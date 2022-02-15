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Новини
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Росія не зустрічатиметься з країнами-учасницями Віденського документу, бо "не веде істотної військової діяльності", - Захарова

Росія не зустрічатиметься з країнами-учасницями Віденського документу, бо

Відмову від участі в зустрічі з країнами-учасницями Віденського документу в МЗС РФ пояснили тим, що Росія нібито не веде істотної військової діяльнності, яка вимагала б від не надання інформації.

Про це заявила офіційна представницяміністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жодної згаданої у Главі III ВД-2011 "незвичайної" діяльності Росія біля кордонів України не веде, і, відповідно, немає жодних підстав для запуску механізму зменшення небезпеки", - заявила Захарова.

Вона додала, що 14 лютого Росія направила офіціальну відповідь, у якій йшлося, що вона "не веде істотної військової діяльності".

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"У зв'язку з цим не бачимо підстав для застосування положень його Глави III і не братимемо участі у консультаціях та можливій зустрічі ФСЗБ та ПС ОБСЄ. Крім того, попередили партнерів, що Російська Федерація виступає проти прийняття будь-яких рішень на цей рахунок у ході цих заходів", - додала Захарова.

Нагадаємо, раніше МЗС РФ заявило, що Москва не братиме участі в зустрічі з країнами-учасницями Віденського документу.

Автор: 

МЗС рф (959) ОБСЄ (3502) росія (64984) Захарова Марія (353)


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Топ коментарі
+11
******, брехливі російські ********.
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15.02.2022 17:34
+10
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15.02.2022 17:34
+8
последние 2 недели показали всему миру, что РФ это уже больше не "культура, наука, Большой Театр, Пушкин, Лермонтов, космос" - РФ - это тупая обезьяна с гранатой, угрожающая своим соседям
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15.02.2022 17:36
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Це ДУЖЕ цікаво:

https://www.youtube.com/watch?v=aRsjOZf5nwA

все, чому мінські угоди НІКЧЕМНІ!

а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.02.2022 17:32 Відповісти
хотим даем ответ хотим не даем хотим толкуем так а хотим истолковываем по иному.... мда упало бы 10 атомным бимбочек на Парашу сколько было бы воплей...
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15.02.2022 17:35 Відповісти
Вичитав : Скоро МО парашії буде посилати до кордонів України вояків разом з сімьями і дітьми. Щоб показати як їх багато.
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15.02.2022 17:37 Відповісти
последние 2 недели показали всему миру, что РФ это уже больше не "культура, наука, Большой Театр, Пушкин, Лермонтов, космос" - РФ - это тупая обезьяна с гранатой, угрожающая своим соседям
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15.02.2022 17:36 Відповісти
Пані Фаріон - це ну дуже "цікаво"
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15.02.2022 17:38 Відповісти
Я людина проста, перейшов по посиланню, побачив їбало фаріонщі, в'їбав дизлайк і вийшов. ***** ви ту тупу цапівську курку тягнете у коменти, пане з Німетчини???!!!
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15.02.2022 17:55 Відповісти
А навіщо розсусолювати, якщо досить одного факту, що вони не підписані навіть президентами України та Рашки, про ратифікацію, я навіть взагалі мовчу. Да навіть якби і були ратификовані, то ніщо б не заважало, зробити денонсацію і відмовитись від виконання такої угоди, но тут я повторююсь - навіть про підписання не йде!!!!
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15.02.2022 18:42 Відповісти
фарион? да ну нах эту курицу кремлевскую) к тягныбоку ее не патриотизм довел, а жажда бабла из черной кассы регионалов
если ее трындеж перевести на рос, то в целом общий смысл будет таким же как и у руских)
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15.02.2022 19:08 Відповісти
Александр Трынькин
Зачем живут "окурки"?
История жизни русских в фотографиях.
http://ipvnews.org/hegemon_article28012016.php Читать дальше
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15.02.2022 17:33 Відповісти
Машка-алкашка астаканівшись начала вєщать...
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15.02.2022 17:33 Відповісти
Ото - росіяни завжди брешуть.
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15.02.2022 17:34 Відповісти
Черговий раз продемонстрували всьому світу, що РФ не є договороздатна держава, яка в будь яку мить може відмовитись від виконання договорія якщо їй це не вигідно, або тупо морозитись як зараз ("ваши доказательства не доказательства, доказательство только то с чем мы согласны")
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15.02.2022 18:46 Відповісти
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15.02.2022 17:34 Відповісти
******, брехливі російські ********.
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15.02.2022 17:34 Відповісти
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15.02.2022 18:14 Відповісти
Цини́зм России - откровенное, вызывающе-пренебрежительное и презрительное отношение к нормам общественной морали, культурным ценностям и представлениям о благопристойности, отрицательное, отношение к общепринятым нормам нравственности.
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15.02.2022 17:37 Відповісти
Сукі
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15.02.2022 17:42 Відповісти
Фига се! А как эта же Россия будет рассчитываться за переброску войск, которые она взяла с бюджета...???? Ведь вернуть надо под утверждённые статьи расходов??? И вернуть......ну немеряно. Где они их нарисуют??
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15.02.2022 17:44 Відповісти
Пистит алкоголичка !!!
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15.02.2022 17:53 Відповісти
У неё из пасти гавном разит...
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15.02.2022 18:19 Відповісти
"... рішень на цей рахунок у ході цих заходів"

Це ж треба так написати! Виженіть нах вашого редактора! Він - москаль.
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15.02.2022 18:35 Відповісти
А как нужно? Що до?
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15.02.2022 21:43 Відповісти
щодо, стосовно, з приводу....
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15.02.2022 22:17 Відповісти
о, бухую выгнали отмазыть окурка
осунулась дама немного судя по фотке, водка подорожала что ли? или обслуге сказали доливать ей в вискарь хоть чуть пепси?
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15.02.2022 19:14 Відповісти
 
 