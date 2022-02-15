Росія діятиме на українському кордоні за планом, що складається із реальної обстановки, - Путін
Президент РФ Володимир Путін на запитання, чи Росія продовжить відведення військ від українського кордону, заявив, що РФ діятиме за планом, який нібито залежить від реальної обстановки.
Про це він сказав сьогодні на пресконференції за підсумками переговорів у Москві з канцлером ФРН Олафом Шольцом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Як Росія діятиме далі? За планом. А з чого він складатиметься? З реальної обстановки на місцях", - сказав Путін.
При цьому Путін зауважив: "Хто може відповісти на те, як складатиметься ця ситуація? Поки що ніхто. Це залежить не тільки від нас".
Водночас президент РФ запевнив, що Росія "буде прагнути домовлятися з нашими партнерами з питань, які були нами порушені, для їх вирішення дипломатичним шляхом".
"Які це питання? Це стосується забезпечення безпеки Росії. Це нерозширення НАТО, зміщення військової інфраструктури блоку до 1997 року і нерозміщення поблизу наших кордонів бойових ударних комплексів", - сказав Путін.
Він також додав: "Все, на мою думку, зрозуміло, ясно. Ми готові говорити і щодо інших питань, які містяться в отриманій нами відповіді (від США і НАТО. - Ред.), але в комплексі з тим, що є для нас першорядною цінністю і має першорядне значення", - заявив президент РФ.
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наоборот, есть сведения, что продолжается погрузка военной техники и отправк в сторону Украины
Завтра в 1-00 ночи. (The Sun)
а мы - в ответ на его применение по нам - конечно же применили бы в ответ,что за вопрос ?
В Украине 17 атомных реакторов, считай бомб. И поговаривают, что 4 реальных бомбы где то потерялись при развале. Толку от них при этом?
Можно было бы использовать, через минирование АЭС, чтобы типа не достались врагу, но помощь начала поступать и без этого, жаль, что в самое последнее время.
Все есть, кроме четкой позиции Германии, что в случае чего, про СП2 можете винторогие партнеры забыть навсегда!
У президента РФ - высшая стадия , которая окончится -- инсультом.
" Я пережила пять генсеков КПСС, а этого "крысёныша" из Питерских
подворотней -- и подавно /А.Б. Пугачёва/
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
і відсоток їх результативності теж дуже реальний
Пишуть, що зараз росіяни атакують українські банки.
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
A дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
Hажимая на курки
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И POTeHберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.
Какого он еще ответа ждет ?
Этот дедушка уже протух в своем бункере. Живет бредовыми идеями когда он был молодым... Живет идеями 25 летней давности...
Давайте, рабссияне, уже Жирика выбирайте. Этот дедуган хотя бы посмешит весь мир.
вблизи наших границ боевых ударных комплексов
с этими хотелками пуйло уже послали, далеко и конкретно. что еще убогому карле непонятно ?
Визнання-це Анексія ОРДЛО..
Путн не зупиниться
Далі буде casus belli.
"ПУШЕЧНИМ М*ЯСОМ" стануть ТI,що кликали х@йла в 2014 роцi
Стрiлки переведуть на нас (бандерiвцев)
І відкрита агресія за допомогою ОДКБ проти УКРАЇНИ
Путін не відмовиться від своїх планів щодо окупації УКРАЇНИ
Росія розмістила неподалік кордону з Харківською областю радіолокаці́йну станцію «Каста-2Е2» для контролю повітряного простору.
Станцію було розміщено неподалік села Нова Нелидівка, що у Бєлгородському районі. Російська РЛС «Каста-2Е2», яку приведено у робочий стан, була розміщена за 11 кілометрів від кордону України.
Судячи зі спрямованості РЛС, основну увагу російські військові приділяють летовищам Харківщини.
Швидше за Чугуївський військовий аеродром , авіабаза військових ЗСУ
https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-monitoryt-nebo-harkivshhyny-systemoyu-kasta-2e2/ --------- https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-monitoryt-nebo-harkivshhyny-systemoyu-kasta-2e2/
Западу надо собирать консилиум психиатров. этот мудак с ЯО архиопасен для мира.
они там совсем уже? даже старые рассеянские коммуняки-офицеры требуют пуйла под суд!
что происходит?
его должны изолировать!
буйнопомешанное сумасшедшее пуйло не должно шантажировать мир, ставя его на грань
погибели!
страны Балтии, румыния, болгария - кто там еще? с вещами на выход