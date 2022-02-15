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Італія готова брати участь у стримуванні військової агресії РФ разом із партнерами та НАТО, - глава МЗС Республіки Ді Майо

Італія готова брати участь у стримуванні військової агресії РФ разом із партнерами та НАТО, - глава МЗС Республіки Ді Майо

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо підтвердив готовність до стримування російської військової ескалації біля кордонів України.

Про це він заявив, виступаючи на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо в цьому буде необхідність, я підтверджую готовність Італії брати участь у стримуванні військової ситуації разом із нашими партнерами та НАТО... Враховуючи наші хороші двосторонні відносини, ми намагатимемося допомогти Україні, тому що ми підтримали її прохання про допомогу на різних рівнях", - сказав Луїджі Ді Майо.

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Він додав, що єдиним шляхом вирішення поточної ситуації бачить "шлях миру та дипломатії". "Я вірю: завдяки дипломатії ми зможемо вирішити ситуацію, що склалася... Тому на наступній моїй зустрічі, яка вже скоро відбудеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, я також обговорюватиму це питання (зняття ескалації – ред.). Наступного понеділка відбудуться збори партнерів та інші зустрічі, де я теж порушуватиму це питання", - зазначив глава МЗС Італії.

Він також висловив сподівання на продовження успішних переговорів у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, РФ).

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Говорячи про торговельні відносини та збільшення двостороннього товарообігу, Луїджі Ді Майо запропонував проведення нового раунду консультацій між урядами в столиці Італії та запропонував Кулебі відвідати захід.

Італія (1565) МЗС (4111) росія (64984)


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Топ коментарі
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15.02.2022 19:24
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15.02.2022 19:24 Відповісти
Спасибо! Как только Путин начал отводить войска ,сразу и защитники объявились!
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15.02.2022 19:41 Відповісти
1. А начал ли реально?
2. А вы вчера родились и не знаете, что Московия от своих агрессивных планов так просто не отказывается и даже если сегодня отступит - через пол-года снова попробует?
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15.02.2022 20:46 Відповісти
И снова отгребёт.
Нравится, не нравится ...
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15.02.2022 21:31 Відповісти
И итальянцы пойдут защищать Украину? Вы верите в это?
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16.02.2022 10:48 Відповісти
Та вже з Марківом видно було які ви друзі
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15.02.2022 19:34 Відповісти
Ди Майо и его фашисты из "Пять звезд" очень любят Путина и Россию..

Ди Майо постоянно заявляет, что Россия и Путин для его организации "Пяти звезд" является незаменимыми партнерами во всех экономических и политических делах Европы и Италии.
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15.02.2022 19:40 Відповісти
На нашего Ляшко похож. Не родственник?
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15.02.2022 19:43 Відповісти
Италия может натравить на кремль свою мафию.
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15.02.2022 21:32 Відповісти
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16.02.2022 08:59 Відповісти
 
 