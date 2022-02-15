У відповідь на "визнання "ЛДНР" ЄС має запровадити санкції проти РФ, - глава МЗС Латвії Рінкевич

"Визнання" Росією так званих "ЛДНР" суперечить міжнародному праву.

Про це у Twitter повідомив глава міністерства закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Постанова російської Держдуми про визнання так званих "ЛДНР" "суверенними державами" засмучує і суперечить міжнародному праву. Якщо Росія рухатиметься в цьому напрямку, ЄС має діяти та вводити санкції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".

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