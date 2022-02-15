Китай та Росія - авторитарні сили. Вони хочуть бачити світ розділеним на сфери впливу, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що Альянс повинен реагувати на зближення Росії та Китаю - авторитарних сил, які заперечують право суверенних держав на самовизначення.

Про це він сказав на пресконференції в Брюселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Столтенберг констатував, що в НАТО відзначили зближення Пекіна та Москви за останні роки, зокрема проведення спільних навчань, спільну роботу на дипломатичній арені.

"Це реальність, яка є і яка впливає на нашу безпеку… Але що ми бачимо принципово, так це те, що дві авторитарні влади – Росія та Китай – діють разом. Їм не подобається правила міжнародного порядку, вони не поділяють наші цінності, свободу, демократію. Це є причиною, через яку вони заперечують право суверенних демократичних націй обирати своє власне майбутнє. Вони хочуть світ, у якому великі сили можуть вирішувати, що малі можуть або не можуть робити", - переконаний він.

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При цьому генсек зазначив, що НАТО "поважає суверенні демократичні рішення - чи це Фінляндія та Швеція, які не хочуть запросити членство (в Альянсі. - Ред.) або Україна, яка хоче надіслати запит на членство".

"Це їхнє суверенне демократичне рішення, яке ми поважаємо. Але Росія та Китай – ні. Вони чітко заявили у спільній заяві, що вони не хочуть, щоб країни у світі могли мати свободу приймати свої власні рішення про своє власне майбутнє. Це демонструє фундаментальну різницю6 коли йдеться про цінності, і в якому світі ми хочемо жити – у світі, в якому вільні демократичні нації живуть у світі зі світовим порядком і де править верховенство права, або у світі сфер інтересів, де великі сили вирішують, що держави можуть робити ", – пояснив Столтенберг.

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Водночас він висловлюється за діалог із Пекіном.

"Нам потрібен діалог з Китаєм, щоб обговорювати контроль над озброєнням, зміна клімату. Це те, що ми робимо. Знаючи, що Китай зараз швидко розвиває нові ядерні можливості, ракети далекої дальності, ультразвукові ракети, ми також повинні брати це до уваги ", - додав генсек НАТО.