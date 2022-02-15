Усі хочуть мати хороші стосунки з Росією, але Росія не хоче, - Сіммонс

Ніхто не хоче щоб Росія розпочинала війну, усі хочуть мати хороші стосунки з Росією. Проте Росія не дотримується своїх зобов'язань та втручається в суверенітет України.

Про це посол Великої Британїі в Україні Мелінда Сіммонс заявила в інтерв'ю Радіо.Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Таким чином вона (Росія - ред.) створює проблеми для таких країн, як Великобританія. Країни, які прагнуть дотримуватися верховенства закону та правил, які базуються на міжнародних системах та мають тісні зв'язки з Україною", - зазначила Сіммонс.

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Відповідаючи на питання,чи вплинуло постачання летальної зброї для України на взаємини між Великобританією і Росією, посол відповіла: "Питання забезпечення захисного оснащення, і це не озброєння, як я вже казала, системи NLAW призначені для захисту, не лежать в центрі відносин між Великобританією та Росією. У нас складні відносини з Росією ще з ситуації в Солсбері, замах на вбивство. Як можна побачити з того, скільки часу ми приділяємо переговорам за останні кілька тижнів: наш Міністр закордонних справ був в Москві, прем'єр–міністр Джонсон кілька разів телефонував Путіну. Ми завжди шукаємо шляхи діалогу з Росією, щоб нормалізувати наші відносини. Але ми не будемо це робити за рахунок суверенітету України", - заявила Сіммонс.