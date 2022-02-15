Зеленський пообіцяв, що ТКГ почне обговорення законопроєктів про статус Донбасу та щодо зміни Конституції, - Шольц. ВIДЕО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Володимир Зеленський пообіцяв, що ТКГ почне обговорення законопроєктів про особливий статус Донбасу і вибори на непідконтрольних територіях.

Про це він заявив під час пресконференції з президентом РФ Путіним, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Нормандський формат та переговори між США та РФ є найважливішими форматами з вирішення конфлікту.

"Тут необхідні зрушення і прогрес. Добре, що президент Зеленський вчора твердо пообіцяв, що в рамках ТКГ, яка працює в рамках Мінського процесу, дуже швидко всі законопроєкти щодо статусу Донбасу обговорюватимуться, щодо зміни Конституції та підготовки виборів. Це хороше зрушення", - сказав Шольц.

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