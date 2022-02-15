Італія готова брати участь у стримуванні військової агресії РФ разом із партнерами та НАТО, - глава МЗС Республіки Ді Майо
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо підтвердив готовність до стримування російської військової ескалації біля кордонів України.
Про це він заявив, виступаючи на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо в цьому буде необхідність, я підтверджую готовність Італії брати участь у стримуванні військової ситуації разом із нашими партнерами та НАТО... Враховуючи наші хороші двосторонні відносини, ми намагатимемося допомогти Україні, тому що ми підтримали її прохання про допомогу на різних рівнях", - сказав Луїджі Ді Майо.
Він додав, що єдиним шляхом вирішення поточної ситуації бачить "шлях миру та дипломатії". "Я вірю: завдяки дипломатії ми зможемо вирішити ситуацію, що склалася... Тому на наступній моїй зустрічі, яка вже скоро відбудеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, я також обговорюватиму це питання (зняття ескалації – ред.). Наступного понеділка відбудуться збори партнерів та інші зустрічі, де я теж порушуватиму це питання", - зазначив глава МЗС Італії.
Він також висловив сподівання на продовження успішних переговорів у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, РФ).
Говорячи про торговельні відносини та збільшення двостороннього товарообігу, Луїджі Ді Майо запропонував проведення нового раунду консультацій між урядами в столиці Італії та запропонував Кулебі відвідати захід.
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2. А вы вчера родились и не знаете, что Московия от своих агрессивных планов так просто не отказывается и даже если сегодня отступит - через пол-года снова попробует?
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Ди Майо постоянно заявляет, что Россия и Путин для его организации "Пяти звезд" является незаменимыми партнерами во всех экономических и политических делах Европы и Италии.