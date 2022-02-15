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Новини Війна
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Від початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі. Позиції ЗСУ поблизу н.п. Оріхове обстріляли із 120-мм мінометів, - ООС

Від початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі. Позиції ЗСУ поблизу н.п. Оріхове обстріляли із 120-мм мінометів, - ООС

Від початку доби, 15 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Як зазначається, у бік Катеринівки противник відкривав вогонь із протитанкового ракетного комплексу.

В напрямку н.п. Лобачеве російські найманці здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів.

Також повідомляється, що неподалік н.п.Оріхове збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників із застосуванням мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

За даними штабу, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Катеринівки із ПРК та здійснили обстріл у напрямку Лобачеве із РПГ, - штаб ООС

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмували в штабі.

Від початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі. Позиції ЗСУ поблизу н.п. Оріхове обстріляли із 120-мм мінометів, - ООС 01

Автор: 

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