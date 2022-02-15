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Кібератака: в роботі "Приватбанку" та "Ощадбанку" стався збій, сайти Міноборони та ЗСУ не працюють

Кібератака: в роботі

Ввечері 15 лютого клієнти державних "Приватбанку" та "Ощадбанку" повідомляють про збої в роботі сервісів. Також не вікриваються сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підтвердив, що це кібератака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, при спробі відкрити сайт Міноборони з’являється напис "сайт знаходиться на технічому обслуговуванні". Сайт ЗСУ просто не відкривається.

Міноборони повідомило у фейсбуці, що офіційний веб-портал міністерства "зазнав, ймовірно, DDoS-атак, коли фіксувалася надмірна кількість звернень на секунду". Зараз ведуться роботи з відновлення його функціонування.

На збої скражаться клієнти "Ощадбанку" та "Приватбанку". За словами клієнтів "Ощадбанку", банкомати та термінали не працюють, з карток не можна зняти та зарахувати на них гроші.

В установі заявили, що вже "усувають неполадки".

"Ощадбанк виконує перевірку систем і підключає додаткові сервери, тому деякі наші сервіси можуть тимчасово працювати в обмеженому режимі. Просимо вибачення за можливі незручності. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб для всіх користувачів наші сервіси працювали безперебійно", – повідомила пресслужба банку агентству "Інтерфакс-Україна".

Клієнти "ПриватБанку" також пишуть у соцмережах про перебої, зокрема, проблеми із завантаженням додатку "Приват24" та переказами. Речник банку Олег Серга запевнив "Суспільне", що проблеми вже вирішені.

"Були тимчасові проблеми, пов'язані з перебоями зв'язку в тому ж Приват24 , але ці проблеми вже вирішені. Зараз (станом на 18-ту годину. - Ред.) "Приват24" працює у більшості клієнтів", - сказав Серга.

Він також розповів, що в нього немає деталізованої інформації, чи йдеться у цьому випадку про DDoS-атаку.

"Я чекаю на коментарі від фахівців з інформаційної безпеки. Вони можуть визначити, чи було намагання DDoS-атаки", — сказав представник "Приватбанку".

Урядовий Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підтвердив, що протягом останніх годин "ПриватБанк" перебуває під масованою DdоS-атакою, але запевняє: жодної загрози для коштів вкладників немає.

"Кібератака стосується виключно додатку Приват24. Решта фінансових операцій виконуються у нормальному режимі", ㅡ кажуть у Центрі. У роботі "Ощадбанку" також спостерігаються збої, зокрема не працює інтернет-банкінг.

"УП" повідомляє з посиланням на джерела в уряді та правоохоронних органах, що збої - результат потужної хакерської атаки, що почалася о 15:00.

Автор: 

кіберзлочин (810) Міноборони (7329) Ощадбанк (758) хакер (1346) Приватбанк (2432) кібербезпека (1161) ЗСУ (7513)


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Топ коментарі
+34
Як зелені ідіоти думають провести онлайн вибори якщо навіть сайти міністерств не можуть захистити?
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15.02.2022 18:54
+26
В если сунутся то тоже лежать будут,только в цинковых или просто край дороги
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15.02.2022 18:51
+25
Амеры в январе обещали вводить санкции даже на кибератаки. Пуйло пристреливается, введут или нет
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15.02.2022 18:46
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Кошмарные последствия кибератаки! Сайт минобороны не работает. Интернет опустел
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15.02.2022 19:09 Відповісти
Это был один из факторов перед началам нападения. Кибер атаки.
Готовимся встретить врага так, чтобы фины нами гордились!
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15.02.2022 19:09 Відповісти
На самом деле это мелочь. Просто тест. Мне так кажется. Главный удар будет позже, если будет атака.
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15.02.2022 19:12 Відповісти
SSuki naroda тестують електронне голосування ? Ну ну .... Казав слліпий побачимо
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15.02.2022 19:09 Відповісти
Переводы с карты привата идут без проблем. Приложение до сих пор не работает
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15.02.2022 19:10 Відповісти
Грош цена нашей кибер полиции. Лишний раз убеждаюсь, что гос средства тратятся в пустую на мужей Венедиктовой и прочих родственников из Системы.
Что мешало перекрыть доступ к ресурсам снаружи, а магистральным провайдерам отслеживать атакующих изнутри Украины, оперативно их блокируя?
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15.02.2022 19:12 Відповісти
Пока Россия додосила банки украинцы делили Алёну Паш. Так и запишут в книгах по истории.
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15.02.2022 19:14 Відповісти
Ну так у каждого своя функция. Вопросы к киберполиции, чем они были заняты в это время и почему все профукали, хотя перед этим уже была пробная атака.
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15.02.2022 19:25 Відповісти
с паш тоже надо разобраться. Одно другому не мешает.
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15.02.2022 22:45 Відповісти
Я о приоритетах
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15.02.2022 22:51 Відповісти
не должна полиция таким заниматься. её дело расследовать.
и не каждый провайдер предоставляет защиту от ддос. поэтому кого-то оперативно блокировать, а тем более сидеть и вычислять тип атаки и как её отсечь, он не обязан. и не за час такое делается.
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15.02.2022 20:44 Відповісти
Фсбшные проделки. Ссыкливое пуйло может только изподтишка какую-нибудь дрянь сделать, чтобы паники нагнать
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15.02.2022 19:14 Відповісти
дидос атака
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15.02.2022 19:17 Відповісти
Ощад открыл..но платить не пробовал
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15.02.2022 19:18 Відповісти
Прихват24 уже работает
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15.02.2022 19:19 Відповісти
" Позывной Буратино: Зеленский приступил к ключевому этапу спецоперации против Украины"

https://www.youtube.com/watch?v=Hnt0pQtIwaU
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15.02.2022 19:24 Відповісти
Шендерович о плане армии РФ напасть на Украину: "Мой прогноз сбылся" По мнению Шендеровича, Кремль отказался от новой войны с Украиной, однако россиян все равно не ждет ничего хорошего.
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15.02.2022 19:24 Відповісти
Сурков будет новым президентом.
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15.02.2022 19:29 Відповісти
...кіслих щєй
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15.02.2022 19:34 Відповісти
Нам то що, один кацап зміне іншого, як у свій час Пукін ******* )

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15.02.2022 20:01 Відповісти
Кацапські виродки діють
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15.02.2022 19:40 Відповісти
И нахрена нам кибербезопасность СБУ?
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15.02.2022 19:40 Відповісти
А вообще есть тут в камментах Senjor Architect чего либо? Может подумаем про ответку??
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15.02.2022 19:51 Відповісти
давно не хакерил. Лет 10ть. Созидать всегда приятнее. Но время такое.
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15.02.2022 19:52 Відповісти
Кацапія ще хорохориться, тіпа Мєздь мая страшна
Всі кацапські "хакери" стоять на обліку у спецслужб США, включно з їх домашніми IP.
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15.02.2022 19:58 Відповісти
Почалося?
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15.02.2022 20:03 Відповісти
Всегда имейте наличку под рукой.
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15.02.2022 20:09 Відповісти
Почему кибератаки не делают в Рашке. Почему только она это делает по всему свету.
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15.02.2022 20:11 Відповісти
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15.02.2022 20:24 Відповісти
так что там с санкциями против россии за кибератаки ... приват заработал но осадочек остался...
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15.02.2022 20:33 Відповісти
"животворящий" же пальці гнув х**лу, типу, останнє попередження у червні 2021 робив і погрожував відвіддю та санкціями за москальські кібератаки.
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15.02.2022 20:40 Відповісти
готові? завтра починається "схаждєніє пасєрєдінє" як казав зелен-ий і згідно з датою від цру
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15.02.2022 20:57 Відповісти
Это была ,маленькая проба чтобы присмотреться,посеять панику( кацапская тактика)Ощадбанк закрыть надо ,там возможно есть шпионы…
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15.02.2022 21:37 Відповісти
Страховая ассоциация Lloyds Market Association сегодня внесла украинские воды Черного и Азовского моря в зону пиратства, терроризма и войны.

В уведомлении о присвоении такого статуса акватории Черного и Азовского морей указаны контакты Нила Робертса, главы направления морского и авиастрахования.
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15.02.2022 21:54 Відповісти
Где Федоров? Он их одной левой...
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15.02.2022 21:46 Відповісти
підключайте додаткові сервери вночі, ощадівські довбні
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15.02.2022 21:56 Відповісти
было заседание по кибер-угрозам, так нас скотская венгрия забанила....
твари...
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15.02.2022 22:42 Відповісти
Мінцифри:

Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал Дія, що було очікуваним.

Початковий вектор - Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко «обрізали» цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була «відбита». Для користувачів Дії атака залишилася непомітною.

Працюємо під постійним тиском та провокаціями, але максимально мобілізовані та сконцентровані. Зберігаємо спокій та рухаємося далі.
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15.02.2022 22:50 Відповісти
эдектронные деньги от лукавого
выключат свет - и вы нищий
а для этого развалят энергосистему
фсе
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15.02.2022 23:59 Відповісти
Суть новини двома словами: Ощадбанк - зуйня!
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16.02.2022 01:04 Відповісти
Сраный ковбой Байден с его же слов, должен это воспринять как форму нападения и ввести санкции. Но думаю, будет как всегда.
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16.02.2022 06:43 Відповісти
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