Росія діятиме на українському кордоні за планом, що складається із реальної обстановки, - Путін

Президент РФ Володимир Путін на запитання, чи Росія продовжить відведення військ від українського кордону, заявив, що РФ діятиме за планом, який нібито залежить від реальної обстановки.

Про це він сказав сьогодні на пресконференції за підсумками переговорів у Москві з канцлером ФРН Олафом Шольцом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Як Росія діятиме далі? За планом. А з чого він складатиметься? З реальної обстановки на місцях", - сказав Путін.

При цьому Путін зауважив: "Хто може відповісти на те, як складатиметься ця ситуація? Поки що ніхто. Це залежить не тільки від нас".

Водночас президент РФ запевнив, що Росія "буде прагнути домовлятися з нашими партнерами з питань, які були нами порушені, для їх вирішення дипломатичним шляхом".

"Які це питання? Це стосується забезпечення безпеки Росії. Це нерозширення НАТО, зміщення військової інфраструктури блоку до 1997 року і нерозміщення поблизу наших кордонів бойових ударних комплексів", - сказав Путін.

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Він також додав: "Все, на мою думку, зрозуміло, ясно. Ми готові говорити і щодо інших питань, які містяться в отриманій нами відповіді (від США і НАТО. - Ред.), але в комплексі з тим, що є для нас першорядною цінністю і має першорядне значення", - заявив президент РФ.