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Новації Гетманцева призводять до тиску на бізнес та заганяють його у "тінь", - економіст

Новації Гетманцева призводять до тиску на бізнес та заганяють його у

Податкові новації голови комітету ВР з податків та зборів Данила Гетманцева шкідливі для української економіки та заганяють у тінь бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву економічного експерта Бориса Кушнірука у блозі на Liga.

"Важливим фактором, який дозволяє оцінити, що відбувалося в економіці у 2020-2021 роках, є емісія гривні, яку проводив Нацбанк. Монетарна база 2020 року (станом на кінець року - 768,3 млрд грн) по відношенню до 2019 року (станом на кінець року - 647,2 млрд грн) зросла на 121,1 млрд грн. А у 2021 році (станом на кінець року - 891,1 млрд грн) по відношенню до 2020 року - на 122,8 млрд грн. Ці показники демонструють вкрай невиважену монетарну політику Нацбанку. Саме вона була однією з фундаментальних причин стрибка інфляції у 2021 році", - підкреслив економіст.

Також Кушнірук зауважив, що у розвинених країнах протягом двох останніх "ковідних" років діяли і продовжують діяти різноманітні програми прямої фінансової підтримки діяльності бізнесу з боку державних бюджетів. Причому там це реалізується за рахунок зростання дефіцитів держбюджету та емісії центральних банків, що є причиною суттєвого зростання інфляції у 2021 році в США та європейських країнах.

"В Україні, замість кардинального зменшення податкового навантаження на малий та середній бізнес та реалізації бюджетних програм, які би сприяли саме МСБ, у нас майже всі емісійні кошти бухнули у "Велике будівництво". А в цій програмі задіяно лише до двох десятків компаній по всій країні, переважна частина яких пов'язана з нинішніми керманичами України", - наголосив економіст.

За його словами, значна частина цих коштів потім була вивезена з країни, адже вони були витрачені на імпорт бітуму для будівництва асфальтобетонних доріг.

"Саме в контексті всієї економічної політики нинішніх можновладців варто аналізувати новації пана Гетманцева. Вони, з одного боку, призводять до податкового тиску, у першу чергу, на МСБ, з іншого - не створюють стимулів для "детінізації" їхньої діяльності. Замість цього ми спостерігаємо збагачення можновладців та наближених до них бізнесменів. Тінізацією ж обороту, відповідно зменшенням податкового тиску, МСБ вирішували проблему свого фізичного виживання", - підкреслив Кушнірук.

Експерт переконаний: ніякі заходи з фіскалізації не примусять підприємців працювати в "білу", якщо податковий тиск невпинно зростає.

"Потрібна зовсім інша економічна, у тому числі податкова політика, яка передбачатиме кардинальне зменшення податкового тиску прямих податків, бюджетне стимулювання МСБ в участі в бюджетних закупівлях, реалізація різноманітних програм їхнього кредитування з мінімальними процентними ставками. Проте нічого подібного від нинішніх можновладців очікувати не доводиться. Тому ніякої "детінізації" економіки і кардинального збільшення інвестицій, у тому числі іноземних, очікувати не доводиться", - резюмував економіст.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%. Ініціатором законопроекту став саме Гетманцев.

Автор: 

податки (3815) Гетманцев Данило (874)


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Топ коментарі
+17
гетьманцев - аферист с длиннючими московскими ушами, главной задачей которого является превращение украинского предпринимателя в затюканного терпилу, по московитскому же образцу. Параллельно - быстро (до смены власти) и максимально эффективно пошарить по карманам изумленного нарида путем налогообложения всего и вся, под глумливый аргумент "так на западе так"
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15.02.2022 17:46
+14
Гетьманцев - звичайний ліквідатор економіки України, що не закон то треш
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15.02.2022 17:55
+10
Та які ж це "новаціі"?Це цинічне і безпардонне обкладування податками всього що рухається під девізом "після нас хоч потоп".
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15.02.2022 17:48
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В чем, собственно, проблема? Беню устраивает.
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15.02.2022 17:38 Відповісти
Реформи навпаки виводять з тіні економіку України. Потрібно ще більш рішуче проводити реформи, щоб не було навіть гіпотетичної можливості не сплачувати податки і приховувати обороти! Вся вулична торгівля має бути ліквідована! Або торгівля на ринках, або в магазинах і скрізь через касові апарати. Ми вже бачимо що ділки проводять по касі один чек з десяти, а це неправильно! Це гроші вкрадені з бюджету освіти, науки та армії!
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15.02.2022 18:05 Відповісти
це мародерство, а не реформи. Жоден притомний пп, який уміє рахувати не буде офіційно працювати або закриє свій бізнес, а то не буде чим здачу видавати.
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15.02.2022 18:48 Відповісти
Ну то хай йде наймається у найми, якщо не хоче сплачувати податки. Працювати без сплати податків він не буде!
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15.02.2022 21:42 Відповісти
Ніхто ж не проти сплати податків. Однак, той, хто їх сплачує хоче щоб розмір податків був справедливим і що вони будуть використані за призначенням. Усім відомо які мізерні податки сплачує місцевий прокремлівський олігархат, присмоктавшись до державних ресурсів. Т.з. великий бізнес повинен бути основним джерелом наповнення бюджету, як у всіх цивілізованих демократичних країнах
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16.02.2022 11:47 Відповісти
Для начала нужно перестать цинично грабить налогоплательщиков, через *******, ковидные тыщи и тд
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15.02.2022 18:52 Відповісти
ГЕТЬмаланцев !!! і цим все сказано. 100% яскравий і точний опис цього *удака
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15.02.2022 19:25 Відповісти
Есть такие люди которых хочется просто пинать ногами.
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15.02.2022 17:39 Відповісти
Не надо быть экспертом, чтобы понять простые истины.
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15.02.2022 17:39 Відповісти
Зачем им живой бизнес? Главное урвать поболее. А после них хоть потоп...
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15.02.2022 17:39 Відповісти
Для них Україна- лише бізнес. ГетманцевИ-арахаміЇ- ВАЗеленські не планують тут жити.
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15.02.2022 18:06 Відповісти
Наполовину погоджуюся : зменшити навантаження на малий бізнес, а на великий підняти до ЄСовського чи Північно американського рівня. Менше чартерами будуть в Європу шастати.
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15.02.2022 17:41 Відповісти
Это было с самого начала понятно. Что если людям не выгодно платить в белую, то они уходят в тень.
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15.02.2022 17:45 Відповісти
гетьманцев - аферист с длиннючими московскими ушами, главной задачей которого является превращение украинского предпринимателя в затюканного терпилу, по московитскому же образцу. Параллельно - быстро (до смены власти) и максимально эффективно пошарить по карманам изумленного нарида путем налогообложения всего и вся, под глумливый аргумент "так на западе так"
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15.02.2022 17:46 Відповісти
Та які ж це "новаціі"?Це цинічне і безпардонне обкладування податками всього що рухається під девізом "після нас хоч потоп".
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15.02.2022 17:48 Відповісти
засранцев и украинофобцев
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15.02.2022 17:53 Відповісти
Гетьманцев - звичайний ліквідатор економіки України, що не закон то треш
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15.02.2022 17:55 Відповісти
Хочу бачити Кабмін, АП та більшість "слуг" на лаві підсудних.
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15.02.2022 18:00 Відповісти
Эти ****** собираются инвестнянь каломойсуому выдать (наличку считать) а с другой стороны постоянной блокировкой налоговых гробят тот бизнес который после ковида еле живой. Какой нахрен нормальный «инвестор» припрется в этот гребаный дурдом?? За разблокировку налоговых налоговики просят уже по 2 процента от оборота!!! Вот откуда по 140 плюшек инспекторам гаиу таких слуг как трухин, гетьманцев и другие!!!
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15.02.2022 18:02 Відповісти
Наш бизнес до сих пор хочет жить по принципу 90-х, а так не бывает в цивилизованном государстве. Пусть налоги платят
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15.02.2022 18:02 Відповісти
зелохам норм! терпят и радуются))
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15.02.2022 18:04 Відповісти
задача зелених кідарасів підм,яти під себе все що тільки можна.
прикормити поліцію та податківців, суди та прокуратуру,
їм потрібно підкорити всіх а незгідних обанкротити, знищити.
вигравши наступні вибори вони стануть як путін та лукашенко.
як шо програють, то буде з чим тікати.
срали вони на економіку та й на Україну те ж.
це чітко проглядається на енергоносіях.
Україна втрачає десятки мільярдів,
за те що якесь чмо заробляє десятки мільйонів.
система наркомана або алкаша
вкрасти запчастину вартісттю 500 баксів
щоб здати в брухт,
щоб вистачило на дозу або бутилку
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15.02.2022 18:06 Відповісти
біда в тому, що вертикаль вже побудована і працює. Ознаки озу в кпк, що з відомих підстав не застосували до бригади овоча.
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15.02.2022 18:58 Відповісти
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на конец 2021 года составила 81,6 млрд грн, увеличившись в декабре прошлого года на 8,7 млрд грн.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), в частности, в декабре 2021 года украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги 21,6 млрд грн или 71,1% начисленных за этот период сумм (30,3 млрд грн). В итоге по состоянию на конец 2021 года задолженность украинцев составила:
- по уплате за поставку и распределение природного газа - 33,8 млрд грн;
- за поставку тепловой энергии и горячей воды - 26,6 млрд грн;
- за поставку и распределение электрической энергии - 7,7 млрд грн;
- за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд грн;
- за управление многоквартирным домом - 5,6 млрд грн;
- за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,3 млрд. грн.
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15.02.2022 18:14 Відповісти
це заборгованість не населення, а облгазів, яку потім спишуть під кінець року і знову подарують олігархату під ялинку чергову сотню млрд грн
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15.02.2022 18:52 Відповісти
Что не сделает дурак, всё не так, но для своих интересов он не дурак. Кредо властьимущих - обеспечить будущее внуков.
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15.02.2022 18:22 Відповісти
да 3,14 дор зеленый этот Гетьманцев
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15.02.2022 18:23 Відповісти
Як видно з останніх рослідувань - Гетьманцев російський агент !
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15.02.2022 20:46 Відповісти
Завдання цього пана розчавити те, що залишилося від середнього класу. Олігархічна влада зробила висновки після Другого Майдана.
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15.02.2022 21:19 Відповісти
Увеличение налогового давления до дикого уровня и усложнение отчётности для облегчения деятельности взяточников из податковой назвать новацией может только баран,это называется саботаж в угоду кремлёвским хозяевам от бывшего помощника сивковича.
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15.02.2022 23:00 Відповісти
гетманцев проводит тотальную фискализацию как бизнеса, так и физлиц. Уже давно стало очевидным, что эта мразь явно работает не на улучшение Украинского бизнеса и благосостояния людей. Правая рука сивковича упорно расшатывает Украину. Пора уже этого чмыря выводить на чистую воду и поинтересоватьс я его доходами!!!! гетманцев на -па-рашу !!!!
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16.02.2022 02:27 Відповісти
Германцев аферист прохиндей , который загонит все в тень ,это не реформа , сейчас он убьет рынок недвижимости , налогом при покупке жилья , прекратятся сделки ,с недвижимостью , прекратится и строительство , а тысячи людей занятых в этой области уедут за границу ...
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16.02.2022 07:17 Відповісти
К тому же ,ещё Гетманцев московитский агент ,планомерно разрушающий экономику Украины , но люди Ермака не прикосаемы.....
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16.02.2022 07:21 Відповісти
Если мы хотим быть в Европе, то надо платить налоги. Заказная статья, привыкли зарабатывать миллионы платя копейки.
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16.02.2022 11:11 Відповісти
Це ви про тих, що із списку Форбс?
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16.02.2022 11:55 Відповісти
Нигде в мире ФОПов нет, только в рашке и у нас.
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16.02.2022 14:34 Відповісти
Як і кримінального олігархату на кшталт московії та України, що присосався до державних ресурсів, витягує десятки млрдів, а платить символічні копійки
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16.02.2022 15:06 Відповісти
 
 