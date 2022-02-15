Агентку "МДБ ЛНР", яка збирала розвіддані для вчинення вибухів, затримано на Луганщині, - СБУ. ФОТО

У Луганській області співробітниками СБУ затримано агентку так званого "МДБ ЛНР". Вона збирала розвіддані для вчинення ворожих атак із використанням вибухівки проти підрозділів СБУ на сході України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, затриманою є місцева жителька, яка у квітні 2021 року була завербована громадянином РФ, представником розвідки незаконних збройних формувань на окупованій території ОРЛО. За завданням свого куратора агентка збирала відомості про адмінбудівлі, автотранспорт, а також особисті дані співробітників СБУ на території Луганщини. Для передачі одержаної інформації були визначені закриті канали зв’язку.

Завдяки оперативному реагуванню співробітників української спецслужби вдалося запобігти вчиненню вибухів, направлених проти підрозділів СБУ, задіяних у проведенні операції Об’єднаних сил.

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Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.