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Новини Репресії в окупованому Криму
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Затриманому в окупованому Криму журналісту Єсипенку загрожує 11 років ув’язнення в колонії загального режиму, - Денісова

Затриманому в окупованому Криму журналісту Єсипенку загрожує 11 років ув’язнення в колонії загального режиму, - Денісова

Затриманому в окупованому Криму українському громадянину Владиславу Єсипенку загрожує 11 років ув’язнення в колонії загального режиму.

На такому покаранні наполягала сторона обвинувачення для журналіста "Радіо Свобода" під час сьогоднішнього засідання у підконтрольному Росії так званому "Сімферопольському районному суді" в тимчасово окупованому Криму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини .

Владислава Єсипенка звинувачують у нібито "незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї". Владислав своєї вини не визнає.

"Рішення російської прокуратури є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідчення політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом", - зазначила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційний суд в Криму продовжив до 18 березня 2022 року арешт українському журналісту Єсипенку

Вона закликає міжнародну спільноту продовжити санкційний та політичний тиск на країну-агресора для звільнення усіх, кого незаконно утримує РФ на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.

Денісова Людмила (883) Крим (14134) омбудсмен (474) Єсипенко Владислав (41)


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Зате російські журналісти-пропагандисти вільно ходять по Києву і беруть інтервю. СБУ тим часом сосе х"ї!!!
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15.02.2022 18:19 Відповісти
Для чого затримувати? Вийде через рік і буде депутатом або мером.
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15.02.2022 18:28 Відповісти
Митинги антимайдана! Да там засветились сотни тысяч враг
гов Украины! Всех арестовать, допросить с пристрастмием, чтоб говном через рот срали. И пустить этих 200 тысяч, или 300 тысяч, на обмен!
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15.02.2022 18:32 Відповісти
Знал куда ехал?
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15.02.2022 18:51 Відповісти
Не хрен шляться! Мутный тип.
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15.02.2022 20:23 Відповісти
 
 