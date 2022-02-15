Росія не зустрічатиметься з країнами-учасницями Віденського документу, бо "не веде істотної військової діяльності", - Захарова
Відмову від участі в зустрічі з країнами-учасницями Віденського документу в МЗС РФ пояснили тим, що Росія нібито не веде істотної військової діяльнності, яка вимагала б від не надання інформації.
Про це заявила офіційна представницяміністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Жодної згаданої у Главі III ВД-2011 "незвичайної" діяльності Росія біля кордонів України не веде, і, відповідно, немає жодних підстав для запуску механізму зменшення небезпеки", - заявила Захарова.
Вона додала, що 14 лютого Росія направила офіціальну відповідь, у якій йшлося, що вона "не веде істотної військової діяльності".
"У зв'язку з цим не бачимо підстав для застосування положень його Глави III і не братимемо участі у консультаціях та можливій зустрічі ФСЗБ та ПС ОБСЄ. Крім того, попередили партнерів, що Російська Федерація виступає проти прийняття будь-яких рішень на цей рахунок у ході цих заходів", - додала Захарова.
Нагадаємо, раніше МЗС РФ заявило, що Москва не братиме участі в зустрічі з країнами-учасницями Віденського документу.
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все, чому мінські угоди НІКЧЕМНІ!
а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
если ее трындеж перевести на рос, то в целом общий смысл будет таким же как и у руских)
Зачем живут "окурки"?
История жизни русских в фотографиях.
http://ipvnews.org/hegemon_article28012016.php Читать дальше
Це ж треба так написати! Виженіть нах вашого редактора! Він - москаль.
осунулась дама немного судя по фотке, водка подорожала что ли? или обслуге сказали доливать ей в вискарь хоть чуть пепси?