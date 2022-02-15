Росія не зустрічатиметься з країнами-учасницями Віденського документу, бо "не веде істотної військової діяльності", - Захарова

Відмову від участі в зустрічі з країнами-учасницями Віденського документу в МЗС РФ пояснили тим, що Росія нібито не веде істотної військової діяльнності, яка вимагала б від не надання інформації.

Про це заявила офіційна представницяміністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жодної згаданої у Главі III ВД-2011 "незвичайної" діяльності Росія біля кордонів України не веде, і, відповідно, немає жодних підстав для запуску механізму зменшення небезпеки", - заявила Захарова.

Вона додала, що 14 лютого Росія направила офіціальну відповідь, у якій йшлося, що вона "не веде істотної військової діяльності".

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"У зв'язку з цим не бачимо підстав для застосування положень його Глави III і не братимемо участі у консультаціях та можливій зустрічі ФСЗБ та ПС ОБСЄ. Крім того, попередили партнерів, що Російська Федерація виступає проти прийняття будь-яких рішень на цей рахунок у ході цих заходів", - додала Захарова.

Нагадаємо, раніше МЗС РФ заявило, що Москва не братиме участі в зустрічі з країнами-учасницями Віденського документу.