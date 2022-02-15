Литва направляє в Україну військових інструкторів, які навчать українських бійців користуватись ЗРК Stinger

Литва направить в Україну військових інструкторів, які навчатимуть українських військових використовувати ракетні системи Stinger.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на національне телерадіомовлення LRT.

За даними Збройних сил Литви, група солдатів дивізіону ППО країни проведе навчання своїх колег в Україні у "найближчі кілька тижнів".

"Ми цілком підтримували, підтримуємо і підтримуватимемо Україну. Зброя та техніка - ніщо без знань та навичок їх експлуатації, тому разом з переданими системами ППО малої дальності Stinger ми поділимося нашими знаннями та досвідом", - заявив командувач ЗС Литви Вальдемарас Рупшис.

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Він також наголосив, що це взаємне навчання: українські військові мають бойовий досвід, "нові знання", які є важливими для зміцнення оборони Литви.

Нагадаємо, у неділю, 13 лютого, до Києва з Литви прибули переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та інша військова амуніція.