Затриманому в окупованому Криму журналісту Єсипенку загрожує 11 років ув’язнення в колонії загального режиму, - Денісова

Затриманому в окупованому Криму українському громадянину Владиславу Єсипенку загрожує 11 років ув’язнення в колонії загального режиму.

На такому покаранні наполягала сторона обвинувачення для журналіста "Радіо Свобода" під час сьогоднішнього засідання у підконтрольному Росії так званому "Сімферопольському районному суді" в тимчасово окупованому Криму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини .

Владислава Єсипенка звинувачують у нібито "незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї". Владислав своєї вини не визнає.

"Рішення російської прокуратури є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідчення політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом", - зазначила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Вона закликає міжнародну спільноту продовжити санкційний та політичний тиск на країну-агресора для звільнення усіх, кого незаконно утримує РФ на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.