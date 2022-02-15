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Комітет нацбезпеки і оборони парламенту Литви 16 лютого проведе виїзне засідання в Києві

Комітет нацбезпеки і оборони парламенту Литви 16 лютого проведе виїзне засідання в Києві

Комітет з питань національної безпеки і оборони парламенту Литви проведе виїзне засідання в Києві 16 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейська правда".

На сайті литовського парламенту також анонсоване виїзне засідання, хоча не вказано, що воно відбудеться в українській столиці.

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Посол Литви в Києві Вальдемар Серапінас заявив, що зараз для України особливо важливі як підтримка військових потреб, так і політична солідарність, яку висловлює Литва.

"Візити наших високопосадовців дуже важливі та безцінні, і за це нам справді вдячні керівники України", – сказав він.

Минулого тижня Україну з візитом відвідувала прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте і заступник міністра закордонних справ Мантас Адоменас.

Автор: 

Київ (19429) Литва (2383)


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Топ коментарі
+30
Литовцям-черговий респект за підтримку...
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15.02.2022 16:35
+20
Дякуємо! Це вчинок справжніх друзів!
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15.02.2022 16:35
+14
Литве - огромный респект и благодарность!
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15.02.2022 16:35
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Литовцям-черговий респект за підтримку...
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15.02.2022 16:35 Відповісти
Дякуємо! Це вчинок справжніх друзів!
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15.02.2022 16:35 Відповісти
Литве - огромный респект и благодарность!
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15.02.2022 16:35 Відповісти
Это вам не лягушатники и сосисечники. Респект.
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15.02.2022 16:38 Відповісти
Дякуємо.
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15.02.2022 16:38 Відповісти
Нащадки ВКЛ живать у ЛИТВІ!
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15.02.2022 16:38 Відповісти
Ну не зря когда-то были, княжество Литовское Руськое и Жомойтское, почити 8 веков вместе, потом в совке вместе заключены были. Как мордор упадет, Литвинам еще свои земли венуть нужно будет.
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15.02.2022 16:40 Відповісти
Молодцы! Уважаю!
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15.02.2022 16:42 Відповісти
Недаремно у нас спільна держава була. Дякуємо браттям!
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15.02.2022 16:43 Відповісти
Найбільш дружня для нас країна.
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15.02.2022 16:44 Відповісти
Tautos jėga vienybėje
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15.02.2022 16:50 Відповісти
добро пожаловать друзья
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15.02.2022 16:52 Відповісти
Обожаю Литву!Обязательно туда сьезжу!!!!
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15.02.2022 16:53 Відповісти
Сколько наблюдаю за странами оказывающих помощь Украине, это вырисовывается новый экономический, военный и политический альянс. Без всяких там гарманий, франций ит.д. И этот альянс будет намного крепче и надежней Европейского союза. Туда влезло много пропарашенских стран.
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15.02.2022 16:56 Відповісти
Даже литовские депутаты проводят заседания в Киеве, за что респект и уважуха. А где же украинские депутаты?
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15.02.2022 17:04 Відповісти
Їм кремлядський олігархат ще не оплатив кнопкодавство під загрозою збройної агресії
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15.02.2022 17:38 Відповісти
низкий поклон! спасибо за поддержку!!!
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15.02.2022 17:07 Відповісти
Вот это действительно, настоящая поддержка. Респект и спасибо. А то мы, конечно, восемь лет вас поддерживали и поддерживаем, выражая то обеспокоенность, то очень сильную обеспокоенность (я думаю, здесь понимают, о ком я говорю), но сейчас (когда боимся, что Путин на вас таки нападет) посольства вывезли, оружие не даем, а то это "спровоцирует конфронтацию".
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15.02.2022 17:17 Відповісти
На відміну від так званих «Слуг народу» Литва насправді опікується безпекою нашої країни.
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15.02.2022 17:22 Відповісти
🇱🇹💙💛
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15.02.2022 18:45 Відповісти
Дякую
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15.02.2022 19:21 Відповісти
 
 