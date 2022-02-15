Кібератака: в роботі "Приватбанку" та "Ощадбанку" стався збій, сайти Міноборони та ЗСУ не працюють
Ввечері 15 лютого клієнти державних "Приватбанку" та "Ощадбанку" повідомляють про збої в роботі сервісів. Також не вікриваються сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підтвердив, що це кібератака.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, при спробі відкрити сайт Міноборони з’являється напис "сайт знаходиться на технічому обслуговуванні". Сайт ЗСУ просто не відкривається.
Міноборони повідомило у фейсбуці, що офіційний веб-портал міністерства "зазнав, ймовірно, DDoS-атак, коли фіксувалася надмірна кількість звернень на секунду". Зараз ведуться роботи з відновлення його функціонування.
На збої скражаться клієнти "Ощадбанку" та "Приватбанку". За словами клієнтів "Ощадбанку", банкомати та термінали не працюють, з карток не можна зняти та зарахувати на них гроші.
В установі заявили, що вже "усувають неполадки".
"Ощадбанк виконує перевірку систем і підключає додаткові сервери, тому деякі наші сервіси можуть тимчасово працювати в обмеженому режимі. Просимо вибачення за можливі незручності. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб для всіх користувачів наші сервіси працювали безперебійно", – повідомила пресслужба банку агентству "Інтерфакс-Україна".
Клієнти "ПриватБанку" також пишуть у соцмережах про перебої, зокрема, проблеми із завантаженням додатку "Приват24" та переказами. Речник банку Олег Серга запевнив "Суспільне", що проблеми вже вирішені.
"Були тимчасові проблеми, пов'язані з перебоями зв'язку в тому ж Приват24 , але ці проблеми вже вирішені. Зараз (станом на 18-ту годину. - Ред.) "Приват24" працює у більшості клієнтів", - сказав Серга.
Він також розповів, що в нього немає деталізованої інформації, чи йдеться у цьому випадку про DDoS-атаку.
"Я чекаю на коментарі від фахівців з інформаційної безпеки. Вони можуть визначити, чи було намагання DDoS-атаки", — сказав представник "Приватбанку".
Урядовий Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підтвердив, що протягом останніх годин "ПриватБанк" перебуває під масованою DdоS-атакою, але запевняє: жодної загрози для коштів вкладників немає.
"Кібератака стосується виключно додатку Приват24. Решта фінансових операцій виконуються у нормальному режимі", ㅡ кажуть у Центрі. У роботі "Ощадбанку" також спостерігаються збої, зокрема не працює інтернет-банкінг.
"УП" повідомляє з посиланням на джерела в уряді та правоохоронних органах, що збої - результат потужної хакерської атаки, що почалася о 15:00.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Готовимся встретить врага так, чтобы фины нами гордились!
Что мешало перекрыть доступ к ресурсам снаружи, а магистральным провайдерам отслеживать атакующих изнутри Украины, оперативно их блокируя?
и не каждый провайдер предоставляет защиту от ддос. поэтому кого-то оперативно блокировать, а тем более сидеть и вычислять тип атаки и как её отсечь, он не обязан. и не за час такое делается.
https://www.youtube.com/watch?v=Hnt0pQtIwaU
Всі кацапські "хакери" стоять на обліку у спецслужб США, включно з їх домашніми IP.
В уведомлении о присвоении такого статуса акватории Черного и Азовского морей указаны контакты Нила Робертса, главы направления морского и авиастрахования.
твари...
Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал Дія, що було очікуваним.
Початковий вектор - Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко «обрізали» цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була «відбита». Для користувачів Дії атака залишилася непомітною.
Працюємо під постійним тиском та провокаціями, але максимально мобілізовані та сконцентровані. Зберігаємо спокій та рухаємося далі.
выключат свет - и вы нищий
а для этого развалят энергосистему
фсе