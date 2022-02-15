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Новини
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Китай та Росія - авторитарні сили. Вони хочуть бачити світ розділеним на сфери впливу, - Столтенберг

Китай та Росія - авторитарні сили. Вони хочуть бачити світ розділеним на сфери впливу, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що Альянс повинен реагувати на зближення Росії та Китаю - авторитарних сил, які заперечують право суверенних держав на самовизначення.

Про це він сказав на пресконференції в Брюселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Столтенберг констатував, що в НАТО відзначили зближення Пекіна та Москви за останні роки, зокрема проведення спільних навчань, спільну роботу на дипломатичній арені.

"Це реальність, яка є і яка впливає на нашу безпеку… Але що ми бачимо принципово, так це те, що дві авторитарні влади – Росія та Китай – діють разом. Їм не подобається правила міжнародного порядку, вони не поділяють наші цінності, свободу, демократію. Це є причиною, через яку вони заперечують право суверенних демократичних націй обирати своє власне майбутнє. Вони хочуть світ, у якому великі сили можуть вирішувати, що малі можуть або не можуть робити", - переконаний він.

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При цьому генсек зазначив, що НАТО "поважає суверенні демократичні рішення - чи це Фінляндія та Швеція, які не хочуть запросити членство (в Альянсі. - Ред.) або Україна, яка хоче надіслати запит на членство".

"Це їхнє суверенне демократичне рішення, яке ми поважаємо. Але Росія та Китай – ні. Вони чітко заявили у спільній заяві, що вони не хочуть, щоб країни у світі могли мати свободу приймати свої власні рішення про своє власне майбутнє. Це демонструє фундаментальну різницю6 коли йдеться про цінності, і в якому світі ми хочемо жити – у світі, в якому вільні демократичні нації живуть у світі зі світовим порядком і де править верховенство права, або у світі сфер інтересів, де великі сили вирішують, що держави можуть робити ", – пояснив Столтенберг.

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Водночас він висловлюється за діалог із Пекіном.

"Нам потрібен діалог з Китаєм, щоб обговорювати контроль над озброєнням, зміна клімату. Це те, що ми робимо. Знаючи, що Китай зараз швидко розвиває нові ядерні можливості, ракети далекої дальності, ультразвукові ракети, ми також повинні брати це до уваги ", - додав генсек НАТО.

Автор: 

Китай (4546) НАТО (6429) росія (64984) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+7
...Дозвольте мені називати речі своїми іменами: Росія - терористична держава, Путін - серійний вбивця, КГБ (під яким би ім'ям він не був замаскований), який керує країною, - це з біса не ЦРУ чи МІ-6, а банда вбивць із столітньою ( 4 покоління!) традицією злочинів проти людства, що ніколи не розслідується і навіть у більшості випадків не згадується (а тепер згадка про них в Росії офіційно криміналізована ... Яке ж почуття переваги виникло у злочинця, що належить до мафіозного клану, який протягом 4-х поколінь перебуває НЕПОКАРАНИМ, за роки перебування при владі?..). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream

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15.02.2022 16:55
+4
Захід сам виростив цих перевертнів.
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15.02.2022 16:52
+4
руцкие и китайцы адинарот
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15.02.2022 16:53
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Захід сам виростив цих перевертнів.
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15.02.2022 16:52 Відповісти
...Дозвольте мені називати речі своїми іменами: Росія - терористична держава, Путін - серійний вбивця, КГБ (під яким би ім'ям він не був замаскований), який керує країною, - це з біса не ЦРУ чи МІ-6, а банда вбивць із столітньою ( 4 покоління!) традицією злочинів проти людства, що ніколи не розслідується і навіть у більшості випадків не згадується (а тепер згадка про них в Росії офіційно криміналізована ... Яке ж почуття переваги виникло у злочинця, що належить до мафіозного клану, який протягом 4-х поколінь перебуває НЕПОКАРАНИМ, за роки перебування при владі?..). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream

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15.02.2022 16:55 Відповісти
100%
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15.02.2022 17:02 Відповісти
Так нехай впливають один на одного...
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15.02.2022 16:53 Відповісти
...хоча там Китай вже вплинув по самі помідори аж до гланд...
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15.02.2022 16:54 Відповісти
руцкие и китайцы адинарот
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15.02.2022 16:53 Відповісти
нє-расєя провінція Китаю..
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15.02.2022 16:56 Відповісти
И язык у них очень похож! Да и правописание - тоже! А после деревянной резной ложки освоить нам-ням двумя палочками - очень даже легко!
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15.02.2022 17:04 Відповісти
хотел бы я посмотреть как они щи палочками хлебать будут
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15.02.2022 17:12 Відповісти
А чернохвостый 🐒🦠примат Арахамия хочет загнать Украину :"Нам нравится китайская модель управления " ! 73% , в🤡🤢 прямой дорогой в пасть диктатуры
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15.02.2022 17:13 Відповісти
Угу-угу, а вы - сплошь одни д'Артаньяны, да в белом все))
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15.02.2022 17:00 Відповісти
удмуртам слова не давали
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15.02.2022 17:13 Відповісти
удмуртам слова не давали
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15.02.2022 17:13 Відповісти
А разве у США нет сферы влияния? Просто смешно.
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15.02.2022 17:07 Відповісти
удмуртам слова не давали
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15.02.2022 17:13 Відповісти
так наче б то Китай же нічого не сказав - ні "за" ні "проти".
навіщо нам позначати ще одного ворога. Нам що орди мало?
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15.02.2022 17:14 Відповісти
Магущество Рассии Сибирью будет произрастать! Сказал великий российский ученый Михайла Ламоносов, а Ермак, который Тимофеевич ринулся просвещать и осчастливливать народы Сибири... Но, господину Путину, кажется, что могущество Рассии - это покоренная Украина! Неужели старому маразматику непонятно, что такими действиями он отдает Сибирь Китаю, Дальний Восток -Японии? Обьективно же плотность населения РФ за Уралом - меньше 2 человек на 1 кв. км. А рядом в бурно развивающейся стране - плотность населения в сотни раз выше, также. как и в Японии! И Сибирь еще далеко не разграблена полностью, природные ее богатства очень велики... В общем РФ и Китай с Японией обречены на длительные, искренние и добрососедские отношения друг с другом! Китай просто умеет ждать, пятитысячелетняя история государства Китай доказала это...
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15.02.2022 17:22 Відповісти
Відносно Китаю ще куди би ні шло, але не за країну з ВВП меншим за штат США, "расхітітєльніцу унітазів".
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15.02.2022 17:42 Відповісти
Китай мягко, по-отечески троллит кремль.
Россия сначала станет частью Китая, а там уже не неё свинячье дело.
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15.02.2022 23:08 Відповісти
 
 