Усі хочуть мати хороші стосунки з Росією, але Росія не хоче, - Сіммонс
Ніхто не хоче щоб Росія розпочинала війну, усі хочуть мати хороші стосунки з Росією. Проте Росія не дотримується своїх зобов'язань та втручається в суверенітет України.
Про це посол Великої Британїі в Україні Мелінда Сіммонс заявила в інтерв'ю Радіо.Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Таким чином вона (Росія - ред.) створює проблеми для таких країн, як Великобританія. Країни, які прагнуть дотримуватися верховенства закону та правил, які базуються на міжнародних системах та мають тісні зв'язки з Україною", - зазначила Сіммонс.
Відповідаючи на питання,чи вплинуло постачання летальної зброї для України на взаємини між Великобританією і Росією, посол відповіла: "Питання забезпечення захисного оснащення, і це не озброєння, як я вже казала, системи NLAW призначені для захисту, не лежать в центрі відносин між Великобританією та Росією. У нас складні відносини з Росією ще з ситуації в Солсбері, замах на вбивство. Як можна побачити з того, скільки часу ми приділяємо переговорам за останні кілька тижнів: наш Міністр закордонних справ був в Москві, прем'єр–міністр Джонсон кілька разів телефонував Путіну. Ми завжди шукаємо шляхи діалогу з Росією, щоб нормалізувати наші відносини. Але ми не будемо це робити за рахунок суверенітету України", - заявила Сіммонс.
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только сила против потомственных рабов помогает.
Варвари..
Це суттево змінює ситуацію!!!
Пані висловилась дуже корректно.
це цевілізовані відносини
це мінталітет громадян
путіну треба цевілізовані мокші?
ні, йому треба тупе, забите бидло...
ось і вся арифметика
Западу надо собирать консилиум психиатров. этот мудак с ЯО архиопасен для мира.
они там совсем уже? даже старые рассеянские коммуняки-офицеры требуют пуйла под суд!
что происходит?
его должны изолировать!
буйнопомешанное сумасшедшее пуйло не должно шантажировать мир, ставя его на грань
погибели!