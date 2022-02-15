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Новини Операція Об'єднаних сил
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Агентку "МДБ ЛНР", яка збирала розвіддані для вчинення вибухів, затримано на Луганщині, - СБУ. ФОТО

У Луганській області співробітниками СБУ затримано агентку так званого "МДБ ЛНР". Вона збирала розвіддані для вчинення ворожих атак із використанням вибухівки проти підрозділів СБУ на сході України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Агентку МДБ ЛНР, яка збирала розвіддані для вчинення вибухів, затримано на Луганщині, - СБУ 01

За даними слідства, затриманою є місцева жителька, яка у квітні 2021 року була завербована громадянином РФ, представником розвідки незаконних збройних формувань на окупованій території ОРЛО. За завданням свого куратора агентка збирала відомості про адмінбудівлі, автотранспорт, а також особисті дані співробітників СБУ на території Луганщини. Для передачі одержаної інформації були визначені закриті канали зв’язку.

Завдяки оперативному реагуванню співробітників української спецслужби вдалося запобігти вчиненню вибухів, направлених проти підрозділів СБУ, задіяних у проведенні операції Об’єднаних сил.

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Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

бойовик (3414) Правоохоронні органи (2707) СБУ (12788) шпигунство (987) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+30
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15.02.2022 18:49
+25
Затримали... 9 грам і на місці затримання.
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15.02.2022 18:26
+14
Цей хлопчик схожий на іншого відомого персонажа, бо наркоманів часто "на хавчик пробиває".

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15.02.2022 18:45
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Затримали... 9 грам і на місці затримання.
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15.02.2022 18:26 Відповісти
кормить теперь эту шалаву за наш счет
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15.02.2022 19:10 Відповісти
Запенить
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15.02.2022 23:38 Відповісти
Спочатку розстріляти а потім вже допитувати!
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15.02.2022 18:26 Відповісти

схожий на неї, гарно її відгодували
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15.02.2022 18:29 Відповісти
Цей хлопчик схожий на іншого відомого персонажа, бо наркоманів часто "на хавчик пробиває".

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15.02.2022 18:45 Відповісти
Уже двойника завел?
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15.02.2022 19:09 Відповісти
Якщо жерти без міри, то можна не те, що двійника - трійника завести!
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15.02.2022 19:37 Відповісти
Чергова расєйсько-мірськая ублюдіна...
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15.02.2022 18:34 Відповісти
ее расстреляеш, а она еще нарожает. а зачем нам зомби?
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15.02.2022 18:35 Відповісти
Чергова "девчіш-плохиш"! Продажна кацапська потаскуха!
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15.02.2022 18:45 Відповісти
какое мгб такие и агенты...кривоногие...(может конечно оно и к лучшему)))
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15.02.2022 18:46 Відповісти
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15.02.2022 18:49 Відповісти
На пожизненное скотину .
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15.02.2022 18:50 Відповісти
навіть без писка видно, що хабалка
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15.02.2022 18:50 Відповісти
Наразі відбувається потужна кібератака на Міноборони та окремі банки
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15.02.2022 18:51 Відповісти
Тільки страта особливо жорстоким методом!
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15.02.2022 18:56 Відповісти
Так покажите ету рожу кривоногую. Почему скрываете вражеских агентов?
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15.02.2022 19:03 Відповісти
чтоб родителей не убили,может они не виноваты,что дочь комсомолка.
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15.02.2022 19:20 Відповісти
очередная Пьянь Космодемьянская...
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15.02.2022 19:19 Відповісти
- Её раскалённым утюгом пытали?
И шкоко ей ещё и за свет намотало?
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15.02.2022 19:48 Відповісти
На фото агентка мгб лнр или та, кто съела эту агентку?
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15.02.2022 20:03 Відповісти
Это часом не про зеленскую? А, не - она "всего лишь" рекламировала контакты, куда можно было передавать данные о передвижении наших войск.
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15.02.2022 20:17 Відповісти
Слово какое громкое "завербована"... Больше подходит "нанята за флакон "Боярышника")
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15.02.2022 21:06 Відповісти
Нагнуть два дерева, привязать ноги и пусть летит...
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15.02.2022 21:28 Відповісти
Паспорт забрать ,конфисковать имущество и ставить к стенке.Только так нада по закону к таким наволочам поступать.
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15.02.2022 22:50 Відповісти
 
 