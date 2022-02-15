УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5354 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 462 30

Усі хочуть мати хороші стосунки з Росією, але Росія не хоче, - Сіммонс

Усі хочуть мати хороші стосунки з Росією, але Росія не хоче, - Сіммонс

Ніхто не хоче щоб Росія розпочинала війну, усі хочуть мати хороші стосунки з Росією. Проте Росія не дотримується своїх зобов'язань та втручається в суверенітет України.

Про це посол Великої Британїі в Україні Мелінда Сіммонс заявила в інтерв'ю Радіо.Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Таким чином вона (Росія - ред.) створює проблеми для таких країн, як Великобританія. Країни, які прагнуть дотримуватися верховенства закону та правил, які базуються на міжнародних системах та мають тісні зв'язки з Україною", - зазначила Сіммонс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія надає Україні озброєння для оборони, щоб РФ не звинуватила Київ у нападі, - посол Сіммонс

Відповідаючи на питання,чи вплинуло постачання летальної зброї для України на взаємини між Великобританією і Росією, посол відповіла: "Питання забезпечення захисного оснащення, і це не озброєння, як я вже казала, системи NLAW призначені для захисту, не лежать в центрі відносин між Великобританією та Росією. У нас складні відносини з Росією ще з ситуації в Солсбері, замах на вбивство. Як можна побачити з того, скільки часу ми приділяємо переговорам за останні кілька тижнів: наш Міністр закордонних справ був в Москві, прем'єр–міністр Джонсон кілька разів телефонував Путіну. Ми завжди шукаємо шляхи діалогу з Росією, щоб нормалізувати наші відносини. Але ми не будемо це робити за рахунок суверенітету України", - заявила Сіммонс.

Велика Британія (5558) посол (1097) росія (64984) Сіммонс Мелінда (114)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Я не хочу.
показати весь коментар
15.02.2022 18:42
+12
Неможливо мати хороші стосунки з гопником
показати весь коментар
15.02.2022 18:43
+12
Все хотят нефтедоллары, а не дружить. Этот как дорогие шльондры, которые любят толстосумов пока те при деньгах. Если б резко закончилась нефть, *любить* ее бы никто не захотел.
показати весь коментар
15.02.2022 18:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не дать не взять - биндеривка
показати весь коментар
15.02.2022 18:41 Відповісти
кацапу пока морду не набьешь.нормально себя вести он не будет.
только сила против потомственных рабов помогает.
показати весь коментар
15.02.2022 18:42 Відповісти
Я не хочу.
показати весь коментар
15.02.2022 18:42 Відповісти
І я не хочу мати ніяких стосунків з неадекватною країною і її паханом...
показати весь коментар
15.02.2022 18:45 Відповісти
Неможливо мати хороші стосунки з гопником
показати весь коментар
15.02.2022 18:43 Відповісти
там орки начали дос атаку на приват, ощад и сайты минобороны
показати весь коментар
15.02.2022 18:43 Відповісти
похоже на то что так и есть, весь день проблемы с доступом, но иногда проскакивает работоспособное окно - значит наши противостоят
показати весь коментар
15.02.2022 18:47 Відповісти
Якась маячня)) усі хочуть мати гарні стосунки з расеєю))) гарні стосунки за ради стосунків а расєя хай робить що заманеться...
показати весь коментар
15.02.2022 18:43 Відповісти
Ворог повинен бути знищений!
показати весь коментар
15.02.2022 18:44 Відповісти
ми не хочемо
показати весь коментар
15.02.2022 18:47 Відповісти
Все хотят нефтедоллары, а не дружить. Этот как дорогие шльондры, которые любят толстосумов пока те при деньгах. Если б резко закончилась нефть, *любить* ее бы никто не захотел.
показати весь коментар
15.02.2022 18:48 Відповісти
"Увійти як Юр Бут"? Лінки навчиться, будь-ласка, робити на відео з фейсбуку без своєї авторизаційної інформації.
показати весь коментар
15.02.2022 19:03 Відповісти
Раіська хоче вас пограбувати і вбити.
Варвари..
показати весь коментар
15.02.2022 19:00 Відповісти
Убивать нет , а желает грабить ЕС подло повышая тариф на свой газ и нефть.
показати весь коментар
15.02.2022 19:50 Відповісти
Маленька поправка у солсбері був не тільки замах на вбивство а ще й вбивство по необережності за допомогою бойових отруйних речовин, заборонених усім цивілізованим світом!!!
Це суттево змінює ситуацію!!!
Пані висловилась дуже корректно.
показати весь коментар
15.02.2022 19:02 Відповісти
заглавие так себе )))) статья - нормальная и рассуждения дамы адекватные...
показати весь коментар
15.02.2022 19:04 Відповісти
бо ватник нажереться рєпи, сяде біля тєлєка, де йому розповідають, як расіся всіх нагібає - і тащиться
показати весь коментар
15.02.2022 19:05 Відповісти
хороші стосунки, це передовий рівень життя.
це цевілізовані відносини
це мінталітет громадян
путіну треба цевілізовані мокші?
ні, йому треба тупе, забите бидло...
ось і вся арифметика
показати весь коментар
15.02.2022 19:10 Відповісти
Просто в России президент псих и не менялся ни разу..... Медведева, думаю можно не считать) Мне он персонаж из фильма "груз 200" напоминает, совсем мозги набекрень(
показати весь коментар
15.02.2022 19:11 Відповісти
Пока только путин решает как жить и чего хотеть России. Кто не согласен, пришлем новичек.
показати весь коментар
15.02.2022 19:14 Відповісти
Мдаа... Официально оккупировали Крым. Мусолят Донбасс... И еще с ними разговаривают о чем-то.... Жадные капиталисты....
показати весь коментар
15.02.2022 19:22 Відповісти
Зацеловали европейцы ху-ла в задницу. А оно як баран упёрся- сдвигай до 1997г. Я так хочу.
показати весь коментар
15.02.2022 19:32 Відповісти
ЕС финансирует Кремлевского террориста и одновременно с ним дружит. Так вы определитесь или сплошной террор карлика или мир без Х#йла!
показати весь коментар
15.02.2022 19:35 Відповісти
России больше нет, дамочка. Остались лишь имперские сопли, размазанные лубянкой по её территории.
показати весь коментар
15.02.2022 19:49 Відповісти
Королівство може дозволити собі таку розкіш, щоб кацапія випрошувала добрі стосунки з UK.
показати весь коментар
15.02.2022 19:57 Відповісти
я все больше убеждаюсь, что у пуйла возрастные изменения, оно скаженное!

Западу надо собирать консилиум психиатров. этот мудак с ЯО архиопасен для мира.

они там совсем уже? даже старые рассеянские коммуняки-офицеры требуют пуйла под суд!

что происходит?

его должны изолировать!

буйнопомешанное сумасшедшее пуйло не должно шантажировать мир, ставя его на грань

погибели!
показати весь коментар
15.02.2022 21:22 Відповісти
 
 