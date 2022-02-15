Комітет нацбезпеки і оборони парламенту Литви 16 лютого проведе виїзне засідання в Києві
Комітет з питань національної безпеки і оборони парламенту Литви проведе виїзне засідання в Києві 16 лютого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейська правда".
На сайті литовського парламенту також анонсоване виїзне засідання, хоча не вказано, що воно відбудеться в українській столиці.
Посол Литви в Києві Вальдемар Серапінас заявив, що зараз для України особливо важливі як підтримка військових потреб, так і політична солідарність, яку висловлює Литва.
"Візити наших високопосадовців дуже важливі та безцінні, і за це нам справді вдячні керівники України", – сказав він.
Минулого тижня Україну з візитом відвідувала прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте і заступник міністра закордонних справ Мантас Адоменас.
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