти? По простонародному - #иди. І от дивіться: #жиди при владі - закони анти#идівські, кацапи при владі - антикацапські, хохли - антихохляцьки. Насправді, увесь цей час закони були антиукраїнські
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15.02.2022 18:02 Відповісти
промосковська ****""та знову лізе на Євробачення від України... Стерненку респект, так тримати! Сергію, не давай спуску прокремлівським ****""м!
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15.02.2022 19:50 Відповісти
Шкода буде, якщо її не пустять на радість параші. Ця пісня має шанс на перемогу. Там більше не має кого посилати.
Але якщо її зарубають, то буде наука усім співакам, особливо молодим, які виросли в незалежній Україні і які аполітичні, "внє палітікі" і не думають головою куди їхати з виступами, а куди краще утриматись. Більшість з них просто дурні як пробки, але самовпевнені аж через край, що вони такі "талановиті" і "вишє всєво етово".
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15.02.2022 21:00 Відповісти
Как это нет доказательств , если Стерненко всё по датам и рейсам предоставил ?!
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16.02.2022 00:53 Відповісти
Test comment
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20.02.2022 20:57 Відповісти
 
 