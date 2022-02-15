У відповідь на "визнання "ЛДНР" ЄС має запровадити санкції проти РФ, - глава МЗС Латвії Рінкевич
"Визнання" Росією так званих "ЛДНР" суперечить міжнародному праву.
Про це у Twitter повідомив глава міністерства закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Постанова російської Держдуми про визнання так званих "ЛДНР" "суверенними державами" засмучує і суперечить міжнародному праву. Якщо Росія рухатиметься в цьому напрямку, ЄС має діяти та вводити санкції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".
Топ коментарі
+6 Sergei Kovalenko
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Схоже, ми маємо пояснення Жульчиного гавкання в бік Мінських угод: вона добивалася того, щоб ми їх розірвали до вже запланого росіянами розриву.
Бо тепер якщо Вованчик їх розірве, то клятвопорушницею в очах всього світу буде лише Росія. З усіма наслідками.
Почему Украина обязана выполнять эту капитуляцию навязанную с пистолетом у виска?
Контроль за границей и сейчас есть ( кроме Донбасса), но почему есть опасения вторжения.
Т.е., если орки дадут под контроль границу Донбасса, то опасность вторжения, если не будут выполнены минские соглашения о капитуляции, только вырастет
Поэтому они будут давить, ругать, обстреливать до бесконечности