Новації Гетманцева призводять до тиску на бізнес та заганяють його у "тінь", - економіст
Податкові новації голови комітету ВР з податків та зборів Данила Гетманцева шкідливі для української економіки та заганяють у тінь бізнес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву економічного експерта Бориса Кушнірука у блозі на Liga.
"Важливим фактором, який дозволяє оцінити, що відбувалося в економіці у 2020-2021 роках, є емісія гривні, яку проводив Нацбанк. Монетарна база 2020 року (станом на кінець року - 768,3 млрд грн) по відношенню до 2019 року (станом на кінець року - 647,2 млрд грн) зросла на 121,1 млрд грн. А у 2021 році (станом на кінець року - 891,1 млрд грн) по відношенню до 2020 року - на 122,8 млрд грн. Ці показники демонструють вкрай невиважену монетарну політику Нацбанку. Саме вона була однією з фундаментальних причин стрибка інфляції у 2021 році", - підкреслив економіст.
Також Кушнірук зауважив, що у розвинених країнах протягом двох останніх "ковідних" років діяли і продовжують діяти різноманітні програми прямої фінансової підтримки діяльності бізнесу з боку державних бюджетів. Причому там це реалізується за рахунок зростання дефіцитів держбюджету та емісії центральних банків, що є причиною суттєвого зростання інфляції у 2021 році в США та європейських країнах.
"В Україні, замість кардинального зменшення податкового навантаження на малий та середній бізнес та реалізації бюджетних програм, які би сприяли саме МСБ, у нас майже всі емісійні кошти бухнули у "Велике будівництво". А в цій програмі задіяно лише до двох десятків компаній по всій країні, переважна частина яких пов'язана з нинішніми керманичами України", - наголосив економіст.
За його словами, значна частина цих коштів потім була вивезена з країни, адже вони були витрачені на імпорт бітуму для будівництва асфальтобетонних доріг.
"Саме в контексті всієї економічної політики нинішніх можновладців варто аналізувати новації пана Гетманцева. Вони, з одного боку, призводять до податкового тиску, у першу чергу, на МСБ, з іншого - не створюють стимулів для "детінізації" їхньої діяльності. Замість цього ми спостерігаємо збагачення можновладців та наближених до них бізнесменів. Тінізацією ж обороту, відповідно зменшенням податкового тиску, МСБ вирішували проблему свого фізичного виживання", - підкреслив Кушнірук.
Експерт переконаний: ніякі заходи з фіскалізації не примусять підприємців працювати в "білу", якщо податковий тиск невпинно зростає.
"Потрібна зовсім інша економічна, у тому числі податкова політика, яка передбачатиме кардинальне зменшення податкового тиску прямих податків, бюджетне стимулювання МСБ в участі в бюджетних закупівлях, реалізація різноманітних програм їхнього кредитування з мінімальними процентними ставками. Проте нічого подібного від нинішніх можновладців очікувати не доводиться. Тому ніякої "детінізації" економіки і кардинального збільшення інвестицій, у тому числі іноземних, очікувати не доводиться", - резюмував економіст.
Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%. Ініціатором законопроекту став саме Гетманцев.
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прикормити поліцію та податківців, суди та прокуратуру,
їм потрібно підкорити всіх а незгідних обанкротити, знищити.
вигравши наступні вибори вони стануть як путін та лукашенко.
як шо програють, то буде з чим тікати.
срали вони на економіку та й на Україну те ж.
це чітко проглядається на енергоносіях.
Україна втрачає десятки мільярдів,
за те що якесь чмо заробляє десятки мільйонів.
система наркомана або алкаша
вкрасти запчастину вартісттю 500 баксів
щоб здати в брухт,
щоб вистачило на дозу або бутилку
Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), в частности, в декабре 2021 года украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги 21,6 млрд грн или 71,1% начисленных за этот период сумм (30,3 млрд грн). В итоге по состоянию на конец 2021 года задолженность украинцев составила:
- по уплате за поставку и распределение природного газа - 33,8 млрд грн;
- за поставку тепловой энергии и горячей воды - 26,6 млрд грн;
- за поставку и распределение электрической энергии - 7,7 млрд грн;
- за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд грн;
- за управление многоквартирным домом - 5,6 млрд грн;
- за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,3 млрд. грн.